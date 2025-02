'Tombuctú es nombre de Mujer', la exposición para «vivir en la luz» que se inaugura en Casa África

En 1989, Irene López de Castro era una estudiante de Bellas Artes que quería ir a Mali. «Me intentaron quitar la idea de viajar allí porque me decían que no había nada más que arena y pobreza». Pero a la artista, los estereotipos y generalizaciones sobre el continente africano y sus países no la hicieron cesar en su empeño. «Lo que me encontré fue un país con una belleza impresionante y una población maravillosa. Entonces quise hacer de puente entre España y Mali con mi trabajo, mi pintura, y es lo que llevo haciendo todos estos años. Me he especializado en la pintura sobre el Sahel y, en concreto, sobre las mujeres», explica.

De este deseo y reflejo de sus viajes e inquietudes, surge la muestraTombuctú es nombre de Mujer que mañana 6 de febrero se inaugura en Casa África a las 19.30 horas en un acto que contará con la presencia de la artista, del director general de la institución, José Segura Clavell, y del embajador de Mali en España, Abdrahame Baby.

La magia de Tombuctú

Tombuctú, esa ciudad maliense cuyos orígenes se remontan al siglo XI, lleva siglos atrayendo a exploradores y curiosos, como si tuviera un halo mágico que aparece con solo decir su nombre. Nombre que atesora entre sus letras el recuerdo de la anciana Buctú, que acogía a los viajeros del desierto en su hospitalidad infinita haciendo que algunos quisieran quedarse allí.

«Al llegar la caravana, Buctú salía de su tienda y, como una madre, saludaba feliz y ofrecía agua del pozo tanto a comerciantes como a pastores, porque para ella, todos eran dignos y todos necesitaban beber, desde el más grande hasta el más pequeño», relata López de Castro en uno de los textos que acompañan su muestra.

Con la leyenda que da nombre a esta misteriosa ciudad, arranca la exposición de la artista que, con sus preciosos amarillos y colores tierra, invita al expectador a sumirse en los aires dorados del desierto y en los rostros de las mujeres del Sahel. A vivir en la luz, como se titula uno de los lienzos en el que se intuyen barcas y una mujer con una red, otra llevando pescado. Y, gracias a la técnica empleada por López de Castro, realmente parece que hacen eso mismo: habitar el sol, moverse en un amarillo constante.

«Llevo años trabajando con una técnica personal, que desarrollé siendo muy joven, en la cual combino acrílico artesanal con un toque de óleo, con tierras de fondo, con pigmentos. También hay una técnica que se llama bogolán, resultado del barro, es una técnica pictórica maliense. Lo que quería es demostrar, como llevan ya demostrando los artistas malienses muchísimo tiempo, es que realmente se puede pintar con esto como si fuera cualquier otra técnica. O sea, no se piensa que el bogolán es una artesanía, se asocia más con una decoración para la casa, que también, pero en realidad es una técnica artística contemporánea que tiene el mismo valor que las demás», explica la artista con respecto al proceso de elaboración de los cuadros.

Estos lienzos de la autora sobre las mujeres del Sahel han sido expuestos en lugares como el Museo de Bellas Artes de Córdoba, la Casa Árabe en Madrid, el Reial Cercle Artistic de Barcelona o la Sala Dalí del Instituto Cervantes de Roma. Casa África es su quinta parada y «un sueño cumplido» para su autora, que ya expuso en 2021 en esta institución con la muestra La herencia del bogolanfini. El legado de las mujeres de Mali.

Arquitectura andalusí

Tombuctú es nombre de Mujer aborda tanto la relevancia de la mujer en la sociedad maliense, como la fascinación que ejerce la ciudad como meca viajera que hace que España y Mali compartan lazos culturales. «En ese lugar tenemos una herencia cultural, puesto que la arquitectura sudanesa comenzó en el siglo XIV con el arquitecto andalusí, el granadino Es Saheli, que viajó con el emperador Mali Kankou Moussa, y construyeron juntos la primera mezquita de estilo sudanés, Djingareyber que además cumple ahora 700 años de su construcción, y aquí, en esta Casa África, celebramos también ese aniversario con estas obras», relata López de Castro.

A la muestra la acompaña el libro autobiográfico Memorias del río Níger, el sueño de Tombuctú, cuya versión en francés acaba de ser presentada en el Musée national du Mali de la mano de la embajada de España en este país. «En el libro resumo toda esta experiencia de tantos años, porque a través de los cuadros se cuentan una serie de vivencias, pero me faltaba añadir palabras para completarlas», confiesa la autora.

Con estas iniciativas, López de Castro quiere seguir su deseo inicial de construir puentes, buscando «dar visibilidad a los proyectos interesantes con los que las malienses intentan salir adelante, como el del reciclaje de plástico de la asociación Gouna Tière», una entidad que utiliza residuos para «fabricar esculturas o baldosas», y que contribuye a mitigar un foco de contaminación.

La artista anima a las instituciones que lo deseen a «apadrinar el suelo de un colegio, de una mezquita o la acera de una calle» de Tombuctú, lo que permitiría «proteger» el patrimonio de esta ciudad -declarada en 1988 Patrimonio de la Humanidad de la Unesco-, de los destrozos que causan en esta época del año las inundaciones que se registran en el Sahel.