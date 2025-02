Carolina Padrón, la acróbata canaria que pinta cuadros con su cuerpo

Carolina Padrón agarra el café con las manos llenas de pintura. Se disculpa con una sonrisa por los colores que cubren sus dedos, también la funda del móvil. Llega a Las Palmas desde Arucas, dónde estaba trabajando en uno de los lienzos que se podrá ver el próximo 8 de marzo a las 17.00 horas en el Club Inglés de la capital grancanaria en la inauguración de su exposición Tierra y cielo.

Esta joven canaria es acróbata y artista. Dejó la carrera de Psicología que estaba estudiando en la Universidad de La Laguna -ahora la hace por la UNED- inspirada por un chico que desde hacía 21 años se dedicaba profesionalmente al mundo de la acrobacia. Ahí se dio cuenta de que si se rodeaba de la gente adecuada, sí que podía vivir de lo que más le gustaba.

«En el mundo de la acrobacia y de la danza no hay un camino establecido de tienes que hacer esto, esto y aquello. Hay que entrenar, recibir clases, recibir formación, moverte y estar en el momento indicado, con las personas indicadas», reflexiona.

Padrón baila desde que tiene uso de razón -urbano, comercial- y después de pasar un verano trabajando y ahorrando, se fue a Madrid a formarse, a hacer castings y contactos. «Empecé a enganchar una cosa con la otra. Hice mis primeros contactos como artista en Tenerife bailando, después de asistente de mago, tuve mis primeros contratos haciendo acrobacia. Empecé haciendo aéreos en telas y luego descubrí el pole [dance] y ya me enamoré», indica haciendo referencia a la disciplina del baile en barra.

Tras trabajar en The Hole X show y estar de gira por Alemania, hubo un punto de inflexión en la vida de la artista: tuvo que operarse de la cadera en marzo de 2024 por un problema de nacimiento que suele dar la cara alrededor de los 50 años. «Pero yo le di mucha caña al cuerpo y entonces he tenido molestias desde temprana edad. Así que después de Alemania decidí operarme. Me dolía hasta caminar. La operación salió muy bien, me dejaron genial, pero con el tiempo apareció una secuela irreversible», confiesa Padrón.

Aparece la pintura

Tras este proceso, la joven quiso enfocar su profesión de otra manera, sin machacar tanto su cuerpo. «Busqué otra manera de poder seguir actuando sin hacerme daño, sin tener que hacer contratos tan largos», explica. Y aquí apareció otra disciplina artística que también la lleva acompañando desde pequeña. «Aquí decidí mezclar la pintura con la acrobacia y la danza. También fue gracias a un chico que me inspiró mucho, el artista Brent Ray Fraser. De hecho, vamos a trabajar juntos en abril en Nueva York. Lo que hice fue empezar a pintarme el cuerpo y a plasmarme sobre los lienzos», relata la artista.

Así, llena de pintura sus piernas, sus brazos, su espalda, sus pechos u otras partes del cuerpo para, a partir de sus formas y su baile, construir obras que representan su propia historia a través de los cuatro elementos, dos de lo cuales dan nombre a la exposición que se inaugura el próximo Día de la Mujer. En este sentido, la tierra representa su punto de partida, la familia, la isla, las raíces, la estabilidad; el aire hace alusión a la excitación las ideas, la ambición, el emprendimiento, el esfuerzo; el fuego a la pasión, la intensidad, el coraje o la fuerza de voluntad; y, por último, el agua representa la aceptación, la paz, la plenitud, el dejarse fluir por las circunstancias que vayan viniendo.

«Ha sido una manera de reinventarme y de recuperar también la confianza en mí, de sentirme bien conmigo misma, de demostrarme que pese a lo que me ha pasado puedo seguir viéndome bonita y bien físicamente. Ha sido mi manera de sanar, de empoderarme y de sentirme fuerte», confiesa Padrón.

El papel de las mujeres

«En la exposición, la mayoría de las cosas que represento están vinculadas a las mujeres, a algunas formas que creo a partir de ellas. La silueta femenina es lo que más protagonismo toma… Es el símbolo más importante y representativo de mi vida: la mujer. Yo me crie con mi madre y con mi abuela, ellas son mi máxima fuente de inspiración y de agradecimiento. Desde entonces, siento profunda admiración hacia el espíritu femenino», recalca haciendo alusión a la importancia que han tenido estas figuras en su vida.

«Cuando empecé con esto, evolucioné muy rápido. Entrenando, puliendo cosas, era un trabajo a jornada completa. Comencé a cambiar mi vida, mi alimentación, a obsesionarme con la acrobacia. Y es lo que me está pasando con la pintura también, pongo toda la carne en el asador con esto», concluye emocionada la artista.