Lu(g)ar, la 'start-up' canaria para la gestión cultural y patrimonial

Lucía López Orta y Armando Lorenzo Menéndez se asociaron como empresa en diciembre de 2023 después de convertirse en filólogos hispánicos. Las «necesidades del momento» les llevaron a crear Lu(g)ar, la primera start-up de la ULPGC en el ámbito de las humanidades que trabaja codo con codo con ayuntamientos, universidades, museos y otras instituciones en el campo de la gestión cultural y patrimonial. «Nos definimos como una empresa dentro de la gestión cultural porque nos dedicamos a la gestión del patrimonio, a digitalizar, a crear planes de digitalización patrimonial, a hacer cursos o talleres de difusión», explica López Orta, que ostenta el cargo de Directora de Proyectos.

Desde su fundación hasta hoy, esta iniciativa ha ido creciendo poco a poco y realizando labores como la de ser uno de los agentes encargados en elaborar la programación de las carpas Alexis Ravelo y Dolores Campos Herrero de la feria del libro de la capital grancanaria, o impulsar un taller de fanzine los pasados 19 y 26 de octubre en el Espacio Joven Creativo La Grada.

«Este proyecto surge de la necesidad de abrir espacios para el diálogo y la expresión a través de ejercicios creativos, donde el cuerpo y el territorio se exploran como conceptos profundamente entrelazados. Reflexionamos en torno a nuestra realidad como archipiélago y los temas que nos atraviesan: la gentrificación, la migración y con ella la creciente xenofobia, el turismo masivo, la destrucción del entorno natural, entre otros», expresan desde su cuenta de Instagram con respecto a la iniciativa fanzinera.

«Es verdad que hemos empezado a escarbar en otros lados, pero no hemos dejado nunca de sacar estos proyectitos y de empezar a producir en este sentido para enriquecer la parte patrimonial y cultural de las instituciones, para entendernos como sociedad y como individuos a través del patrimonio», reivindica su fundadora, que hace alusión a como pronto darán a conocer más fechas para futuros talleres a través de sus redes sociales.

Entre sus proyectos actuales, se encuentra el de la digitalización del archivo y de la hemeroteca del Museo Canario. «La digitalización es esencial para la conservación y para la difusión, nos permite estar fuera y no aislarnos en nuestra Isla», defiende la impulsora de Lu(g)ar.

Además de las dificultades que ya acarrea de por sí el acto de emprender, en el caso de esta start-up se suma una complicación más. Tal y como explica López Orta, «en otras carreras universitarias el emprendimiento sí que está presente en el imaginario de los estudiantes, en nuestro caso nunca. Hacerlo es desafiante, incluso tus propias creencias te están limitando».

A este factor se le suma el hecho que también describe la Directora de Proyectos de esta start-up de que, en la mayoría de casos, los propios clientes no son conscientes de que necesitan los servicios que ofrece su empresa. Por ese motivo, son ellos mismos las que tienen que ir a buscarlos y hacerles ver la importancia de su labor. «Tú sabes que te necesitan pero ellos no son conscientes. Es un trabajo de pico y pala que requiere mucha energía, pero luego da muy buenos frutos. Además, en el momento en el que se dan cuenta, tú apareces cómo la solución. No van a ir a buscarte, tienes tú que ir a hacer ver que te necesitan», explica la filóloga.

La parte más literaria

Además de centrarse en el patrimonio, Lu(g)ar tiene otra vertiente de gestión literaria que está muy presente en redes sociales. Así, en su cuenta de Instagram se pueden ver publicaciones que dan a conocer algún poema de Emily Dickinson, otra que recomienda el poemario Entre los rotos, de Alaíde Ventura Medina o un post de efemérides literarias dedicado a Gabriela Mistral. También hacen un repaso por los distintos ascensos de la UD Las Palmas, hablan de canarismos o reivindican la figura de Virgina Woolf, una miscelánea de historia y literatura para enriquecer a esa audiencia que se acerca a curiosear este lugar digital.

«Nuestra formación como filólogos es nuestra debilidad. Intentamos irnos más a la parte histórica, a la literatura, a la difusión poética y lírica..., para nosotros es súper importante, aunque nuestro cliente principal no está en las redes sociales, las instituciones, museos, gobiernos u organizaciones. Aun así, tener una presencia digital para el público en general es elemental para nosotros», concluye López Orta.