'Weiss & Morales', la precuela de 'El señor de los anillos', la nueva serie de 'Física y Química'... y la lista sigue: El sector audiovisual en Canarias alcanza cifras récord con 154 rodajes y duplica su beneficio

Desde que en 2018 el negocio audiovisual comenzó a despuntar con un crecimiento incipiente, la industria no deja de dar pasos agigantados para convertir al Archipiélago en un gran plató a cielo descubierto. Canarias acogió 154 rodajes organizados en todo el territorio insular en 2024, lo que supone un aumento del 17% con respecto al 2023.

El ingreso total recaudado de esas productoras nacionales e internacionales riega las Islas Canarias con un impacto económico de 218 millones de euros, sumado a la contratación directa de 14.675 profesionales isleños. El balance numérico aportado por el área de Cultura del Gobierno de Canarias a través de Canary Islands Film desprende buenas sensaciones en el Ejecutivo canario, que aplaude el incremento del 50% en términos de retorno económico y el repunte del 40% en el número de empleos.

Foto del rodaje de 'El Señor de los Anillos Los Anillos del Poder' / lp/dlp

El director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa, defendió el apoyo del Gobierno de Canarias a la industria mediante la captación de producciones internacionales y el apoyo del talento canario. "Pensamos que Canarias se consolida como uno de los espacios de creación audiovisual más importantes a nivel europeo", aseguró.

¿Qué se rodó en 2024 en Canarias?

La lista de series, largometrajes, cortometrajes y documentales rodados en 2024 es larga, pero en ella dejaron grandes títulos como la segunda temporada de El señor de los anillos: Los anillos del poder; la serie de Netflix, Arcane; Física y Química; La nueva generación; La Palma; Under the Volcano; Den of Thieves 2: Pantera; Norma para una página de sucesos y Mi ilustrísimo amigo.

Además, otra de las grabaciones más populares en su paso por Canarias en 2024 fue la serie protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Katia Fellin, ‘Weiss & Morales'. La coproducción de RTVE, Portocabo, Nadcon, ZDF y ZDF Studios se afincó en el Archipiélago desde marzo hasta agosto de 2024 para filmar en Gran Canaria y La Gomera. La serie procedimental de cuatro capítulos se estrenará próximamente en el Festival de Cine de Málaga.

El Hierro, fuera del mapa de rodajes

A pesar del auge generalizado en todo el Archipiélago, hay una notable ausencia de rodajes en El Hierro. La isla, que en años anteriores había sido escenario de series de éxito como Hierro, no registró ninguna producción cinematográfica ni televisiva en 2024. Este dato contrasta con el liderazgo de Tenerife, que acogió la mayor cantidad de rodajes, seguida de Gran Canaria.

En el desglose se percibe un claro aumento de los títulos producidos por empresas nacionales. De las 154 producciones rodadas, 80 fueron realizadas por productoras estatales, en donde se contemplan las compañías de cine canarias, mientras que 45 de ellas fueron internacionales.

En cuanto al tipo de producciones realizadas, el informe de Canary Islands Film detalla un incremento en los títulos producidos por empresas nacionales. De los 154 proyectos, 80 fueron impulsados por productoras estatales, incluyendo compañías de cine canarias, mientras que 45 tuvieron origen en productoras internacionales. Por formatos, se registraron 55 productos de ficción, de los cuales 30 fueron largometrajes y 25 series; 44 documentales, con 31 largometrajes y 11 series; y 26 producciones de animación, de las cuales 6 fueron largometrajes y 20 series. Además, se contabilizaron 14 programas de televisión, 17 cortometrajes y 12 trabajos de posproducción.

La directora de Canary Islands Film, Natacha Mora, destacó el reconocimiento que la industria audiovisual canaria ha logrado a nivel nacional e internacional. "En otras Comunidades nos preguntan cómo lo hacemos", afirmó Mora para subrayar el éxito del modelo de incentivos fiscales, la variedad de paisajes y la infraestructura técnica y humana que hacen de Canarias un destino de referencia para el cine y la televisión.