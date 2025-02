El productor canario Damián Perea se trae el Goya bajo el brazo con el cortometraje 'Cafunè'

El productor canario Damián Perea llega a Gran Canaria con el Goya bajo el brazo gracias al cortometraje Cafunè. La historia de Alma, basada en el cómic Y el mar recordó sus nombres, del dibujante y profesor granadino Chechu Ramírez, ha conseguido este prestigioso galardón después de haber pasado por más de cien festivales y de recibir un total de 31 premios, entre los que destacan el Premio Loterías del Festival de Cine de San Sebastián o la Mención Especial del Jurado en la Sección Oficial de Cortometrajes Animazine del 27º Festival de Málaga.

Perea ha confesado que con este proyecto tuvo una «corazonada» cuando se lo propusieron, sensación que le hizo lanzarse de cabeza a la aventura. Sin dudar. «Yo creo que es el proyecto que menos segundos he tardado en pensar en entrar», apuntó el productor desde el Cabildo de Gran Canaria, donde fue recibido esta mañana por su presidente, Antonio Morales, que lo quiso felicitar por este galardón y por su amplia trayectoria en el mundo del cine de animación.

La trama

Cuando a Alma se le cae su muñeca a la piscina, el agua le trae los recuerdos del trauma. La pequeña fue la única superviviente de una patera que trataba de alcanzar las costas europeas y es Luna, la trabajadora de una ONG, la que le ayuda a lidiar con el peso de esta vivencia que marcó su vida.

«Cuando vemos estas historias en el telediario, parece que nos separamos, pensamos que eso le está pasando a ellos y no a mí. Yo estoy aquí, comiendo mi bistec, viendo la tele. Pero no son estadísticas, no son números. Son personas las que están pasando esto», reflexionó Perea. «Hay algo en la animación que te hace abrir el corazón», continuó el productor haciendo alusión a la capacidad de crear empatía que tiene este tipo de cine. «La animación tiene ese poder de acercarte de una forma más íntima, lo vemos como algo inocente. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué dibujos ven los niños», añadió.

Además de poner el foco en este «trauma al mar», en palabras del productor canario, este cortometraje también pone de relieve otro miedo que comparten los niños y niñas que llegan solos desde otros países a las costas canarias y a España, «el miedo a hacerse mayores», ya que a los 18 años, dejan de estar bajo la tutela del Estado y, por lo tanto, pierden su lugar de acogida -si es que lo tienen-, y tienen que buscarse la vida como pueden.

Cafunè es una historia que acerca y conciencia y también un homenaje a los trabajadores que cada día atienden a estos pequeños, personas que, en palabras de Perea «dan su vida y su entrega» por los niños que emigran. «Alma no quiere ir a la piscina porque tiene ese trauma. En el amor de Luna, que es la trabajadora social de una ONG, encuentra esa ayuda que necesita», indicó.

Tres años de trabajo

Sobre el proceso de creación de Cafunè, el también director de Animayo destacó en primer lugar que «los tiempos de la animación son muy lentos». Los ocho minutos de este premiado cortometraje se han elaborado a lo largo de tres años, lo que indica las dimensiones de un trabajo para el que, además, se tuvieron que poner de acuerdo las tres comunidades autónomas que lo han financiado: Navarra, Madrid y Canarias.

En este camino, el equipo también ha contado con la participación de Amnistía Internacional, organización que ha aportado documentación e información para que Cafunè sea hoy una realidad.

Por otro lado, Perea viajará próximamente a Los Ángeles con los directores de In the shadow of the cypress, cortometraje iraní que obtuvo el Gran Premio del Jurado Internacional Animayo 2024 y que ahora está nominado a Mejor Corto de Animación en los Oscar 2025. Si ganase, este trabajo se convertiría en el primer cortometraje de Animayo -que además es el único festival español de animación que califica a los Oscar-, distinguido con este premio.

Con respecto a Cafunè y Hollywood, Perea indicó que «el Goya nos cualifica directamente a los Oscar», lo que implica que este año van «a estar con esta carrera a tope, hay que invertir ahora muchos recursos en esa promoción. Esa sería la película que lleva España para los Oscar, así que vamos a ver qué ocurre», concluyó.