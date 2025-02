‘Lauda’, homenaje a todos los nombres de Eduvigis Hernández Cabrera

En el alféizar de las páginas «borradas e invisibles» de escritoras que abrieron caminos en el silencio, y en homenaje a las miradas que fundan los espejos de quienes somos, germina Lauda, a la gloria de las mujeres (Ediciones Remotas, 2025), la nueva publicación de la escritora Eduvigis Hernández Cabrera, concebida como un tributo escrito a todos los nombres que atraviesan la obra y el corazón de la autora. «Quizá este amor deba escribirse para probar si la escritura es amplia y poderosa, tanto como sea dado imaginar», anuncia uno de sus textos, «ecos de palabras heredadas, prolongación de la estela que se quiere propia».

Tras el estallido violáceo, dorado y negro de la cubierta que ilustra la artista Cristina Déniz Sosa, Lauda reúne textos pergeñados durante más de una década y estructurados en tres bloques bajo los títulos Verbo Cisne, Interiores y otros lugares e Imaginaria, inscritos en distintos tiempos, códigos y proyectos de Hernández, pero enhebrados a partir de las huellas de «mujeres gloriosas» que cimientan su tradición propia.

El resultado artístico es un cuidado «libro-objeto» de escritura fragmentaria, «como fogonazos, llamaradas, pequeños deslumbramientos», en palabras de la autora, donde desfilan escritoras de referencia como Virginia Woolf, Carson McCullers o Patricia Highsmith junto a creadoras locales y cómplices de la autora, como Macarena Nieves, Fabiola Ubani, Dolores-Campos Herrero o Susana Cabrera Betancor, su madre, pues «hay una voz hecha de voces que susurra intermitente lo que ha de ser escrito».

Cubierta de 'Lauda', de Eduvigis Hernández. / LP

«Siempre digo que yo no escribo libros, sino que recopilo textos», indica Hernández, «pero luego les doy muchas vueltas, los dejo reposar, los releo en voz alta». En cuanto al baile de estilos que ensayan sus páginas, la escritora sostiene que «no tengo incencionalidad poética, porque respeto mucho la poesía y pienso que siempre escribo relatos; unos más breves y otros más largos, unos más discursivos y otros más metafóricos, porque yo parto de la prosa y reivindico mucho el fragmento, incluso, en el campo de la novela». No obstante, «si hubiera que colocar una etiqueta, como marca la cultura occidental, diría que el concepto de ‘prosa poética’ me resulta algo decimonónico: prefiero el de ‘poemas en prosa’, con permiso de Baudelaire», ríe.

Así, Verbo Cisne se corresponde con su participación en el cuaderno A voz tomada del proyecto artístico-literario Rumores de ArteMisia, que coordinó junto a la poeta y artista Macarena Nieves y cuyos textos trenzan un diálogo con varias de sus «santas escritoras de cabecera». Por su parte, Interiores y otros lugares brinda un reconocimiento a todas las mujeres jugando con la polisemia de sus mundos interiores y su trayectoria de encierros impuestos. Por último, Imaginaria engloba textos creados en un ejercicio de écfrasis alrededor de las obras visuales de las citadas Ubani y Déniz, debutando esta última como ilustradora de la portada y también de las páginas interiores del libro.

Con todo, retomando los hilos que entretejen el volumen, si Lauda se transformase en un lugar sería una habitación propia, como el célebre ensayo homónimo de Virginia Woolf, a quien la autora ya dedicó su obra Venerada Virginia (Baile del Sol, 2017) y cuyo pensamiento impregna el imaginario de Hernández. «Yo tuve la suerte de conocer su obra a los 18 años y siempre ha estado presente en mi vida de forma natural, tanto por los caminos que abrió con su quehacer literario como por su afán de rescatar a muchas escritoras del pasado», explica Hernández, quien reviste su obra de guiños metaliterarios e intertextuales que rompen la tela del canon androcéntrico de las letras y el arte.

«Desde que tuve uso de razón artística en los años 90 he percibido la ausencia de las mujeres en la Historia del arte y he construido mi obra a partir del interrogante de dónde están las artistas, porque siempre he tenido el afán intencionado de buscar sus nombres y, hoy, ellas forman parte de mi tradición», afirma. «Y aún todavía hay que visibilizarlas, aún todavía parece que hay que reivindicarlas», añade, «pero este volumen es un reconocimiento cotidiano como lectora».

Motor de su vocación y reconocimiento a su gloria, si este libro se transformase en una palabra se denominaría «gratitud». «Se escribe, entre varios motivos, por agradecimiento - a la vida, quizás», reza la primera línea de Lauda. «Pienso que siempre escribo para reconocer y agradecer, tanto lo que recibo en la vida cotidiana como en el ámbito de las artes», concluye Hernández. «Somos lo que somos gracias a lo que hemos recibido».