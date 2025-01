Vacíos emocionales

C oncluía el pequeño ciclo de sinfonías de Mahler del Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), interpretado por las dos orquestas insulares, en el Auditorio Alfredo Kraus con la Sexta Sinfonía a cargo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y al mando su director honorario Víctor Pablo Pérez.

Obra compleja en lo interpretativo, desconcertante, con una enorme paleta sonora que explorar y demandas técnicas importantes. Apodada por los hooligans mahlerianos «Trágica» debido al contexto vital que estaba por venir: cencerros, mazos golpeando el destino, juegos infantiles rodeados de una angustiosa visión de futuro. Todo este panorama encerraba la propuesta que la Sinfónica de Tenerife y Víctor Pablo Pérez traían al FIMC.

Al parecer, la formación está en proceso de renovación de su plantilla orquestal, lo que justificaría problemas de empaste audible no sólo en su conjunto si no en alguna sección —trombones ostensiblemente—. La orquesta fue de menos a más. Algo rígida en el primer movimiento, con una cuerda acre que por fortuna fue ganando calidez aunque, también como la centuria grancanaria, sin el músculo demandado por Mahler. Metales febles y maderas de fraseos dubitativos conformaban unos tutti no del todo redondos y faltos de profundidad. Por fortuna, y aún con alguna persistencia de estas características, la cuerda mostró en el Andante efusión y bello sonido, así como toda la orquesta lució brillante como conjunto especialmente en el Scherzo. ¿Problemas quizá de adaptación a la acústica?

Pablo Pérez dirigió con sobriedad, buen pulso, clarificando planos y logrando un acabado trabajo tímbrico —excelente la celesta en medio de la orquesta—. Como ocurrió en el concierto de la semana anterior, hubo aciertos parciales en su concepto interpretativo, centrados en el Andante, dicho con sincera melancolía y acertada gradación dinámica y en un Scherzo fantástico, con ecos acertados de la segunda escuela de Viena, buenas dosis de sarcasmo y ejemplar transparencia de texturas. Lástima por los tríos de este movimiento, desdibujados rítmicamente en los vientos y que, además, el director burgalés no llevase esa visión alucinada al último movimiento cuyo desquiciamiento temático no soporta una postura tan objetiva y medida de los riesgos a acometer. Al enorme primer movimiento, con los problemas expuestos de adecuación de la orquesta, le faltó más colmillo en los golpes de arco iniciales aunque tuvo un apasionado aliento en el tema Alma y una construcción y exposición coherentes. Un auditorio casi lleno aplaudió calurosamente a la orquesta tinerfeña desde su salida al escenario en un bello gesto de hospitalidad. n