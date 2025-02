¿Por qué es tan difícil abrir espacios culturales en Las Palmas de Gran Canaria?

¿Qué hacemos esta noche? Llega la tarde de viernes y la pregunta flota en los aires virtuales de un grupo de WhatsApp. Opciones: un micro abierto de rap y hip hop en El Baladero, ir a ver al Dj Baked Belda pinchar en Talleres Palermo, pasarse por un concierto en Sala Faro -ups, aquí no se puede, entradas agotadas- o, como muchos otros fines de semana, echar unas cervezas, unas copas o unos bailes en uno de los pocos clubs, pubs o discotecas -cada uno que lo llame como considere- que abren sus puertas, en muchos casos a ritmo de reguetón, en la capital grancanaria.

Las opciones no son muchas en una ciudad de casi 400.000 habitantes que, si no fuera por los pequeños espacios que están en la lucha diariamente -primero para ser inaugurados y luego para mantenerse abiertos y ofrecer una programación constante-, estaría prácticamente huérfana de planes para los miles de jóvenes -de edad o de espíritu- que quieren hacer y/o consumir cultura.

Y no solo faltan sitios para disfrutar de un concierto de una banda emergente, de una jam session o de un micro abierto de poesía, sino que también hay carencia de lugares para reunirse y que la creatividad fluya y surjan nuevos proyectos musicales, cinematográficos o artísticos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan complicado abrir espacios culturales en Las Palmas de Gran Canaria?

Falta de normativa clara

Los impulsores de distintas asociaciones y espacios se pronuncian al respecto y en lo primero que muchos coinciden es en la falta de una normativa clara.

«Es verdad que las ganas de hacer cosas, de estar y de crear comunidad, además de la convicción con la que trabajamos, están ahí. Pero eso se mezcla con una incertidumbre constante de no saber. No ya tanto a nivel de visión, sino a nivel de procedimientos, de sistemas, no hay un camino», expresa Aislinn Sullivan, de Buganvilla Studio, lugar de salas de ensayo y conciertos en pequeño formato en el barrio de Guanarteme.

«Para abrir un espacio cultural como asociación no existe una normativa clara. Y las ayudas son solo para proyectos establecidos y que pasen por el escrutinio de las instituciones. Que nos parece bien que se tenga ese escrutinio con los fondos dedicados a la cultura, pero podrían ser menos rígidos en este aspecto y ayudar o, al menos, no poner trabas a proyectos asociativos y sin ánimos de lucro como el nuestro», reclaman por su parte desde la asociación cultural El Baladero, ubicada en El Sebadal.

«No hay una solución ni ganas por parte de los ayuntamientos públicos de que estos espacios se creen. Porque, si realmente quieren tenerlo todo controlado, es mucho trabajo. No tienen la cintura ni la movilidad y están totalmente encorsetados en un sistema obsoleto que se basa en un me muevo en la posición de no tengo responsabilidad y me cubro constantemente las espaldas de cualquier problema», reflexiona por su parte Toni Lemus, la cara visible detrás de Cero Fanzine.

Las licencias

Además de no saber de forma concisa cuáles son los pasos a seguir para abrir un local de este tipo, otro de los problemas a los que se enfrentan está relacionado con las licencias y con el resto de condiciones que hay que cumplir para poder sacarlos adelante con todos los papeles en regla.

En este sentido, Ángel Fernández, de Talleres Palermo, destaca como casi todo lo que existe ahora «se mueve lamentablemente en sitios que no tienen licencias». Desde su punto de vista, esta es la mejor forma de darse cuenta de que «la situación en la ciudad es dramática»: «Se están haciendo cosas en lugares que no cumplen con las condiciones, pero es la única manera de poder hacerlas porque ningún sitio soporta las condiciones para hacerlo de forma legal. Hay que pagar licencias de apertura, proyectos para organizar a los espacios, pagar a espacios y locales que puedan tener esas actividades, pagar a toda la gente que trabaja ahí de forma legal con Seguridad Social, pagar a la SGAE, pagar los impuestos... Todo esto que hay que cumplir en el mundo de la cultura en las ciudades, es inviable», se lamenta.

«Buganvilla tiene una licencia de apertura y de espacio abierto al público, una ordenanza municipal, pero es de hace bastante, del anterior dueño. Nos estamos constituyendo como asociación cultural y la idea es poder ir recuperando cosas. El local tiene todos los permisos y todas las evaluaciones de seguridad», expresa Sullivan. Pero vuelve hacer hincapié en la incertidumbre y el miedo: «Seguimos para adelante con este miedo a un sistema que sabemos que es muy frágil, en el que tenemos conocimiento de que todas las personas que han empezado, de una forma u otra, han salido escarmentadas», añade.

El discurso de Lemus, se pronuncia en esta misma línea: «La realidad es que cuando un ayuntamiento o un cabildo investiga o quiere parar algo, con rascar un poco lo tienen. Paran todo. Todos los espacios alternativos trabajamos desde el miedo por el hecho de que en algún momento, algún funcionario de turno, algún técnico, algún político, venga y vea algo que no le gusta, ya sea por tendencias políticas, por pensamientos o porque les ponen el culo al aire a los gestores que tienen», argumenta.

