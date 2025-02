Alejandro Palomas: "A mi madre le daba mucha vergüenza no estar a la altura de su personaje"

El escritor Alejandro Palomas dice adiós a la historia de Amalia, un personaje inspirado en su madre, con el libro 'Una vida'. Esta es la conclusión de una saga compuesta por cuatro libros, que ahora continuará en cómic y teatro. El autor visita hoy el Museo del Patrimonio de Málaga (MUPAM) para participar en el ciclo Voces Contemporáneas, de la Fundación Rafael Pérez Estrada. El escritor catalán presentará este volumen y hablará sobre su trayectoria en conversación con el periodista Francisco Quintero.

Aunque seguirá de otra forma, cierra la tetralogía de Amalia, ¿le da pena despedirse de estos personajes?

Me daba pena cuando no había decidido que seguía en otros formatos. Yo quería que hubiera una despedida pero no que hubiera un adiós. Entonces no sabía cómo hacerlo. Yo no me puedo despedir de esta gente porque es mi familia.

De los cuatro libros, ¿a cuál le guarda más cariño?

A dos por razones distintas. A 'Una madre' porque fue el primero y el que dio el pistoletazo de salida a un viaje que yo nunca imaginé que podría llegar a durar tanto. Y a 'Una vida' porque es el que más acerca mi vida a la ficción, en el que hay menos distancia. La línea es mucho más fina entre lo que separa una cosa y la otra.

Es una historia de familia, de la suya realmente. ¿Cree que esta cercanía es lo que permite conectar a tantos lectores con la historia?

Pues no estoy muy seguro porque con Una madre no había ninguna idea de que esto tuviera nada que ver con mi familia. No había ninguna relación conocida. Y todo viene de ahí. Quiero decir, toda la gente que conoce esta familia y toda la gente que lee estos libros, yo creo que es porque es común. Son arquetipos muy comunes. No porque tengan nada que ver conmigo, sino porque tienen mucho que ver con quien soy.

Amalia está inspirada en su madre. ¿Cómo la recuerda?

Pues más que recordarla, la tengo integrada. No la recuerdo, porque recordarla sería como aceptar o asimilar que vivimos tiempos distintos. Yo sigo viviendo en paralelo. No estamos en lugares ni en tiempos distintos. Con lo cual no la recuerdo. La reconstruyo constantemente y entonces está viva. Realmente la energía es la energía de alguien que está viva.

Ella llegó a leer los libros. ¿Qué opinaba de ellos?

CPara ella fue como un regalo. Verse así. Ella siempre decía: "Yo espero que nunca nadie quiera conocerme. Yo sé que esta mujer tiene cosas de mí, pero que están muy mejoradas". Entonces, a ella le daba mucha vergüenza no estar a la altura de su personaje.

Mis libros son más sanadores para el lector que para mí; yo ya vengo sanado de casa

En sus libros plasma cosas de su vida real, algunas de ellas duras. ¿Tiene un efecto sanador mostrarlo en su arte?

Yo creo que no es tan sanador para mí como lo es para quien lo lee. Yo creo que es mucho más sanador para el lector o para la lectora que para quien lo escribe. Porque yo ya vengo sanado de casa. Si yo no estuviera sano de casa no podría escribir, no podría compartir esto. Creo que el efecto en quien lo recibe es muchísimo más sanador que en quien lo escribe. Por lo menos ese es mi caso.

Continúa ahora como cómic y como obra de teatro. ¿Qué se van a encontrar ahora los seguidores de esta saga?

Se van a encontrar en el cómic un mundo de Amalia que no tiene nada que ver con lo que hemos leído en los libros. Es material nuevo, es la vida cotidiana de Amalia y su forma de ver el mundo. Es un poco Mafalda, pero en una mujer de 80 años con ese concepto de la vida tan peculiar que tenía ella. En el teatro, es la adaptación de 'Una madre'. Vamos a empezar primero con ese libro. De hecho, el proyecto es adaptar las cuatro novelas, una cada temporada. Es algo que no se ha hecho nunca, una serie teatral. Eso quiere decir que tengo a Amalia para rato.

Suscríbete para seguir leyendo