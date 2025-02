El galán de las sienes plateadas

Nacido hace 75 años en la ciudad de Philadelphia, Richard Gere, que recibirá esta noche en Granada el Goya Internacional por su carrera, y a quien muchos observadores lo ven, desde su explosiva intervención en el excelente drama de Richard Brooks Buscando al señor Goodbar (Looking for Mister Goodbar, 1977), (en sus dos experiencias iniciáticas en Quiero la verdad (Report to the Commisioner, 1975), un thriller policiaco dirigido por Milton Katselas y en Baby Blue Marine (1977), un drama de tintes castrenses firmado por John D. Hancock donde su presencia pasaba casi inadvertida) como el prototipo por antonomasia del sex symbol de los ochenta, tuvo resuelta su vida profesional desde muy joven, mucho antes de emprender su azarosa aventura como protagonista de algunas de las producciones cinematográficas más icónicas y taquilleras de aquellos años.

Su pasión inquebrantable por la música contemporánea desde su más temprana adolescencia lo llevaría muy pronto a participar en diversas bandas de blues y de rock neoyorquinas, con las que recorrería muchas de las localidades más populosas de la geografía nacional, mostrando su capacidad para desenvolverse hábilmente en medio de los escenarios artísticos más disímiles. De ahí que no transcurriera demasiado tiempo hasta que, al fin, pudo dar el salto profesional que tanto anhelaba desde sus años juveniles: abrazar el oficio de la actuación, como lo hicieron en su momento las decenas de grandes stars de las que tanto aprendió durante las continuas visitas que giraba a los viejos cines de repertorio en la ciudad de los rascacielos. Nombres como los de Lawrence Olivier, Charles Laughton, Gregory Peck, Humphrey Bogart, Bette Davis, Steve McQueen, Marlon Brando, Barbara Stanwick, Burt Lancaster, Geraldine Page o Jean Gabin figuran entre su larga lista de favoritos. Algunos años después, al ser elegido para participar como actor y cantante en el mítico musical Grease en los escenarios de Broadway y, más tarde, en los del West End londinense, su carrera se dispararía al recibir, tras su debut en este género (de largo y exitoso recorrido en los grandes estudios de Hollywood) sus primeras ofertas para trabajar en la meca del cine. En 1978, y tras un dilatado recorrido por los teatros estadounidenses, es contratado por la Paramount para protagonizar, junto a Sam Shepard y Brooke Adams, otra joven estrella en auge, Días del cielo (Days of Heaven), una hermosa y muy lírica historia de amor, escrita y dirigida por Terrence Malick, con la que el español Néstor Almendros obtendría su primer Oscar como director de fotografía y Gere un nuevo empujón a la meteórica carrera cinematográfica que emprendió después de su aplaudido trabajo a las órdenes de Brooks en 1977.

En Yanquis (Yanks, 1979), basada en un espeso guion de Walter Bernstein y Colin Welland, el cineasta británico John Schlesinger lo incluye en un cast encabezado por Vanessa Redgrave, Lisa Eichhorn, William Devane y Rachel Roberts en una producción que no alcanzaría, en ningún caso, el objetivo de convertirse en un eficaz melodrama sobre las relaciones sentimentales que se desarrollaron entre los soldados estadounidenses y las jóvenes nativas inglesas a lo largo de los muchos meses que precedieron a la invasión de los Ejércitos aliados en Europa.

En esta ocasión, la presencia de Gere en medio de un reparto tan competente, le proporcionaría a su aún incipiente carrera ante las cámaras, un importante plus de popularidad que contribuiría, en gran medida, a cimentar el perfil de galán romántico y seductor que aún sigue conservando en la actualidad en perfecto estado de revista.

La escasa aportación artística que le brindaría su trabajo en aquella película no fue óbice, sin embargo, para que, un año más tarde, recuperara con creces su prestigio actoral al socaire del Julian Kay de American Gigoló (American Gigolo), un personaje adiestrado en las artes de la seducción, gigoló profesional, que le convirtió en uno de los grandes ídolos del momento por un papel que le fue ofrecido en su día a John Travolta, pero que éste no dudó en rechazar.

En el filme, escrito y dirigido por Paul Schrader, Gere tuvo, como compañera de reparto, a la bellísima Lauren Hutton, otra estrella emergente y famosa modelo que nunca lograría escapar de su condición de simple promesa tras su interesantísima actuación de una adúltera aventurera en esta memorable película.

Otros éxitos de proporciones siderales, aunque con escasísima repercusión en su prestigiosa andadura junto a directores de la talla de Mallick, Brooks, Coppola, Altman, McBride o Schrader fueron, sin duda, Oficial y caballero (An Officer and a Gentleman, 1982) y Pretty Woman (Pretty Woman, 1991), de Taylor Hackford y Garry Marshall, respectivamente, dos de las producciones más taquilleras de la historia del cine que, no obstante, auparon a su protagonista a las más altas cimas de la popularidad, especialmente en el caso de la segunda.

La de Hackford describe las continuas peripecias que ha de afrontar un joven soldado en la escuela militar para alcanzar su ansiada graduación de oficial mientras que la de Marshall, coprotagonizada por Julia Roberts, es una almibarada y complaciente comedia sentimental, lejanamente inspirada en Pigmalion, de Bernard Shaw, cuya omnipresencia en el imaginario colectivo de Occidente, desde su estreno, hace ya más de cuatro décadas, solemniza continuamente su recuerdo como el arquetipo de un romance sembrado de valores morales muy propios de la era política pilotada por el viejo Bush.

En Vivir sin aliento , el famoso remake hollywoodiense de Al final de la escapada (A bout de souffle, 1960), la inmarchitable obra maestra de Jean-Luc Godard, Richard Gere se pone en manos de Jim McBride, historiador y crítico, además de cineasta, estrechamente vinculado a las corrientes más extremas del movimiento contracultural, para encarnar al joven buscavidas que interpretaba, en la versión primitiva, Jean-Paul Belmondo y la debutante Valerie Kaprisky a la estudiante de arquitectura que se encargó de interpretar, en 1960, la malograda Jean Seberg.

Coppola, recién salido de su apoteósico triunfo con la segunda entrega de la saga de El Padrino, dirige, con Robert Evans, el legendario productor de la Paramount, y a partir de un guion de William Kennedy y del propio director Cotton Club (The Cotton Club, 1984), un musical fuera de norma, como casi todo lo que suele hacer este inclasificable demiurgo, situado entre las décadas de los 20 y 30, en uno de los clubes nocturnos más míticos de Nueva York en el que solo actuaban artistas negros, donde aparece Dixie Dwyer, un trompetista blanco, interpretado por Gere, que intenta vivir su vida lejos de los problemas propios de un local visitado por la flor y nata de la mafia italoamericana.

En este caso, la interpretación del actor, como la del resto del reparto, queda virtualmente solapada por una espectacular recreación de música, bailes y escenarios de la época que ahoga cualquier otro lucimiento artístico que no sea el de la fastuosa y magnética puesta en escena del autor de Apocalipsis, now (Apocalipse, Now, 1979).

En el año 2003, Gere repetirá su experiencia en el cine musical bajo la dirección de Rob Marshall con Chicago, inspirada en otro de los grandes éxitos de la historia de Broadway, en compañía de Renée Zellweger y Catherine Zeta Jones. Y aunque la película rivaliza en esplendor visual y en eficacia narrativa con Cotton Club, así como con otras muchas muestras contemporáneas del género, la autoridad que impone su protagonista no queda nunca opacada. Su impronta se hace notar. ◼