Y en Sala Faro no se quedan atrás: «Cuando hemos tenido Faro, nos hemos visto con mucho miedo con el tema de los permisos, de que todo el mundo tiene que estar dado de alta, etc. Gubernamentalmente, hay muchas cosas que hacen que uno diga: '¿Voy a montar yo una movida con todo lo que tengo que hacer y todo lo que me piden?' Nosotros sí, porque somos unos cabezudos», sentencia uno de los impulsores de este espacio, el pianista Nelson Saavedra.

Las quejas de los vecinos

A toda esta nebulosa de burocracia y papeleo, se suma un problema más palpable que lleva persiguiendo como una maldición a la capital grancanaria desde hace años, limitando su vida cultural y siendo uno de los motivos que llevan a que mueran iniciativas como la tan famosa Ruta Playa Viva. Este problema es el de las quejas de los vecinos en los barrios en los que se abren estos espacios, vecinos que por supuesto tienen derecho al descanso pero que parece que cada vez se muestran más susceptibles a estas iniciativas.

«Lo que pasa en nuestra ciudad es algo que no terminamos de entender. Parece que algunas personas quieren vivir en una ciudad que parezca un pueblo tranquilo. Miren lo que pasó con el carnaval: lo echaron de Santa Catalina, y en Vegueta no quieren ni un día de Carnaval al año. ¿Cómo es posible que una ciudad de casi medio millón de habitantes, donde todos de fuera se quieren venir a vivir, no tenga una sala de conciertos de aforo medio, dejándonos fuera del circuito de directos de tantos artistas nacionales e internacionales demasiado grandes para nuestra querida Sala Faro, pero demasiado pequeños para el Gran Canaria Arena?», plantean desde la asociación El Baladero.

«Nosotros tomamos una decisión diferente: nos fuimos pa'l monte, como las cabras que somos. Estar lejos del centro tiene sus problemas -no todo el mundo quiere subir hasta aquí-, pero también sus ventajas: quien viene, viene porque realmente quiere lo que ofrecemos, no simplemente por ocio», reivindican.

Desde Buganvilla Studio, también hacen alusión al tema vecinal: «Los vecinos, que siempre es un gran problema en la ciudad y se le ha dado tanto poder, eso pasa por la normalización, normalización de que haya espacios de conciertos, que haya un acto y los vecinos no lo vean como algo extraño, sino que quieran unirse».

«Nosotros nos hemos tenido que ir a El Sebadal porque si hiciéramos algo en Guanarteme, al minuto uno, al primer platillo de batería ya está la policía cerrándonos el local», reivindica también Saavedra.

«Nos ponen en riesgo porque nos empiezan a examinar de arriba a abajo. Los políticos tienen miedo a la ciudadanía. El respeto al descanso y todo esto parece que es Dios pero eso no se riñe con el derecho a la educación, a la cultura y al ocio», añade por su parte Lemus.

La rentabilidad económica

Todas estas circunstancias llevan al final a que abrir un espacio cultural en Las Palmas de Gran Canaria no sea rentable. Así, lo explica Fernández: «Económicamente, no es viable tener un espacio cultural en esta ciudad. Porque casi todo lo que se hace aquí es público y todo lo que se genera aquí es a base de subvenciones o se hace gratuito para que la gente vaya. Con una oferta enorme pública, el mercado de lo privado no existe. Y hace inviable los proyectos económicamente. En nuestro caso, si queremos ofrecer cultura tenemos que vender ocio. No hay un ecosistema que te permita subsistir de la cultura de forma privada», sentencia el impulsor de Talleres Palermo.

Las soluciones

Al preguntar por posibles soluciones a las personas que están detrás de los distintos espacios, hay una que se repite: la de que las instituciones públicas cedan de alguna forma los espacios vacíos o desaprovechados a personas que estén dispuestas a hacerse cargo de ellos y a dinamizarlos.

«Hay unas dotaciones culturales vinculadas a las instituciones que son muy grandes y tienen una programación increíble y tiene que ser así. Pero también tenemos otros espacios de un formato más pequeño que están pensados y destinados a la cultura, en los barrios, locales sociales, pequeños espacios culturales como el de Pepe Dámaso en el barrio de La Isleta y tantos centros cívicos que tienen hasta espacios expositivos o pequeños auditorios. Esos espacios para la cultura existen, pero no están dinamizados», señala Manuel Cabezudo, de Asociación Atlas.

«Creo que estaría muy guay algún proyecto en el que dijeran ganamos estas perras, tenemos este espacio muerto de risa, nadie lo usa. ¿Qué hacemos? Pues lo sacamos a concurso y quien quiera montar una movida de música en directo, que lo haga. Compramos todo el equipo, con el presupuesto pagamos sueldos de gente. Y que sea algo real, una sala de conciertos real», expresa Saavedra.

«Hay gente haciendo cosas chulas en relación a la cultura pero no tiene los espacios para hacerlo de forma legal. Y, por otro lado, están las instituciones, con todo el dinero del mundo, con espacios infrautilizados que con un poco de imaginación podrían funcionar. A lo mejor deberían poner en contacto a esa gente que hace cosas y no tiene espacios, con los espacios que ellos tienen en los que no se hacen cosas», propone Fernández.