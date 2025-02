Dita Dubois: "El drag no es solo bufón de discotecas, sino mucho más"

La Bienmesabe, la fiesta de moda en la capital Gran Canaria, acogió en su última edición a dos de las grandes estrellas del transformismo en España: Le Cocó, flamante ganadora, y Dita Dubois. Esta última es de Tenerife y lleva toda una vida dedicada al espectáculo, mucho más allá del arte drag.

Con ella, que fue la tercera expulsada de la última edición de 'Drag Race España' y se coronó como la reina de la simpatía, hablamos delante del Gabinete Literario sobre sus inicios, lo infravalorada que está la comedia en el arte y también sobre lo difícil que es vivir de la noche, que se antoja a veces imposible.

Puedes ver la entrevista en el vídeo que abre esta noticia

¿Por qué decidiste dedicarte al mundo del drag?

Porque empecé a seguir de cerca a Anastasia, una transformista que sigue en activo en Tenerife, en un local que se ha convertido en un dentista. ¡Cómo cambia la vida!

Soñaba ser como ella y, de repente, un día empecé a tener contacto con ella y todo su equipo. Me maquilló soberbio y me encantó.

Cuento con una curiosidad, y es que empecé a maquillarme solo hace tres años. Hasta entonces siempre me lo hacían, ya fuera mi amiga Martina o mi hija drag. Ahora lo hago yo, aunque me gusta que me lo hagan en actos importantes.

Por otro lado, siempre me encantaron las reinas del Carnaval. Durante mi infancia, en casa, me ponía toallas y mantas simulando que era una de ellas. Mi drag nace mucho del carnaval canario.

¿Te consideras una comedy queen?

Sí, pero me gustaría puntualizar algo importante: la gente considera a las gorditas como yo simplemente reinas de la comedia y ya. Esto no es así. Yo también sirvo una moda muy cuidada, es un drag elaborado.

No consigo entender por qué no se valora lo suficiente el género. En mi caso, por ejemplo, hice un show muy famosa que consistía en introducirme un vaso hasta lo más profundo de mi garganta y, aunque a la gente le gusta mucho, el jurado del talent show no lo supo apreciar. Me sentí muy infravalorada, aunque por suerte no me compararon con ninguna de mis compañeras canarias.

No me veo abriéndome de piernas en los escenarios como sí lo hago en la cama Dita Dubois — Drag Queen

¿Está lo suficientemente valorado el drag en España?

Creo que sí, pero es verdad que en la actualidad no se puede vivir de este oficio. Por suerte, las que acabamos de salir del programa estamos viviendo un año de muchos bolos, pero eso pasará en cuanto se conozcan a las protagonistas de la quinta temporada de 'Drag Race España'.

Una drag siempre tiene que tender a actualizarse porque sino se olvidan rápido de ella.

¿Qué queda aún por hacer para que se reconozca el arte drag como se merece?

Que la gente termine de entender que no solo somos bufones de discotecas, sino que también podemos tener un hueco en grandes escenarios, teatros, televisión, etc.