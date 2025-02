De ganar Operación Triunfo a deslumbrar en el Festival Viña del Mar 2025: así ha sido la actuación de la canaria Nia Correia

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025 ha dado inicio con gran energía, captando la atención de miles de espectadores que cada año siguen de cerca el icónico escenario de la Quinta Vergara. En esta edición, España ha estado representada por Nia, con una salsa interpretada solo por mujeres, Caminito de Lamento, extraída de su álbum debut tal y como explicaba en esta entrevista a La Provincia / DLP.

La cantante grancanaria Nia Correia, quien saltó a la fama tras ganar Operación Triunfo 2020, ha conquistado el escenario del Festival Internacional de Viña del Mar 2025 en su primera actuación en Latinoamérica. Desde sus inicios en la música, Nia ha apostado por la salsa como su género distintivo, y en esta ocasión no fue la excepción. Con una puesta en escena vibrante, en la que combinó su talento vocal con una impecable ejecución de baile, logró uno de los puntajes más altos de la noche: 5.6 sobre 7, empatando con Chile.

Compuesta en un momento de incertidumbre personal, Caminito de Lamento se ha convertido en un himno de empoderamiento y liberación. La canción transmite un mensaje de fortaleza, con versos como «querer ser feliz a tu lado es perder el tiempo, y no seguiré el caminito de tu lamento», que resonaron con el público de la Quinta Vergara.

Un desafío internacional y una noche histórica para las mujeres

La competencia de Nia no es sencilla. En esta edición del festival, la cantante se enfrenta a talentosos artistas de distintos países, como Santi Borda (Argentina), Gerónimo Sims (Bolivia), Dani Ride (Chile), Cecille (Italia) y Kakalo (México). Todos buscan alzarse con la codiciada Gaviota de Plata, el máximo reconocimiento del certamen.

Además del aplauso del público, los concursantes deben impresionar a un jurado de renombre, integrado por figuras como los periodistas Rodrigo Sepúlveda y Catalina Edwards, los actores Nicolás Oyarzún y Jorge López, la cantante Emilia Dides, el exmiembro de Los Prisioneros Claudio Narea, el director de orquesta Paolo Bortolameolli, los integrantes de Bacilos y el artista urbano Kidd Voodoo.

La presentación de Nia tuvo lugar en una noche dedicada exclusivamente a las mujeres, una de las más esperadas del festival. El evento fue inaugurado por la reconocida artista chilena Myriam Hernández, seguido por el show de la comediante Chiqui Aguayo, y culminó con la presentación del dúo estadounidense Ha*Ash.

Un camino de éxitos y nuevas oportunidades

Nia Correia no es una desconocida en la industria musical. Desde su victoria en Operación Triunfo, ha seguido consolidando su carrera con destacadas participaciones en programas como Tu Cara Me Suena —donde fue subcampeona— y en la serie de Netflix Érase una vez… pero no, donde compartió pantalla con Sebastián Yatra. Además, ha colaborado con reconocidos artistas como El Taiger, Rocco Hunt, Antonio Carmona, María Peláe, Edurne e India Martínez.

Esta noche, la artista volverá a subirse al escenario de Viña del Mar en la segunda fase del concurso, donde se definirán los finalistas. Con su pasión, energía y talento, Nia continúa dando sus primeros pasos en Latinoamérica, dejando claro que su música ha llegado para quedarse.