Rock Progresivo Instrumental a cargo del guitarrista y compositor Juanpa Mejía para inaugurar el 15º aniversario de Mousikê este mes de febrero en Gran Canaria y Tenerife

Mousikê arranca las celebraciones de su 15º aniversario con una nueva entrega de masterclasses y estrenando un ciclo de conciertos didácticos. Así, dando continuidad a su reconocida trayectoria pedagógica que pone el foco en las músicas modernas, programa tres citas - días 20, 21 y 22 de febrero - con un destacado exponente del rock progresivo instrumental de la escena española como es el guitarrista y compositor Juanpa Mejía.

Juanpa Mejía es un músico y compositor español graduado en interpretación de jazz y música contemporánea en la Dublin City University, especializado en rock progresivo instrumental, como señalamos. En su prolífica trayectoria, tras tocar en diversas bandas, inició una carrera en solitario en la que la guitarra narra historias que fusionan sus diversas influencias musicales. Su primer EP fue lanzado en 2019, seguido de numerosos sencillos para, finalmente, publicar su primer álbum "The Last Shred of Hope". Su música cuenta con la colaboración de grandes artistas como Nick Johnston, Javier Sánchez, Shawn Tubbs o Valeriy Stepanov. Además, es músico de sesión y de directo, lo que lo ha llevado a trabajar con artistas como Cali & El Dandee, Morochos o Recycled J.

Ahora, invitado por Mousikê, serán los escenarios del Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria el jueves 20 de febrero, el Auditorio San Isidro SIEC de Granadilla de Abona de Tenerife el día 21 y el Exconvento de Santo Domingo de La Laguna ya el sábado día 22, desde los que el artista compartirá sus conocimientos. Para la primera cita el formato elegido será el de concierto didáctico, en el que, a través de la presentación de su álbum "The Last Shred of Hope" y su fusión de estilos, compartirá sus conocimientos acerca de cómo desarrollar un lenguaje musical propio mediante la exploración de la armonía y el ritmo. Dos elementos fundamentales de la música que no solo proporcionan la estructura básica de cualquier composición, sino que también ofrecen un vasto campo para la creatividad personal y la expresión artística. Así, a través del estudio de progresiones armónicas y la manipulación rítmica, el público asistente descubrirá nuevas posibilidades sonoras y la construcción de una identidad musical única. Igualmente, ya en formato masterclasses bajo el título «Explorando tu sonido: armonía y ritmo como herramientas de identidad musical», discurrirán las dos siguientes convocatorias en la isla de Tenerife.

DETALLE PROGRAMACIÓN CONCIERTO DIDÁCTICO + MASTERCLASSES FEBRERO 2025

JUEVES 20. 18:00 a 19.30 horas, Gran Canaria . CONCIERTO DIDÁCTICO en el Teatro Guiniguada . En colaboración con Teatro Guiniguada, Gobierno de Canarias . Entradas ya disponibles desde 4€ según descuentos en el siguiente enlace: Teatro Guiniguada

VIERNES 21. 18:00 horas a 20:00 horas, Tenerife . Masterclass . En el Auditorio San Isidro SIEC de Granadilla de Abona . En colaboración con la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Granadilla de Abona . Entrada libre hasta completar aforo .

18:00 horas a 20:00 horas, . . En el de . En colaboración con la . . SÁBADO 22. 11:00 a 13:00 horas, Tenerife. Masterclass. En el ExConvento de Santo Domingo de La Laguna. En colaboración con Cultura del Ayuntamiento de La Laguna. Entrada libre hasta completar aforo.

Las masterclasses son una producción de Mousikê, que desde el año 2010 viene desarrollando, de forma ininterrumpida, numerosas acciones dedicadas a la enseñanza y la práctica musical que, comenzando su actividad en La Laguna, actualmente consigue trasladar dichas acciones al resto del Archipiélago con su proyecto 'Entre Islas'. La consolidación de su acción pedagógica también ha sido reconocida internacionalmente cuando, hace ya más de cuatro años, entra a formar parte de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Música (ALAEMUS), además de otras incursiones en países como Estados Unidos, Italia, Brasil, Colombia, Chile o Japón, en donde también Mousikê ha dado buena cuenta de la música que se viene realizando en Canarias a través de su proyecto TIEMPO (Trabajo de Investigación y Evolución de las Músicas Populares).

Debido a la necesidad implícita en el arte y en la formación en general de ampliar conocimientos continuamente, la Asociación Mousikê busca alternativas a las limitaciones de nuestra insularidad. Con absoluta confianza en el gremio musical canario actual, además de acciones locales, Mousikê se adentra en un movimiento social y global encontrando en las redes sociales el instrumento perfecto para ello. Tal es así que solo su canal de YouTube (YouTube Mousikê) cuenta con más de 15.900 suscriptores en el mundo y aglutina más de 1.100.000 visualizaciones con más de 200.000 horas de visualización en las más de doscientas cincuenta masterclasses íntegras y gratuitas impartidas por artistas de trayectoria local, nacional e internacional que han venido desarrollándose en estos catorce años y que, a día de hoy, continúan disponibles en el mencionado canal.

Estas masterclasses cuentan con la colaboración de Teatro Guiniguada, Gobierno de Canarias, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna (OAAM), dependiente de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, y de la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.