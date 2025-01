Así es la cantante canaria que aspira a representar España en Eurovisión

La cantante grancanaria Mel Ömana aspira a representar a España en Eurovisión con su canción I'm a queen, compuesta por Alejandro Martínez Valderrana, Álex Capdevilla y la propia Mel Ömana.

Este jueves la canaria se juega el pase a la final del Benidorm Fest y, a través de sus redes sociales, ha pedido "el apoyo canario para cumplir el sueño de estar en esa gran final y llevar a Canarias a lo más alto". En este enlace puedes encontrar más información sobre la artista.

Acerca del Benidorm Fest

"Aquí estamos. Decidida y concentrada. Benidorm Fest es la respuesta a que todo lo andado trae recompensas. El movimiento mi gran aliada. Me siento like volcancito en erupción... de esos que calientan rico y no queman. Tremendamente agradecida y con ganas de acompañarnos en este caminote. ¡A reventarnos, nenaaaaa!", aseguraba la cantante Mel Ömana en sus redes sociales. Asimismo, la joven canaria será la encargada de abrir la noche del jueves con su actuación.

En lo que respecta al resto de participantes, el Benidorm Fest ya conoce a sus cuatro finalistas: Lachispa, Daniela Blasco, Kuve y Lucas Bun. Estos competirán por el micrófono de bronce en la gala final que tendrá lugar el próximo sábado y en donde, además, será elegida la persona que representará a España en Eurovisión.

La canción de Mel Ömana