Celeste González, actriz y performer grancanaria: "Si ellos sacan una motosierra, nosotras vamos a sacar dos"

«Queremos cambiar el ramo de flores por una motosierra», reivindicó Celeste González, rosas en ristre, al recibir el Premio Trini Falcés del Festival Norte Cinema Diverso de A Coruña para el cortometraje Transición (2023), dirigido por David Velduque y protagonizado por la actriz, performer y exbailarina grancanaria.

Su referencia a la estampa macabra del presidente argentino Milei regalándole una motosierra a Elon Musk como símbolo de los recortes a las libertades y derechos en la cumbre anual de la ultraderecha en EEUU, aloja un discurso de resistencia desde las filas del arte: no pasarán. «Si ellos sacan una motosierra, nosotras vamos a sacar dos», manifiesta González.

La artista isletera, cuyas coordenadas creativas se desenvuelven en el teatro, el cine, el museo y la sala de arte trenzando el ballet, la performance y las artes en vivo, formuló estas palabras en el marco de la tercera edición del certamen gallego, fundado con el objetivo de visibilizar las realidades e historias del colectivo LGTBIQ+, así como de crear referentes en positivo, diversos, plurales.

Transición ganó el máximo galardón de la muestra por su relato sobre la vejez, eje temático de esta edición, y el abandono de las personas trans en la tercera edad en clave de thriller y terror psicológico. El jurado, formado por profesionales de la industria cinematográfica y personalidades de la cultura o la política dentro del colectivo, destacó en su fallo «su capacidad de acercar un mensaje claro y comprometido a través de la ficción, por el excelente trabajo de su protagonista, por su virtuosismo técnico y por su implicación con la visibilidad de las identidades trans».

Cartel de 'Transición'. / LP

La vejez, nuestro gran tema pendiente

Filmado en una casa a las afueras de Madrid, González interpreta a Ángela, una mujer trans que vive sola y que una mañana, de pronto, descubre a una extraña en su hogar. «Creo que la vejez es nuestro gran tema pendiente, igual que las personas que viven solas y mueren solas», señala la actriz. «He leído tantas historias de mujeres y hombres que aparecen muertos en su domicilio porque no han tenido quien les haya socorrido, y apenas hablamos de esas realidades».

Making of del rodaje. / LP

Su director, Velduque, asiduo del género de terror con perspectiva social, quedó prendado del trabajo de González cuando descubrió su interpretación rebelde en la obra Inloca, en el Teatro María Guerrero de Madrid, con la veterana compañía gallega Matarile, con la que González trabajó en diez espectáculos entre 2007 y 2023. «David me esperó a la salida del teatro y me dijo: eres Ángela», recuerda la actriz. «Para mí era la primera vez que me adentraba en el género y ha sido un trabajo precioso, con el que estoy muy contenta porque, además, es muy raro que haya temática queer o trans en el cine de terror».

La belleza de las imágenes en blanco y negro

En este sentido, González destaca «la belleza» que destilan las imágenes en blanco y negro de Transición, con la factura visual que imprimen la dirección de fotografía y de arte, a cargo de Alejandro Buera y Helena Gallego. «El corto está realizado de una manera muy bella, pese a esa ambientación terrorífica, con mucho cuidado en cada plano», observa la actriz, quien destaca, por último, la relevancia del lugar desde el que se mira, se visibilizan y se narran las historias.

«A mí me gusta mucho decir que este cortometraje no subraya el hecho de que yo sea una mujer trans: por supuesto, se ve y se entiende, pero no desde esa tendencia a subrayar esa identidad trans como conflicto, sino que simplemente retrata una realidad de una mujer», concluye. «Y es una realidad que afecta a toda la población, independientemente del género, que vive sola, envejece sola y muere sola».

Con todo, González insiste en la urgencia de no dar ni un paso atrás frente a los discursos del odio que abanderan el trumpismo y la extrema derecha. «Vamos a apoderarnos de sus iconos, porque igual nos va a hacer falta la motosierra a nosotras. Aquí ya no estamos para pedir permiso, ni para pedir perdón, y mucho menos para que nos perdonen la vida», afirma González, en la estela de ese hermoso poema de la añorada Roberta Marrero, Mi cuerpo, que dice: «aún así, me queda cuerpo que poner».