José Luis Correa: "No escribo sobre psicópatas porque desaparecería el tema esencial de la culpa"

¿Esta nueva novela aporta alguna novedad a la saga de Ricardo Blanco?

No. Escribir una novela de sagas lo que implica es, por un lado, que el lector de Ricardo Blanco reconozca su universo. Y por otro, que ofrezcas algo nuevo. Esto es un caso totalmente distinto. Las últimas novelas hablaban de temas más generales como la inmigración, las sectas. Esta es mucho más humana. Este tipo de novelas lo que plantea es por qué alguien es capaz de matar a otro. Aquí las razones son bastante más íntimos o personales.

¿Se refiere que no hay un móvil económico?

No hay móvil económico, no hay conspiración, no hay problemas de drogas ni de trata.

¿Estamos quizás hablando de personalidades psicopáticas?

No. A mí no me gustan los psicópatas. No me interesan para nada. Con los psicópatas perdemos algo esencial que es el tema de la culpa. Mis novelas siempre tienen dos elementos fundamentales como son la culpa y el azar. Entonces el asesino en serie no siente empatía. Eso no me interesa. Me interesa más la rabia humana, la persona normal y corriente que, en un momento determinado, se embronca y es capaz de matar a alguien.

¿Pero se ha inspirado en algún hecho real?

No, yo nunca me inspiro en hechos reales. No me interesan. Esto que llaman ahora True crimes no me interesan demasiado porque, además, los crímenes reales que están cercanos en el tiempo pueden afectar a un hijo o una viuda. Son muy delicados. Y porque lo que me interesa es la ficción, contar algo. No me interesa la realidad. Me interesa crear otra realidad diferente. Mira que hay hechos reales para contar historias, pero hasta ahora no me ha interesado. Me gusta más crearlo, inventarlo. Toda la historia de esta novela transcurre en Schamann, la víctima aparece en un solar con la cabeza abierta.

¿Entonces la realidad no supera la ficción?

La ficción es otra realidad distinta. Es una realidad que tu creas. La realidad estorba a la ficción. Lo que ocurre con la realidad, si los cuentas en una novela, no se los cree nadie. Yo escribí una novela titulada Mientras seamos jóvenes, que transcurría en la Universidad y en ella moría una estudiante de intercambio. La gente me decía “te pasaste” y cuando fui a presentarla casualmente apareció muerta una estudiante palmera en Las Palmas de Gran Canaria. Eso no es literario. Un hecho real raramente es literario porque no da juego. La historia siempre va de buenos y malos, de un dilema moral.

Pero suceden en lugares conocidos de esta ciudad.

En la literatura trabajamos con la credibilidad. La literatura realista es una contradicción. La literatura es una recreación de la realidad, una ficción. Lo que sí intento es que sea verosímil y uno de las premisas es que los crímenes ocurren en las calles reales, con gente pueden ser nuestros vecionos.

¿Por qué El bebedor de coñac?

El muerto era un alcohólico. Pero también es un homenaje a Georges Simenon y al comisario Maigret. El personaje central es el muerto. Eso es muy clásico en la novela negra. El personaje central está muerto y todo gira a su alrededor.

¿Cree que es de sus mejores novelas?

A medida que uno escribe me gustaría creer que va cogiendo experiencia. Que la gente se emocione y se engancha. Yo soy de la opinión de Alexis Ravelo de que los escritores nos la jugamos en cada novela. Yo tengo 16 novelas estupendas, pero la gente va a juzgar esta última como la primera. Yo a mi editorial la presento con el mismo miedo de un principiante.