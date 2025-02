La mala puta

A primera vista, cualquiera tomaría este libro por un esforzado exabrupto de los autores frente al fracaso permanente de la buena literatura en el país. Es decir, el rechazo impuesto por lo comercial a cualquier libro que pretenda romper los límites de la literatura y del lenguaje, como en su momento lo hicieron Ferlosio o García Márquez.

Los autores recuerdan la contestación al respecto de Juan Goytisolo cuando le pidieron su opinión por publicar en la misma editorial que el superventas Pérez Reverte: «Muy bien, gracias a él la editorial puede arriesgarse a publicar mis libros, que venden mucho menos». Señalemos de paso que Goytisolo fue un autor de buenas ventas pese a lo arriesgado de alguno de sus títulos.

Dalmau y Piña arremeten contra la autocomplacencia, el coto cerrado en que se ha ido convirtiendo la literatura española, lo que no deja de llamar la atención en un país en el que se publican cincuenta mil nuevos títulos de narrativa al año, todos los géneros mezclados. Es la autocomplacencia que va haciendo que un autor, otrora valiente en sus planteamientos literarios e, incluso, ideológicos, se refugie poco a poco en lo trillado, en lo esperado, en lo congruente, lo correcto y, sobre todo, lo que asegura las ventas.

Es indudable que de siempre las editoriales han mantenido dos tipos de autores en sus catálogos. Los de grandes ventas, los best sellers, y los llamados literarios. Autores de prestigio, que obra a obra van construyendo un estilo, magnates del idioma al que empujan un poco para que nos digan más cosas de las sobrentendidas. Escritores como Aldecoa, Martín Gaite, Laforet y tantos otros que rechazaron el español adocenado del nacionalcatolicismo y construyeron una obra en las antípodas del sistema como el mismo El Jarama del antes mencionado Ferlosio o Tiempo de silencio.

Si nos detuviéramos en cada uno de los que en su momento empujaron nuestra lengua, hasta la llegada de los del boom, la lista nos impediría reseñar adecuadamente cualquier libro y seríamos injustos, pues alguno se nos quedaría atrás.

Lo que señalan Dalmau y Piña es que ese doble catalogo ha ido desapareciendo. Y que su desaparición se debe a que ya no existen editores con vocación de tales, sino gestores económicos que lo que buscan son resultados antes que nada, sin importarles mucho la calidad de lo que publican sino la cifra de ventas. Quedan lejos los tiempos en que un editor imprimía dos mil ejemplares de John Berger, conocedor de que el mercado no absorbía más, y consciente de ello se empeñaba en seguir publicando a Berger. Y hemos puesto como ejemplo un autor extranjero para no herir susceptibilidades.

Preciso es decir que Dalmau comienza con la historia del boicot a su biografía de Cortázar, por el establishment literario del país y la agencia que detenta los derechos sobre su obra. Ese boicot obligó a que el libro no se publicara cuando estaba previsto. Lo que causó serios perjuicios económicos tanto al autor como a la editorial.

Todo ello ocurría en 2014, año del centenario del gran ‘cronopio’. Según Dalmau la causa del boicot era el escándalo de alguna de las revelaciones que aportaba, hasta entonces desconocidas. Como nota al margen diré que la biografía se publicó en 2015 por la editorial Edhasa y pese a las críticas negativas por conservadoras del ABC cultural, la leímos en su momento y no encontramos ninguna revelación escandalosa como proclamaba Dalmau.

Ninguno de los dos autores renuncia a la buena literatura como oficio. Es decir, a escribir bien, a contracorriente si es preciso. Llaman a que esa forma de entender la literatura como una pasión, más que como un negocio, no desparezca.

En la última parte del libro, Piña recurre a ejemplos de autores que tuvieron un éxito inicial y después, al insistir en la calidad frente a lo comercial, fueron dejados de lado por las mismas editoriales que los encumbraron. Pero también nos cuenta la perseverancia de algunos que admiramos como Marta Sanz, Sara Mesa o Zarraluki, manteniendo la esperanza como el que fue a la mar por naranjas. Aún es posible hacer buena literatura y encontrar lectores para ella. En eso estamos. n