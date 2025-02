El Ministerio de Cultura adquiere el archivo de Carmen Laforet y el manuscrito original de 'Nada'

Carmen Laforet nunca perdió el deje canario. «Siempre decía mi niño, mi niña». Así lo recuerda su hijo, el escritor Agustín Cerezales, días después de que el Ministerio de Cultura haya adquirido el archivo de la autora y el manuscrito original de la novela Nada para la Biblioteca Nacional por 305.000 euros. Tras un proceso «bonito» -y también «doloroso»- su familia deja de tener en casa cuadernos personales, cartas, recortes y borradores que reflejan la vida de una mujer que suspiraba, entre sus palabras e historias, por ver mundo, por conocer, por la libertad.

«Su ansia de ser feliz le hacía negar todo aquello que fuera negativo o pudiera enturbiar su alegría innata». Anna Caballé e Israel Rolón describen así a la escritora en la biografía Carmen Laforet. Una mujer en fuga (RBA Libros, 2010) al hacer alusión a como de niña, ocultaba el dolor que le producían las curas de una herida que se hizo al ingerir unas gotas de potasa diluida por el despiste de una sirvienta. Esto ocurrió cuando la familia vivía ya en Gran Canaria, lugar en el que la autora pasó su infancia y parte de su adolescencia y cuya presencia e influencia también late en su archivo personal.

La mudanza tuvo lugar desde Barcelona, cuando Laforet tenía dos años. Su padre Eduardo solicitó una plaza de Dibujo en la Escuela de Peritos Industriales de Gran Canaria y en noviembre de 1923 empezaron a vivir, con su madre Teodora, en la calle Arenas de la capital.

Los años que pasó en el Archipiélago no pasan desapercibidos en algunos de los documentos que ya son parte de la Biblioteca Nacional, un archivo «un poco aleatorio», en palabras de Cerezales, porque su madre «en los últimos años de su vida cambió muchas veces de domicilio, perdió maletas y otras cosas». «Con respecto a Canarias, echo en falta lo que hubiera sido la correspondencia con Dolores de la Fe, una de sus tres grandes amigas, por así decirlo, hasta el final de su vida. Porque las cartas de mi madre a Lola están en Canarias, pero las cartas de Lola a mi madre se han perdido», indica el escritor.

Prueba de sus años canarios también son papeles con referencias a Pedro Lezcano o algunos folletos del viaje que hizo a Gran Canaria en el año 50, la última vez que Laforet pisó tierras insulares. «Siempre guardo una conexión con Canarias íntima», apunta su hijo.

Hasta 1939

El Archipiélago fue su casa hasta 1939, cuando la vida le llevó a Barcelona, ciudad que precipitó la mano de una joven Laforet sobre el papel en blanco para escribir la novela que la encumbró como escritora al llevarse el Premio Nadal en 1944.

La autora escribió Nada en casa de su tía Carmen en Madrid y obtuvo el galardón cuando tenía apenas 23 años. «Una estrella que oculta a otras estrellas», indica Cerezales en referencia a la obra a la vez que pone sobre la mesa el título de La isla y los demonios, el libro de Laforet ambientado en Gran Canaria que deja claro el influjo que la Isla tuvo sobre ella.

«Es una novela maravillosa y es también un homenaje a Canarias, es una recreación. Aparte del argumento y del contenido dramático, es una exaltación de Gran Canaria. Y también está presente Fuerteventura. Creo que es una novela que va a ir recuperándose más pronto que tarde en el radar de los lectores», predice el hijo de la autora.

La isla y los demonios narra la historia de la adolescente Marta Camino, que vive con su cuñada Pino y su hermano José en una casa a las afueras de Las Palmas de Gran Canaria durante la Guerra Civil. Con su madre consumiéndose en una habitación, la vida de esta chiquilla es rutinaria y amarga, por lo que deposita sus esperanzas en unos familiares de la Península que se van a quedar con ellos debido al conflicto que tiene lugar en la Península, familiares que la decepcionan al no encontrar en ellos la promesa que esperaba de alcanzar horizontes lejanos, más allá de las orillas de la masa de tierra que habitaba.

Los paisajes isleños

Todo ocurre con los paisajes isleños de fondo, que dejan intuir a través de la precisión con la que son descritos los años de vida que Laforet pasó en el Archipiélago. «Desde un muro blanco se veían el valle de viñedos, tembloroso de luz, alguna palmera, colinas, su propia casa lejana, y mucho más lejos aún, un trozo de mar. Como siempre, el silencio aquel, lleno de pájaros, llegó a mortificarla. Le trajo todos los días una idea tan fuerte de lo que es la paz del mundo, que había que acordarse por contraste de la guerra y la muerte pendiente sobre las cabezas de todos», se lee en la novela.

«Y la influencia no solamente está ahí, también se encuentra en La insolación, obra que, aunque transcurre en un pueblo imaginario de la costa mediterránea, tiene toda esa exaltación de la luz y del sol que viene directamente de su infancia canaria. Canarias tuvo una importancia muy grande», añade Cerezales.

A pesar de los preciados recuerdos que guardaba de la Isla, de las amistades que aquí conservó, de su «deje canario» o de la influencia que el Archipiélago tuvo en su literatura, Laforet no volvió a pisar tierras isleñas tras su viaje de 1950. «A mí ella me decía: 'No quiero volver porque quiero mantener intactos los recuerdos de la infancia'», revela su hijo.

«Hay un artículo muy bonito, escrito en esa ocasión, en el que baja del avión y va por la carretera de Las Palmas y ve que su playa, la Playa de la Laja, ya había cambiado. Y eso fue lo que le determinó a ella a decir que prefería ya mantener intactos los recuerdos, porque realmente eran una fuente muy importante de inspiración», concluye Cerezales.

Hay recuerdos que es mejor dejarlos como están. Y hay escritores a los que siempre vale la pena volver, ya sea a través de Andrea y la calle Aribau, o a través de Marta y ese silencio lleno de pájaros que, como ella, solo querían volar.