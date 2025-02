Alonso Quesada, el poeta de la melancolía insular homenajeado en el Día de las Letras Canarias de 2025

¡Bendita la pobreza de mi casa!/ Hoy la comida ha sido más humilde.../ Mi madre ha sonreído tristemente,/ pero había una paz en su mirada.../Yo gano el pan de una infeliz manera/ porque yo no nací para estas cosas:/ hago unas sumas y unas reducciones;/ y así me consideran y me pagan... Parece que Alonso Quesada (1886-1925) se presentara a sí mismo en La oración de todos los días, el primer poema de una de sus obras más conocidas, El lino de los sueños.

«¿Dónde termina el hombre y dónde empieza el escritor?», la pregunta que plantea el profesor y también escritor José Luis Correa en la edición que hizo en 1993 del mencionado poemario de Quesada, es una constante en las líneas del poeta, dramaturgo y periodista canario que será homenajeado el próximo 21 de febrero, Día de las Letras Canarias. Insatisfecho, con unas ansias profundas de dejar la isla que lo vio nacer, Rafael Romero -nombre real del autor- fue un hombre profundamente sensible que representa una de las principales figuras del modernismo canario junto a sus amigos Saulo Torón y Tomás Morales.

«El modernismo destacó por la ampulosidad pero él es un hombre de la intimidad. El lino de los sueños es una poesía de lo cotidiano, de la familia, del hogar. Es una poesía de la ciudad, de su intimidad más reservada. Me ha parecido siempre que es tremendamente actual y moderno. Él hablaba de su familia, de su casa, de su hogar, de una visita al cementerio, de lo que veía… Era una forma poética que llamamos de lo cotidiano, a lo Machado, más que a lo Rubén Darío», reflexiona Correa con respecto a la vertiente poética del escritor.

Quesada vivió, debido a la tuberculosis que le asoló desde la veintena hasta su muerte con 38 años, en un limbo constante entre la vida y al muerte. Y no fue solo la enfermedad la que lo colocó en este umbral metafórico. Era como si recayera sobre sus hombros un peso invisible: el de sentir que estaba siempre en medio de algo que nunca terminaba de sucederle del todo. Algo así se puede intuir en los versos de su poema Desolación -cuando muera diréis: “No era de los nuestros”/ y me pondréis los ojos abiertos a la luna...-, que sintetizan su sensación de ajenidad, de ser un poeta a contracorriente, alguien que no encajaba del todo en su tiempo ni en su espacio.

«Era un tipo con una sensibilidad poética brutal, por su situación familiar y personal, no solo por su estado de salud. Se queda huérfano al mando de su madre y sus hermanas y es un hombre que sueña con salir de Las Palmas, de la Isla... Está angustiado siempre, la insularidad le pesa muchísimo. Está desesperado. En las cartas con Luis Doreste Silva, que era muy amigo de él, se lamentaba muchísimo de esta ciudad que termina quemándole el alma», explica Correa.

Contable, dramaturgo, periodista

A Quesada se le puede imaginar en su oficina, entre papeles y conversaciones en inglés con los británicos que en esa época poblaban la Isla. Su profesión era, quizá, una de las menos literarias posibles: era contable -de ahí lo de las sumas y las reducciones- para ganarse el pan, y escribía para alimentar su alma de poeta, aunque su vocación también lo hizo brillar en el teatro y en el periodismo.

«A través de la dramaturgia es capaz de embellecer la enfermedad, la tragedia y la tristeza y provocar el sentimiento de la esperanza. La Umbría es una obra en la que una familia de tuberculosos lucha por sobrevivir y refleja el miedo y cómo el paisaje permite huir hacia el mar, hacia el horizonte, refleja que la vida puede ser simplemente un momento, un contacto con la naturaleza y, que ese mínimo instante, hace que todo lo demás valga la pena», reflexiona la escritora y profesora Beatriz Morales Fernández, una de las integrantes de la comisión de expertos que ha elegido a Quesada como protagonista del próximo Día de las Letras Canarias.

«Se ha caracterizado, incluso en la propia obra pictórica y escultórica, como un hombre demacrado físicamente. Se coge como leitmotiv la tuberculosis y se le presenta también como un hombre atormentado por la llegada de una muerte inminente. Pero va más allá: su personalidad es atrevida y humorística, era capaz de seleccionar pasajes cotidianos de la vida de los canarios y de reflejar que la vida también tiene su gracia», añade Morales.

Esta ironía se aprecia especialmente en la faceta periodística del escritor, reflejada en su obra Crónicas de la ciudad y la noche, dónde la crítica social está muy presente y se refleja cómo la identidad canaria va quedando diluida en el maremágnum de la ciudad. En palabras de la profesora y escritora, Quesada pone el foco en el que es «el verdadero aplatanamiento»: «Olvidar lo nuestro por un cosmopolitismo acérrimo».

La universalidad y la atemporalidad brillan con fuerza en la obra de este poeta, periodista y dramaturgo que se inspiró en la umbría que se ponía todas las tardes por la zona del Valle de Agaete -en la casa de su amigo Tomás Morales en la que vivió para aliviar su enfermedad-, para escribir la obra de teatro que lleva en su nombre la sombra. Un observador nato de su tiempo cuya obra demuestra, en palabras de Morales, «que la vida puede ser bella a pesar de la tragedia».