Una historia sencilla

He aquí un gran reportaje que el marketing editorial quiere vendernos bajo esa ambigua categoría de la no ficción. Como si deberíamos avergonzarnos de leer reportajes. Me imagino a los grandes reporteros como Joseph Kessel o Albert Londres retorciéndose en su tumba ante esta falacia. Truman Capote escribió un magnifico reportaje en A sangre fría y Norman Mailer lo hizo con La canción del verdugo. Sea como sea, este texto de Leila Guerreiro se eleva en el panorama literario por la fuerza de las imágenes, el lenguaje usado y el tema que trata. Lo que no dejan de ser las características de todo buen reportaje.

Nos habla del campeonato de malambo que se celebra en verano en la ciudad de Laborde. De sus normas explicitas e implícitas, de los participantes, el ambiente que genera, etc. Que conste que hasta que no lo leímos no sabíamos qué era el malambo. Un baile que dicen es de los gauchos, duro y tenaz como ellos, de taconeo persistente y mudable, por algo sus figuras se llaman mudanzas.

No es un festival televisado, de grandes audiencias. Es para los iniciados en ese baile, sus familias y allegados. Así y todo, el festival consigue duplicar la población de la ciudad en ese tiempo. Los seis mil habitantes rozan esa semana los doce mil. Vienen bailarines o malambistas de toda la Argentina y el lugar no ofrece alojamientos para todos. Comparten viviendas, habitaciones, casetas de campaña y algunos hasta un ómnibus. La pasión por el baile los arrastra y permite que aguanten lo que sea con tal de ver o participar en la competición.

Son trabajadores e hijos de trabajadores. Y la autora se interroga sobre ellos: ¿Nos interesa la pobreza cuando no es miseria extrema, cuando no rima con violencia, cuando esta exenta de la brutalidad con que nos gusta verla, revestirla? Una llamada de atención a los medios sobre su visión y su forma de presentar a los de abajo. Recuerda que antes que noticia por un crimen, una muerte en la miseria, son personas, sencillas, pero personas, alejadas del morbo que atrae audiencias y lectores. Albañiles, electricistas, pintores de brocha gorda.

La gente sencilla viviendo una historia sencilla pero épica. Ganar el campeonato es lo máximo para ellos. El premio no es en metálico. Una simple copa, obra de un artesano del lugar. Pero conseguirla es una lucha épica. Hay que entrenar todos los días, dos, tres, seis horas… correr, vigilar las comidas, no fumar, no beber… llegar en condiciones de resistir los frenéticos cinco minutos de exhibición. Guerreiro consigue captar y transmitirnos el ambiente de estas gentes normales y corrientes con maestría y nos arrastra a sus sentimientos y emociones, a la épica que es para estas gentes ganar el campeonato.

No es tanto que la victoria les permita dar clases de baile folclórico cobrando un poco más que antes del triunfo, es, por encima de todo, el honor, el orgullo de revivir los tiempos heroicos del gaucho, lo que se supone es el corazón profundo de la Argentina. Sin caballo, sin machete o facón, bailando durante cinco terribles minutos, destrozándose los dedos, los talones, taconeando con brío, conjurando los tiempos de la pampa: Y, desde ese momento, el malambo transcurre en algún lugar entre la tierra y el cielo. Las piernas de Rodolfo parecen águilas encendidas y él, perdido en algún lugar que no es de este mundo.

Leila Guerreiro sigue durante un año la vida de Rodolfo, un joven que se prepara minuciosamente para el campeonato. Sobrevive dando clases en el conurbano de Buenos Aires, en locales que están a una o dos horas unos de otros y de su vivienda y a los que llega con el transporte colectivo. Un hombre que lee la Biblia antes de subir al escenario pero que piensa: los políticos, de derecha o izquierda, no están realmente interesados en los pobres.

Como mucho a veces nos dan lo que necesitamos, pero no nos enseñan a conseguir lo que necesitamos, entonces siempre nos tienen agarrados por las bolas. Leyó parte de los libros del Che Guevara y dice que, aunque no es militante de ningún partido, lo conmueve «ese doctor asmático que tuvo el coraje de hacer lo que hizo».

Para que no caigan en el olvido estas gentes sencillas, debemos leer su historia. José Francisco Yvars, en su introducción a la Teoría de la novela de Luckas, nos recuerda: «Solo la cultura nos alienta a concebir la posibilidad de una vida no enajenada, rica en matices y forjada sobre acciones asumidas». Lo que cuenta Guerreiro será una historia sencilla, pero es una historia hermosa bellamente escrita que merece ser leída.

Más ahora que Milei recorta los presupuestos dedicados a la cultura. La Escuela Nacional de Arte, que acoge parte de las clases de Rodolfo, es una de las afectadas. Por algo será.