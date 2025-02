Manuel Carrasco, Dani Martín o Pablo López entre los ganadores de los Premios Dial Tenerife en 2025

Ya se han desvelado los ganadores y ganadoras de los Premios Dial Tenerife que celebrarán su vigesimonovena edición el próximo 20 de marzo en Santa Cruz de Tenerife. Durante el acto, que ha contado con la presencia de varios de los premiados, se ha anunciado, también, que Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, será la presentadora de la gala. De esta forma, Cadena Dial ha dado a conocer a los artistas que recibirán el Premio Dial Tenerife entre los que destacan Manuel Carrasco, Dani Martín, Carlos Rivera, Amaral, Antonio Orozco, Rosario, Pablo López, Marta Santos, Edurne, Vanesa Martín, David DeMaría, Chenoa, Dani Fernández, Álex Ubago, Antoñito Molina, Bombai y Estopa. Además, los premios recordarán el centenario del nacimiento de Celia Cruz con un Premio Especial In Memoriam dedicado a la “Reina de la Salsa”.

La cantante cubana Lucrecia actuará como parte de este homenaje para rememorar a una de las figuras más importantes de la historia de la música. La noche de los premios, que edición tras edición ofrece duetos y sorpresas únicas, contará también con una actuación especial de la artista sevillana Pastora Soler. Vicent Argudo, director de Música de PRISA Media, ha subrayado la importancia de la música en español y el papel que juega la emisora: “Dial lidera la narrativa de la música en español. Nuestro idioma es un patrimonio cultural que no se puede perder. Lo que hacemos aquí es de primera división y lo vamos a demostrar el 20 de marzo”. Por su parte, Leire Martínez ha hablado de cómo afronta este nuevo reto: “Estoy feliz. Cuando te plantean ir a los premios es un sí rotundo. El reconocimiento de Dial y de la isla a los artistas es lo bonito de la intrahistoria de la música”. Edurne, que ha presentado la gala los últimos años, se mostraba muy emocionada de “ceder el testigo a una persona y artista tan maravillosa como Leire. Se merece lo mejor”; Pablo López, por su parte, se ha mostrado muy feliz de regresar a los premios Dial y ha confesado: “Siempre he vivido estos premios como una especie se ensoñación”; Chenoa ha agradecido el apoyo de la emisora durante toda su carrera: “Cadena Dial siempre ha sido mi familia, me ha respetado, me ha querido y siempre ha abrazado cada uno de mis proyectos”; y Dani Fernández recordaba: “La primera vez que fui no estaba premiado y pensé: ojalá volver todos los años aquí”. Vanesa Martín ha destacado la labor de la emisora en la trayectoria de los artistas: “Cadena Dial aplaude la identidad y que perdure en el tiempo. Es una radio que fideliza”. Juan Aguirre de Amaral ha agradecido el premio al grupo y ha reconocido que “si nos hubieran dicho que en 2025 íbamos a estar rodeados de gente tan talentosa en Tenerife, no nos lo hubiéramos creído”. Por su parte, Eva Amaral se ha mostrado muy ilusionada: “A todos nos hace mucha ilusión estos premios. Es muy bonito volver a esta ciudad siempre y son muy divertidos”.

Por último, Marta Santos, premiada por primera vez, ha afirmado: “No me creo que esté aquí rodeada de estos artistas. Es un sueño, estoy muy agradecida y espero que no sean solo mis primeros Premios Dial y que haya muchos más”.

Los Premios Dial cuentan un año más con el patrocinio de Turismo de Tenerife. Durante el encuentro de hoy Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, ha querido resaltar que “la cita se convierte cada año en un reto y una ilusión”. Además, la consejera delegada de Turismo de Tenerife Dimple Melwani ha destacado “la gran familia que forman los premios y la isla y cómo siempre se convierte en una gala de ensueño en una isla de ensueño”. Por otro lado, la cita mantiene su compromiso social colaborando en esta ocasión con TeidELA, ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y ofrecer apoyo a sus familias. Los premios serán solidarios con esta asociación que impulsa mejoras en todos los ámbitos que intervienen en la atención a personas que sufren esta enfermedad en Canarias a nivel de investigación, regulación y en los ámbitos social y sanitario.

A las puertas de celebrar sus tres décadas de historia el próximo año, los Premios Dial reafirman, una edición más, el gran momento que vive la música en español a nivel global, reconociendo la labor de los artistas de nuestro panorama musical. Las últimas entradas para vivir en directo la fiesta de la música en español desde el Recinto Ferial de Tenerife están disponibles en la web de Dial.