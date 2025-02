Le Cocó: "El drag es necesario y debe llegar a cualquier tipo de público"

El bienmesabe es un dulce típico canario que pone nombre a una de las fiestas más inclusivas del presente en la capital de la isla de Gran Canaria. Tan dulce como una de las grandes estrellas del transformismo que no quiso perderse la última edición de la celebración, Le Cocó. La que se alzó con la corona en la cuarta edición de 'Drag Race España', talent show por el que también pasaron Sethlas, Vulcano o Chuchi, nos atendió en exclusiva horas antes de producir uno de los shows más esperados por los isleños.

Frente al Gabinete Literario y con las maletas aún a cuestas, la diva pelirroja de tan solo treinta años hizo balance de su trayectoria profesional hasta la fecha, elevó a un altar el drag canario, característico a nivel internacional por alzarse sobre plataformas, y reflexionó sobre su vena más activista.

Puedes ver la entrevista en el vídeo que abre esta noticia

¿De dónde viene esta pasión por el drag?

Empecé sin saberlo. Primero hacía streptease integral, me maquillabe un poco, bailaba de forma más andrógina... Hasta que un día empecé a usar películas y a maquillarme. Eso me llevó a Le Cocó que conocéis en la actualidad.

¿Qué define a Le Cocó?

Es una auténtica cabrona, artista, muy luchadora y va de mala, pero en el fondo no es tan mala. Creo que se me está cayendo un poco el personaje últimamente...

Ganaste la cuarta edición de 'Drag Race España', una temporada alabada a nivel internacional y que cosechó críticas muy positivas. ¿Se sube el triunfo a la cabeza?

En mi caso , fíjate, creo que no. Entré a ganar, sabía que iba a ganar y lo di todo para ganar. Simplemente conseguí una cosa más en mi carrera, por lo que creo que no se me ha subido a la cabeza. Sigo siendo la misma. Eso sí, ganar ofrece una exposición con la que antes no contaba.

¿Cómo valoras el drag canario?

Lo conocí a través de mi amistad con Sethlas, en la que hubo y hay mucho amor. Me enseñaba muchos vídeos de ella y de sus compañeras. Las producciones son elevadísimas y tenemos que valorarlo mucho porque es el mas reconocido a nivel internacional.

¿Cómo se sobrevivie a un trabajo de noche?

Es muy complicado. Siempre digo que tiene que gustar mucho para durar en ella. Llegr es fácil, pero mantenerse es complicado. A mí siempre me ha gustado mucho, siempre digo que soy de la noche y de la calle, y me ha regalado los momentos más bonitos de mi vida y también los más complicados. Hay que saber llevar la noche y ser consciente de que es trabajo. A veces hay que elevar a un público cuando se tiene el ánimo por los suelos...

¿Qué recomendarías a las nuevas generaciones que quieren ser drag queen?

Que se formen. Que ahorren. Sobre todo, que disfruten haciéndolo. Si hay una propuesta artística detrás del personaje, conseguirán mantenerse.

¿Qué balance haces de la evolución del drag en España?

Es considerable y a la vez necesario. Formatos como 'Drag Race España' han conseguido visibilizar la profesión mucho más, aunque hay mucho por hacer. Hay que mejorar las condiciones de muchísimas de las discotecas en las que trabajamos. También creo que se ha demostrado que, al igual que podemos grabar un reportaje, se puede trabajar en televisión. Que al igual que se puede trabajar en una discoteca, se puede hacer en un teatro.

Solo hay que volver a enseñar que nuestro talento puede llegar a cualquier tipo de público.

¿Por qué está tan infravalorada la comedia en general y en el drag en particular?

Creo que porque se asocia a a una técnica que no termina de estar tan pulida y eso me parece absurdo. Tenemos muchos ejemplos de comedy queens que son maravillosas. Con la comedia se levanta muchísimo más al público que con cualquier otro show.

¿Las vivencias que has experimentado a lo largo de los años te han llevado a ser la persona activista que eres en el presente?

No me considero activista como tal. Sí que creo que recorrerme España y parte de Europa mostrándome tal y como soy hace que cada vez más gente me conozca. Cuanto más gente te conoce, más gente habla de ello. De lo que no se habla, no existe. Nuestro papel es fundamental, tenemos que seguir luchando para que nadie caiga en el olvido.

¿Qué recomendarías a todas aquellas compañeras que están empezando?

No hay edad para iniciarse en el mundo drag. Mi consejo es que, si verdaderamente lo quieren, luchen y peleen por ello. Que se formen y muestren algo sobre el escenario, lucir una peluca y un maquillaje bien divino no es suficiente.

No todas tenemos que ser iguales. No tenemos que abrir las piernas y dar cuatro volteretas en el aire. Les recomendaría que sigan trabajando y creyendo en ellas.