El galerista de las geoarmonías

Como un mazazo, una llamada de Luis Palmero desde La Laguna me da la noticia más inesperada: ha muerto súbitamente, en Las Palmas, Manuel Ojeda. Tiempo hace que no he estado por allá, y hace unos días, sabedor de que dentro de poco acudiré a la inauguración del centenario de Martín Chirino, había pensado en él y en otros amigos a los que estaba seguro vería allá.

Nacido en Telde en 1944, Manuel Ojeda ha sido uno de los galeristas clave del archipiélago, y del panorama español post-ochentas. Desde 1989, en su amplio y precioso espacio de la calle de Buenos Aires, supo combinar el arte canario, el peninsular, y el internacional, en un coctel que siempre llevaba la marca de la casa. Atento como pocos a los talentos emergentes, iba a Arco y a otras ferias, y sus stands siempre eran estupendos (especialmente los monográficos) y sorpresivos. Antes, en 1984, en la vecina Vegueta había abierto la galería Attiir. En su prehistoria, había sido actor y medio músico (siempre le gustaría mezclar las artes), y trabajado en Iberia.

Por lo que se refiere a la escena del archipiélago, movió a Fernando Álamo, Juan Bordes, Chirino, Pepe Dámaso, Juan Gopar, Juan Hernández, José Herrera, Manuel Padorno, Palmero, Paco Sánchez… De gente más reciente, a Lía Ateca, Karina Beltrán, Capi Cabrera, Idaira del Castillo, Sema Castro (habitual de la programación de la lagunera Artízar), Greta Chicheri (en Madrid la conocemos gracias a Utopia Parkway), Juan E. Correa, Cayetana H. Cuyás (actual expositora en la galería), Martín y Sicilia o José Rosario Godoy. En fotografía, a María Rodríguez Cadenas y sus riscos oramasianos, a veces tan esplendentes como los de su modelo, y otros, velados por la calima; o, con similar temática, a Ángel Luis Aldai y Elio Quiroga.

Atento a nuestra generación abstracta, de la península se trajo a Canogar, Guinovart o Ràfols, pero también a figuras en continuidad con aquella, como Miura o Teixidor. Atendió a nombres de la Transición, como José María Báez, Broto, Campano, García Sevilla, Eva Lootz o Sicilia. También a Ángeles Agrela, Patricio Cabrera, Florentino Díaz, Chema Madoz, el venezolano Jesús Matheus, Jorge R. Pombo, PSJM, Andrés Rábago / El Roto, Matías Sánchez, el norteamericano Ray Smith, Vicky Uslé, Santiago Ydáñez…

Aunque atendía a muchísimos frentes, incluidos la subjetividad, lo lúdico y el assemblage, Manuel Ojeda, que tanto entusiasmo le puso siempre a su oficio, y tanta versatilidad y multidisciplinariedad le imprimió al propio espacio de su sala, sentía especial debilidad por el arte geométrico. Por ahí iban su devoción por los ya citados Palmero y Miura, o descubrimientos que nos hizo, como la grancanaria Sara Velázquez o el alemán Richard Schur. A estos cuatro los reunió en 2023 en una colectiva muy suya, que tituló Geoarmonías, presentándola con un breve texto que empezaba así: “La abstracción geométrica supone la implicación de lo sensible de la creación artística con lo racional de la ciencia”. En 2019, implicándonos poéticamente a Andrés Sánchez Robayna y a mí, expuso juntos, en De mar a mar (título que le pedimos prestado a Luis Seoane), a Palmero, y al asturiano y figurativo Miguel Galano, realizando para la ocasión una preciosísima plaquette. En 2020, debió mimar especialmente la muestra que le dedicó a César Paternosto, grande de la escena argentina y neoyorquina, hoy segoviano de adopción. Y me imagino que también quedaría muy bien, en 2017, la muestra del menorquín José Ángel Sintes, sutil conciliador de morandismo, geometría, y sonrisa.