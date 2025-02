La pasión de Federico García Lorca por la Luna llega al Teatro Pérez Galdós

La compañía flamenca Rocío Pozo presenta en el Teatro Pérez Galdós el 28 de febrero, a partir de las 19:00h, Luna, un espectáculo teatral que entrelaza música, prosa y danza en un homenaje a la eterna inspiración de Federico García Lorca.

La artista de origen onubense, afincada en Canarias, Rocío Pozo, escenificará la obsesión de Lorca por el satélite lunar, mostrándola como la bailarina de la muerte en una danza seductora y apasionada que atrae hacia sí las historias más trágicas del autor: desde los versos del Romance de la luna, luna, El monólogo de la luna o Romance del sonámbulo, hasta las reflexiones finales del poeta sobre sus pasiones y temores.

"Nos hemos inspirado en los estudios del hispanista Ian Gibson, que nos acercan a la figura más humana y sensible del poeta", asegura Rocío Pozo, que se considera una profunda admiradora del poeta. "Lorca es una debilidad para todas las personas que nos dedicamos al flamenco. A mí me gusta perderme en sus poemas y acercarlos al público. Cuando comienzas a investigar entre sus metáforas, poemas y cartas, descubres un mundo interior increíble, era una persona muy reflexiva, intensa y profunda, no solo en su obra sino también en su vida personal".

El elenco y la música en vivo

La obra contará con la interpretación de José Antonio González en la recitación de prosa lorquiana, la voz de Marta Bolaños, y las bailaoras Rocío Pozo y Cristina Rivero, quienes llevarán a escena esta oscura y seductora danza.

La música de Manuel de Falla y Enrique Granados será interpretada en vivo por el pianista Oliver Curbelo, el guitarrista Yuniel Rascón y el percusionista Samuel Medina, acompañando cada momento de este homenaje al "poeta lunático".

El poeta de la Luna

En lo personal, Lorca utiliza la luna en casi todos sus dibujos. Incluso a veces la incluye en su propia firma. En el universo literario lorquiano, la Luna juega un papel fundamental. Representa una fuerza externa, ajena a la voluntad humana, que guía los caminos de sus personajes.

Este símbolo puede representar vida, infancia, madurez, erotismo, fecundidad, lo oculto y lo mostrado, esterilidad o belleza y, en muchas ocasiones, aunque parezca paradójico, la Muerte.

Uno de los mitos que Lorca desarrolló es el de la luna como una bailarina de la muerte.

Rocío Pozo

Rocío Pozo es bailaora flamenca y directora de su propia compañía en Gran Canaria. Comenzó su carrera a los 15 años, estuvo girando durante seis años con el Ballet Español de María Rosa, actuando en varios de los teatros más importantes de España y en escenarios de otros países.

Desde 2017, crea, dirige e interpreta sus propios espectáculos, con más de una decena de estrenos que ha llevado por todas las islas.

Entradas y puntos de venta

Las localidades pueden adquirirse a través de la página teatroperezgaldos.es, así como en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 13:00 h, de lunes a viernes, y en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, de 16:00 a 21:00 h, también de lunes a viernes.