«En ‘Sherezade’ intento no eclipsar la música de Rimsky-Korsakov»

Sherezade es su segundo concierto didáctico con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. ¿Qué atractivos tiene el espectáculo para los niños y la familia?

En primer lugar, la música es increíble. Es una obra maravillosa de Rimsky-Korsakov, fundamental en el repertorio. Además es una obra que ocupa todo el concierto, como ya pasó en el anterior, pero que cuenta todas las historias de las Mil y una Noches, la historia de la Sherezade, del Sultán, están representados los personajes. Y luego tenemos el atractivo de contar la historia con palabras y también con imágenes animadas de la artista Pati Martínez.

¿Qué función tiene las proyecciones en el espectáculo?

Las proyecciones están hechas de manera que sirvan como guía para la escucha musical. Es decir, no queremos hacer un espectáculo animado en el que todo esté contado con las imágenes, sino que sean una guía, como si fueran una especie de programa musical, podríamos decir, para identificar las diferentes escenas que aparecen en la música de Rimsky-Korsakov, pero con un espectáculo centrado en la orquesta.

¿Cómo ha sido esta nueva colaboración con la Orquesta Filarmónica y Josep Gil?

Como siempre, es muy divertido porque solemos ensayar y prepararnos para hacer sesiones con los alumnos. Estamos haciendo muchas representaciones. Hemos hecho dos diarias durante esta semana previo al concierto del sábado para el público familiar. Así que ha sido muy bonito trabajar con Josep y los compañeros de orquesta. Tengo mucha confianza en su batuta y también tengo mucha confianza en los proyectos que hacemos a nivel educativo, lo cual es muy agradable. Pero, sobre todo, disfrutar de esa música maravillosa cada día es un placer.

¿Cómo aborda el trabajo como guionista, narradora y actriz en este formato sinfónico?

Bueno, estoy un poco al límite, por así decirlo. En este caso me pareció que era importante no eclipsar la música. No esconder el poder descriptivo de la música de Rimsky-Kosakoff. Y luego en la presentación trato de captar la atención del público, de los niños y de los mayores. Despertar el interés sobre qué va a pasar en la obra. Pero una vez que la obra empieza yo me convierto en una voz. De hecho, me presento como una voz que cuenta historias, y ese es mi trabajo, prestar mi voz a Sherazade, contar las historias y tratar de mantener la atención del público mientras escucha y disfruta de esta obra maestra.

¿Qué destacaría de estos talleres previos al concierto?

Es una manera de acercar a las familias a lo que va a pasar después, de optimizar la experiencia que va a haber después en el concierto, porque la idea que hemos recuperado en estos talleres es que los talleres trabajen directamente sobre los materiales que van a aparecer en la obra, que trabajemos sobre esos materiales musicales, sobre las melodías, los ritmos, o las historias que van a pasar después. Así que en ese sentido creo que es una especie de programa, con una guía didáctica en directo para que la gente, tanto mayores como pequeños, puedan disfrutar del concierto. Creo que también merece la pena compartir esta experiencia en familia, que me parece maravilloso, poder compartir tiempo de ocio y cultura en familia. ◼