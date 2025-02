Jaír Ramírez, cantante y guitarrista de Pumuky: "Hemos grabado el disco que habíamos soñado"

Los cuatro primeros álbumes de Pumuky se publicaron con una distancia de entre dos y cuatro años. ¿Por qué han tardado diez en publicar este quinto?

Principalmente por las circunstancias; aunque realmente nunca hemos estado parados. Cuando terminamos la gira de Justicia Poética, la formación que teníamos por aquel entonces se disolvió, quedándonos mi hermano Noé y yo solos, como en otras ocasiones, y lleva un tiempo repensar todo el proyecto para ver qué podíamos seguir haciendo entre los dos. Además, nuestros plazos no los marcan decisiones de naturaleza comercial, así que no le vamos prestando demasiada atención al calendario; nos gusta más bien seguir al impulso artístico, tardemos lo que tardemos. Pero en nuestra defensa debo decir que ni mucho menos ha habido un silencio de diez años, de dichas circunstancias nació el EP Castillo Interior, que yo lo considero uno de los episodios más relevantes de nuestra discografía, y donde tuvimos la oportunidad de trabajar con artistas que admiramos mucho como Xiu Xiu, o Jimmy Tamborello de The Postal Service. Esa última etapa en formato dúo, un poco más electrónico, la cerramos con el single Metahackeo, donde colaboramos también con Elinor Almenara de VVV [Trippin'you], otro grupo que nos encanta y que seguimos prácticamente desde sus inicios. En esos años también tanto Noé como yo fuimos padres y las prioridades y ritmos vitales cambian.

¿Qué supone esta nueva etapa en el sello Keroxen?

Después de Castillo Interior y Metahackeo nos apeteció volver a montar una banda de rock, pero conseguir músicos afines en Canarias nos resultó complicado y nos llevó mucho tiempo. Finalmente pudimos reclutar a Mariano Gracia al bajo y a Albert Morales a la batería, con los que nos pusimos a trabajar en No sueltes lo efímero, y trabajar un disco con el cariño que nosotros le solemos poner también lleva sus buenos años, sobre todo si tienes que compatibilizarlo con las otras responsabilidades profesionales de cada uno de nosotros. Es todo un desafío. Finalmente en abril de 2024 nos vimos preparados para ir a grabarlo a los estudios La Mina, en Granada, con Raúl Pérez, uno de los productores nacionales más destacados en la actualidad. La verdad es que estamos en un buen momento, contentos y tranquilos porque seguimos disfrutando de lo que hacemos a pesar de todo, que es lo más importante para nosotros, y porque hemos logrado publicar un trabajo que se parece mucho a ese disco soñado que tenemos en la cabeza, y que siempre esperamos que sea el siguiente en grabar.

Sus canciones se mueven en un terreno dentro del shoegaze que abarca el slowcore, el dreampop y el postrock. ¿Hay algún cambio a este respecto?

La verdad es que nunca intentamos hacer ejercicios de estilo. Cuando estamos componiendo, escribiendo o arreglando un repertorio, no estamos pensando en qué códigos tenemos que respetar para estar dentro de un género u otro. Es mucho más fluido; más bien que pensar en "a qué queremos sonar”, solemos buscar sonoridades que nos ayuden a evocar ciertos sentimientos o sensaciones, y para eso es más útil dejarse llevar por la intuición que tomar decisiones desde marcos teóricos. Aunque es cierto que la música que más te gusta, la que más has escuchado durante la juventud, que es una etapa muy importante para desarrollar las filias y fobias que prácticamente te acompañarán durante el resto de tu vista, la tienes dentro de ti y de alguna manera te puede influir en las decisiones que tomas, en las herramientas que eliges y en cómo las usas, aunque no seas plenamente consciente de ello. Quiero pensar que nuestra música es bastante reconocible a lo largo de los más de 20 años que llevamos en activo; de hecho buscamos cierto continuismo o sintonía en nuestros discos, que yo prácticamente veo como capítulos de una misma obra, mayor y sin terminar, donde todo está bastante conectado. Pero por otro lado creo que la discografía de Pumuky es notablemente diferente dependiendo de las formaciones que hemos tenido en cada época, prácticamente una diferente en cada disco. De viaje al país de las tormentas, nuestro primer disco, lo grabé yo solo en mi dormitorio, y es muy diferente a Plus Ultra por ejemplo, grabado en un estudio con un montón de músicos, con lo que es lógico encontrar diferencias. El bosque en llamas y Castillo Interior no pudieron afrontarse desde circunstancias más dispares, pero siguen siendo 100% Pumuky.

Sus referencias literarias han incluido desde los aborígenes canarios hasta Goethe. ¿Hay algunas referencias destacadas en este nuevo trabajo? ¿En qué se ha inspirado para las letras?

Me inspira principalmente la condición humana, y para ello me valgo de lo que tengo más a mano, que son mis propias vivencias, mis relaciones personales, mis altas y bajas pasiones, mis miedos e incertidumbres, las preguntas que me hago y las respuestas que no encuentro, mis recuerdos. En el pasado a veces he usado referencias literarias en las canciones, siempre me ha gustado leer, pero sinceramente muchas veces lo hacía porque me sentía inseguro con respecto a lo que escribía y pensaba que así les estaba aportando un valor añadido. Cuando escribo intento hacerlo de forma sencilla y directa, con las menos florituras posibles, pero al mismo tiempo impregno los textos de cierta ambigüedad para que el que escucha la canción pueda interpretarla tal y como necesite hacerlo. Tú entiendes lo que necesitas entender, y yo expreso lo que necesito expresar, con la tranquilidad que me da observar que la mayoría de las veces la gente no sabe de qué estoy hablando realmente. Por suerte con el paso de los años me da menos miedo mostrarme más como verdaderamente soy.

Una de las características que más llaman la atención de Pumuky es la voz ralentizada y proyectada de forma más bien poética ¿Cree que esta forma de cantar se adapta mejor a sus textos?

Como te contaba antes cuando estamos haciendo una canción no solemos buscar a qué sonar, sino más bien cómo transmitir un sentimiento, o sensaciones, con sonido. Y para ello también uso uno de los instrumentos que más posibilidades de expresión te da, que es la voz. Para lo que quiero contar no me nace cantar más rápido, ni más fuerte o agresivo, sino tal y como lo hago, pausado y arrastrado, si así lo quieres describir. Casi todas nuestras canciones hablan de amor, aunque casi nunca de amor romántico.