¿Sistah Vibes es una DJ de...?

De muchos ritmos. Todo proviene de las raíces de mi país Costa Rica, donde se vive géneros que aún pincho como el reggae, calypso, soca, raggamuffin, hip hop, R&B, funk y dancehall, que abrieron las puertas durante más de 10 años hasta que llegó el afrobeats (que no afrobeat). Y este último me hizo que me reencontrara con mis raíces afrolatinas, pero mezcladas actualmente con la electrónica.

¿Cómo se definiría como DJ?

Versátil, puedo estar en un evento de música urbana como en uno de electrónica. Y disfrutona porque me gozo cada set con intensidad. Compañera, porque cuando puedo voy a eventos de otros DJ, me gusta ir a escucharlos, apoyarlos y bailar sus sets.

¿Por qué se hizo DJ?

Empecé en Costa Rica, tenía 17 años, mi novio era DJ de la discoteca más conocida de reggae en San José, Raíces, y él me enseñó toda la cultura de este género: los artistas, letras, religión y por supuesto a pinchar con CD.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Sistah es Sister en patuá (inglés criollo) que es lo que se habla en Jamaica y parte del Caribe. Como en mi país, en la costa caribeña. Y Vibes es la música que vibra, la buena vibra que nos caracteriza.

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho cuando pincha?

No fue hace mucho que me pidieron Rata de dos patas de Paquita la del Barrio. Es verdad que a veces le da a uno ganas de dedicarle este tema tan cariñoso a alguien… Pero de ahí a pincharla o a pedirla a un DJ, creo que alguien no estaba bien.

Los DJ somos unos flipados de la música. ¿Cuál es la mayor locura que ha hecho por su culpa?

Bailar de cabeza encima de un altavoz. ¡Como hacen en Jamaica las dancehall queens!

Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?

Hacer artesanía, bisutería, diseñar mis propios tops o transformar ropa para pinchar. Lo hago desde muy pequeña. Además me gusta mucho patinar y cocinar.

