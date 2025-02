'Crepúsculo' celebra su vigésimo aniversario con una edición especial única

Bella Swan y Edward Cullen vuelven, y lo harán de la mejor manera para celebrar el vigésimo aniversario de 'Crepúsculo': con una edición especial. Y sí, el fenómeno de los cantos tintados aún se perpetúa ante la demanda de novelas estéticamente bonitas y coleccionables para que dejen una huella en las librerías de la misma manera que lo hacen con sus historias.

Es por ello que Alfaguara Infantil y Juvenil, sello perteneciente a Penguin Random House Grupo Editorial, conmemora el aniversario de la revolucionaria primera novela de Stephenie Meyer con una nueva portada y un diseño decorativo de interior único. Pero esta vez el elemento estrella de esta edición que podremos tener entre nuestras manos el próximo 30 de septiembre son sus cantos dorados, que al moverlos se podrá apreciar unas ilustraciones de Bella y Edward, los dos grandes protagonistas del romance que ya nos cautivaron desde los 2000.

La misma autora ha celebrado el aniversario de la saga que la catapultó al éxito, asegurando que esta ha cambiado su vida en muchos aspectos, "lo que no ha cambiado es la gratitud que siento hacia mis lectores. Han sido la mejor parte de esta experiencia desde el primer año hasta el vigésimo. Gracias a la oportunidad que los lectores dieron a mis novelas, he podido ganarme la vida escribiendo; un verdadero sueño. Nunca dejaré de estar agradecida por todo el apoyo y el reconocimiento que he recibido de mis lectores a lo largo de los años", afirma Meyer.

La saga que marcó a los adolescentes

Para quienes no se hayan leído o visto las películas de este considerado clásico de la literatura juvenil, la novela de Meyer llegó a España en 2005 y cautivó rápidamente al público con la historia romántica entre una joven y un vampiro centenario que desafía todas las reglas de los mortales. El furor fue tal que 'Crepúsculo' alcanzó el número uno de los libros más vendidos de The New York Times y USA Today, fue nombrado mejor libro juvenil de todos los tiempos por Time y mejor novela adolescente de la historia por National Public Radio. También recibió el Editors' Choice, entre otros muchos reconocimientos.

El enorme legado que ha creado queda patente en el pujante mercado de la literatura fantástica y romántica que estamos viviendo hoy en día" Megan Tingley — Presidenta y editora de LBYR, editora de 'Crepúsculo' en inglés

La saga, junto a otros clásicos juveniles de la época como las 'Los Juegos del Hambre' o 'Divergente', creó una comunidad de seguidores de la literatura juvenil cuyo legado aún permanece. Asimismo, tal y como asegura la editora de la novela en inglés, Megan Tingley, la clave de su éxito a lo largo de estas dos décadas, está en que es un testimonio de la maestría narrativa de la escritora. "El enorme legado que ha creado queda patente en el pujante mercado de la literatura fantástica y romántica que estamos viviendo hoy en día".

Éxito en la gran pantalla

Desde la publicación de la novela, otras cuatro la siguieron: Luna nueva (2006), Eclipse (2007), Amanecer (2008) y Sol de medianoche (2020), una versión de Crepúsculo narrada desde la perspectiva de Edward que actualmente Netflix está adaptando a una serie animada.

Pero las adaptaciones a la pantalla de los libros de Meyer aumentaron el ya de por sí gran atractivo de su obra, presentando a sus personajes a través de las interpretaciones principales de Kristen Stewart (Bella), Robert Pattinson (Edward) y Taylor Lautner (Jacob Black). Entre 2008 y 2012 se estrenaron cinco películas, y la adaptación del último libro, Amanecer, se dividió en dos partes.