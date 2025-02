Salva Reina: "Ganar el Goya fue una explosión de alegría. Me pasó por encima como el tercer día de Feria"

La reacción de Salva Reina al ganar el Goya a Mejor Actor de Reparto por su papel de 'Felipín' en El 47 es algo que tardará en marcharse de las pantallas. Su discurso, entrecortado por las lágrimas y el temblor, recogió todo lo que importa: el amor y el agradecimiento. Y puso en la mesa temas como las batallas que tienen que librar las personas migrantes y otros debates sociales. El malagueño se convirtió en la imagen de la noche y días después continúa emocionado, algo tímido respecto a su reacción y, como siempre, tomándoselo con mucho humor y entre risas. Hablamos con él de sus sensaciones y cómo están siendo estos días.

¿Qué tal estás? ¿Cuáles son tus emociones ahora mismo? ¿Cómo lo describirías en un par de palabras?

Abrumado por las muestras de cariño de la gente, que están siendo espectaculares. Feliz y muy contento.

Si nos contaste que cuando escuchaste tu nombre en las nominaciones lloraste dos horas, ¿cuántas has llorado desde que escuchaste tu nombre en la gala?

Si las juntamos todas, es posible que un día y medio, pero es que está siendo muy bonito. Sigo leyendo mensajes del sábado y viendo vídeos de mis amigos reaccionando y abrazándose como si hubiese ganado un Óscar. Está siendo muy emotivo, llevo unos días con el corazón en carne viva.

¿Cómo fue la celebración? ¿Qué fue lo primero que hiciste?

Me dejé llevar, estaba en shock, conmocionado. Allí te van llevando de un sitio para otro, entrevistas, fotos, ... Pero muy feliz. Celebración hubo. Hubo, lo que se pudo, siempre. Tranquilo con los amigos y parte de mi familia que estaba allí. Comentando un poco la jugada, feliz, riéndonos y algún baile que otro.

Salva Reina y Kira Miró en la 39º edición de los Premios Goya / EP

Han pasado dos días desde que recibiste el Goya, ¿lo tienes más asimilado ahora?

Uno lo va asimilando, claro. Esto sigue, seguimos con nuestra compañía, con los eventos que tenemos, que este fin de semana tengo un par de actuaciones, y atendiendo también a los medios. Pero con los pies en la tierra, feliz y recordando emociones. Todavía están llegando muestras de cariño y me despiertan las sensaciones de aquel momento.

Todos te conocemos por ser un tipo currante y humilde. ¿Cómo harás para que el Goya no se te suba a la cabeza?

No creo que pase, espero que no pase.

Al final sí preparaste un discurso, ¿te costó mucho decidir qué ibas a decir? ¿Pediste ayuda a alguien o consejo?

No, no. Fue ese mismo día yendo para Granada. Escribí ideas sueltas en el papelito, generales, y fui hilando como pude.

Tu madre fue protagonista en el discurso, no podía ser de otra manera. ¿Qué te ha dicho, cómo está ella?

Muy orgullosa, feliz, contenta y celebrando. Ya tiene el premio en casa, en aquella repisa del salón con mis otros premios. El lunes me mandó un mensaje diciéndome: “Bueno venga, a seguir trabajando”. Es que es una máquina y es verdad que hay que seguir para adelante.

Tu reacción se ha hecho muy viral, está por todas partes, ¿te lo habrías imaginado?

No, no, no. Madre mía. Es gracioso porque de repente te ves desde fuera y dices: “¡Ay! Pobrecito, qué lástima más grande”. Pero sí que es cierto que me sobrepasó. Y también fue explosión de alegría, y de amor y de agradecimiento. Me pasó por encima como el tercer día de Feria.

El actor Salva Reina, Goya a Mejor Actor de Reparto por "El 47" / AP

¿Lo has vuelto a ver?

No. O sea, es imposible no verlo porque entre mis redes y los mensajes de WhatsApp. Está un poco por todos lados, pero no me gusta ver nada. Prefiero no verlo, la verdad.

Reivindicaste, entre otras cosas, el respeto hacia las personas migrantes, ¿te veías con la responsabilidad de hablar de ello?

Es algo que tenía ganas de decir y es un mensaje que tiene El 47. Es una película que tiene unos valores sociales muy fuertes, muy profundos y quise resaltarlos. Sin tener la varita mágica, ni la solución, sino sólo exponiendo un problema. Debemos aprender de cosas que se han hecho mal para que no se repitan. Quizá esté habiendo cierta controversia porque dije que ninguna persona es ilegal pero es que realmente lo pienso. Considero que ninguna persona es ilegal por ser persona, no puede ser un rasgo característico. Y creo que es guay nombrar las cosas porque así tienen repercusión. Los problemas de la vivienda, el poder que tenemos si nos unimos para defender causas comunes por el bien de todos, el poder y la importancia de lo colectivo frente a otros movimientos a lo mejor más individualistas. No sé si se entendió bien mi mensaje, espero no haber hecho el ridículo, no pretendo ser profeta de nada. Me surgió del corazón.

No fuiste el único, otros compañeros tuyos, durante la gala, lanzaron también estos mensajes.

Sí, y hay mucha gente que opina que es un evento cinematográfico y que no se debe convertir en un evento político. Pero una cosa que tiene muy bonita el cine y la cultura en general, es que crea debate, espacios de opinión, desde el respeto y desde el amor. La cultura, el cine, el arte… Es una manera maravillosa de remover un poco una conciencia y que eso genere un debate que pueda luego repercutir en una mejora en la sociedad para todos. Creo que es algo bonito y una de las funciones de la cultura. Tampoco hace falta que todas las películas reivindiquen algo. Pero todas tienen un mensaje, todas tienen algo que decir.

¿Sientes que el Goya afianza tu carrera como actor?

Evidentemente, genera un ruido, un reconocimiento de los compañeros, de las compañeras, de la profesión. Es algo que suma y que es muy positivo, pero como he dicho antes, con los pies en la tierra, sabiendo que esto es muy largo, que hay que seguir trabajando y esperando que lleguen nuevas oportunidades.

¿En qué proyectos andas metido ahora mismo?

Seguimos con La Cochera, tanto con la programación de la sala como con la productora teatral. Este fin de semana hemos entrenado un espectáculo en el Teatro Cánovas. En junio estrenamos otra comedia, en la cochera. Este año verá la luz nuestro thriller protagonizado por Macarena Gómez y Emma Suárez. Y, a nivel de actor, seguir trabajando con mi espectáculo que estamos de gira. Este fin de semana tenemos Plasencia y pronto tendremos gira por Córdoba, Cádiz y Granada. Y esperando que se estrenen un par de comedias que grabamos el año pasado y un par de series en Netflix.

