Muyaio: «En Muyaio hay mucho humor, pero no todo es de guasa»

El músico tinerfeño, afincado en Barcelona, Muyaio, actuará este sábado, 8 de febrero, a las 19.30 horas, en la Sala Insular de Teatro dentro del ciclo Nosoloautor acompañado por el percusionista Didac Moral

¿Cómo va a ser el concierto de la Sala Insular de Teatro?

Voy en formato de dúo. Yo tocaré guitarra, timple y teclado e iré con el percusionista Didac Moral que toca cajón, conga, bongo y batería electrónica. Interpretaremos temas de mis dos discos. Del primero algunos y del segundo todos. Y una canción de Supertrópica e incluso canciones anteriores pertenecientes a mi etapa inicial de cantautor que tiene que ver más con Las Palmas. Forman parte de una época mía inicial en la que no llegué a sacar disco, aunque hice conciertos en Madrid.

¿En este momento se dedica profesionalmente a la música?

He pasado épocas en los que me dedicaba cien por cien a la música y otras en las que he tenido que compaginarlo. Ahora mismo tengo otro trabajo que también está relacionado con la música. Hago algoritmos de recomendación en una plataforma en streaming. Llevo en la música 25 años, desde el 2000 y hubo una época de Supertrópica que sí me dedicaba del todo a mi faceta como músico.

¿Cómo definiría sus tres trabajos con Supertrópica?

El primer trabajo de Supertrópica salió en 2010. Teníamos una visión de Canarias desde fuera, exagerada, tropicalista. Era ese el leiv motiv. Y mezclar la música que habíamos escuchado en nuestra adolescencia como merengue, cumbia y un poco de pop rock. Era música bailable latina pop con letras hablando de canarias y mucho humor. Los dos discos iban un poco en esa línea. El primero quizás con unos arreglos de viento, un poco más acústico. Y el segundo con más sintetizadores, llevando a los arreglos esa idea de humor. Luego el tercero fue un EP junto a un recopilatorio donde tendimos hacia una electrónica un poco más bailable. El grupo se deshizo porque los miembros de la banda vivían en ciudades e incluso países diferentes. Era muy complicado hacer cualquier cosa. Incluso el segundo disco lo hicimos desde la distancia. Tras la separación yo quería seguir en la música y decidí sacar mis propias canciones bajo mi nombre. Y me puse este nombre de Muyaio que es como siempre me han llamado mis amigos en la Península.

¿Y hay mucha diferencia con respecto a su anterior banda?

Los discos de Muyaio sigue mucho esa línea en tener a Canarias como una referencia. Se basa en mezclar lo latino con el pop contemporáneo o el indie. Pero tal vez las letras no sean tan guasonas. Hay algunas que sí tienen un poco de humor, pero hay otro tipo de reflexiones con una mayor seriedad, al igual que en la producción o el sonido. Aquí no es todo coña. Me gusta hablar de la problemática de la vida moderna como la alimentación, el no saber qué comprar en el supermercado, la dieta sana. O la pronosticación que nos pasa a todos. Y con ese toque irónico.

¿Y qué diferencias estilísticas hay entre sus dos álbumes?

Mi objetivo en el segundo álbum era profundizar más en el sonido bedroom pop que es un tipo de sonido indie pero con sonoridades lo fi, con guitarras con mucho eco y sintetizadores. Trato de profundizar más en eso y seguir mezclándolo con ritmos latinos. A partir de mi segundo disco se incorpora más la rumba en mi repertorio que era algo que no había tocado. El bedroom consiste en un do it yourself, hacer producciones en casa, en tu estudio, incorporando baterías electrónicas hechas con samplers y muchos sintetizadores atmosféricos, pero procesados, como pasado por máquinas antiguas que crean ciertos ecos y las guitarras tiene muchos efectos también.

¿Está preparando nuevas canciones?

Si para final de 2025 pueda empezar a sacar cosas y el álbum nuevo sea para 2026.

Arístides Moreno siempre ha sido uno de sus referentes.

Siempre ha sido una gran inspiración para mí porque combina la ironía con lo latino y la canción de autor, y habla de Canarias. Admiro esa serie de elementos que recoge de las islas.

¿Por qué decidió establecerse en Barcelona?

Yo me vine a la península a estudiar e hice el doctorado en la universidad Pompeu Fabra de tecnología. Y me he quedado aquí. Voy lo máximo que puedo a las Islas. Yo ya hice una gira por Canarias el verano pasado que pasé por todas las Islas, se llamó chiquito tour, y en Las Palmas toqué en la Asociación Atlas. Ahora no dedico mucho al directo porque me centro en las nuevas canciones y producirlas.