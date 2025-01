Said Muti y 'Criminales del sueño', un concierto que acompasa corazones

Mesitas con luces en forma de vela y algunos pañuelos palestinos alrededor del cuello de los asistentes daban la bienvenida el sábado por la noche a la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus para disfrutar del último concierto del ciclo Sunbeat 2025 organizado por la productora Jeito. Tras Kat Eaton, Myles Sanko y Combo Paradiso, el músico canario nacido en Jordania, Said Muti, pisó con fuerza -y saltos, y alguna pirueta- el escenario delante de un público entregado que no dudó en corearle y gritar:«¡Artista!».

Las copas de vino y de cerveza se dispensaban por las mesas al ritmo de los acordes de Muti y su banda -integrada por Yeray Rodríguez a la batería, Juanma Barroso a la guitarra, José Medina en las teclas y Carlos Menses en el bajo- que, sumida en la oscuridad inicial, prepararon sus instrumentos al ritmo de All I have to do is dream de The Everly Brothers.

Y entonces, en esa atmósfera de «club nocturno» que el músico ya describió hace unos días en conversaciones con este periódico, empezó el show de presentación de su tercer y útlimo disco, Criminales del sueño, un álbum dedicado a todos esos artistas que se dejan la piel -y horas de descanso- para sacar hacia delante sus proyectos, compañeros a los que no dudó en mencionar en un bonito gesto: «Vi a muchos colegas músicos hoy que están en la batalla. Un fuerte aplauso para ellos, me alegra mucho verles por aquí».

Muti ya lo venía diciendo y en la noche de ayer lo confirmó con un directo impecable: «En este disco tomé una decisión que era arriesgada, como todas las decisiones importantes, y fue la de hacer cosas que nunca había hecho. Y, de alguna manera, salieron ritmitos nuevos», explicó el músico sobre las tablas. Ritmitos nuevos como los de la ranchera Accidentes Planeados que ofreció un toque de frescura entre las distintas baladas a ritmo de rock and roll que predominaron durante la noche, títulos como Tu Puñal en la Espalda (se han secado, los ríos que iban al mar, y las montañas me han visto regresar) con el que arrancó el concierto, Cicatrices, que grabó junto a Ricky Falkner o El señor de las moscas (joven gato callejero, pasado de rosca, el eterno forastero) en la que parece que, en parte, Muti se describe a sí mismo.

También se atrevió el músico canario a robarle unos versos al «maestro Silvio Rodríguez», como él mismo lo definió, versos que dan nombre a otro de los 11 temas de su nuevo álbum que también sonó en la noche del sábado: Disparo de nieve.

«Creo que es la única canción que voy a explicar porque no tiene explicación», indicó antes de contar de dónde había sacado la inspiración y provocando las risas del público.

Muti es divertido en el cara a cara de los bares y también lo fue sobre el escenario, donde no faltaron las sonrisas cómplices con los músicos, los saltos en el aire, el paseo entre el público chocando manos mientras cantaba y alguna que otra broma para amenizar la espera entre canción y canción.

Visto lo visto -la solidez, el desparpajo, la confianza-, nadie hubiera dicho que el pasado sábado era la primera vez que el artista presentaba las canciones de su último disco sobre las tablas y en formato banda, un primer show que en los próximos meses llevará a los músicos a recorrer distintos espacios del Archipiélago, tanto con conciertos acústicos como en festivales.

Tras un final aparente en el que la oscuridad volvió a la sala, Muti y su banda volvieron a las tablas entre los gritos de «¡otra, otra!» para ofrecer tres píldoras finales. Entre ellas, destacó el homenaje del músico a Palestina -tierra de origen de la familia de su padre-, con la guitarra que llevaba impregnada su bandera y su canción Milenario Olivo, un canto contra las injusticias que, a pesar del alto el fuego declarado hace poco más de una semana, siguen cayendo sobre el pueblo palestino -como bombas- desde las manos de Israel.

«Ven esta bandera, ¿no? Hay un genocidio en marcha. Lo único que les pido es que no dejen de hablar de Palestina», reclamó Muti al público, además de pedir besos y abrazos para celebrar un concierto que, parafraseando una de sus reflexiones sobre las tablas, hizo que los corazones tendieran a acompasarse, a latir cerca al ritmo de su rock and roll.