El músico australiano Hugo Race, excomponente de Nick Cave & The Bad Seeds, aterriza en Gran Canaria y Tenerife

El músico, productor y escritor australiano Hugo Race, fundador de las leyendas australianas del post-punk The Wreckery, excomponente de los influyentes Nick Cave & The Bad Seeds y líder actual de las formaciones Hugo Race & The True Spirit, Hugo Race Fatalists y Dirtmusic (junto a Chris Eckman), aterriza en Canarias el próximo mes de mayo con dos conciertos en Tenerife y Gran Canaria, que constituyen su única parada este año en España de la mano de Salan Producciones.

Este icono vivo de la música inconformista debuta en el Archipiélago en formato de banda al frente de Hugo Race & The True Spirit, que completan los músicos Chris Hughes y Ralf Goldkind, con sendas actuaciones en la Sala Lone Star, en Santa Cruz de Tenerife, el 16 de mayo; y en la Sala Faro, en Las Palmas de Gran Canaria, el 17 de mayo. Las entradas para ambos conciertos ya se encuentran a la venta en el portal web de Tickety.

Si bien Hugo Race (Melbourn, Australia, 1963) es uno de esos músicos que no debería necesitar presentación alguna para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad por el rock’n’roll, su trayectoria musical y los numerosos proyectos que ha integrado en distintas etapas de su vida lo sitúan en la primera línea de la industria independiente internacional.

El músico Hugo Race ofrecerá un concierto en Gran Canaria / La Provincia

Originario de la escena de Melbourne (Australia) en la década de los 80, sus colaboraciones se extienden a bandas de prácticamente todos los continentes, tal como glosa el propio Race en su libro Road Series, donde describe su viaje musical a lo largo de tres décadas.

Cantante, guitarrista, productor y escritor, sus actuaciones despliegan una gran intensidad sónica y paisajes sonoros que fusionan rock, experimentalismo y electrónica. Además, Race ha compuesto bandas sonoras para el cine e, incluso, ha trabajado puntualmente como actor.

Trayectoria de The True Spirit

Su travesía sonora se inició en los carriles de la exploración y creatividad con una implicación temprana en bandas locales como Dum Dum Fit y Plays with Marionettes. Pero su despegue en la industria tuvo lugar en 1989, año en que el músico fundó The True Spirit en Berlín, con la caída del muro como telón de fondo.

El álbum de debut de la banda, Rue Morgue Blues, grabado con una fusión sónica de blues acústico y sampling industrial, posicionó a Race en el mapa. Pero el primer hito en la carrera de llegó con el lanzamiento de su aclamado álbum Valley of Light, no solo por su notable producción y mezcla innovadora de sonidos, sino también por los elogios que cosechó entre el público y la crítica especializada. A lo largo de su trayectoria, Hugo Race & The True Spirit ha publicado un total de 14 discos de blues industrial, siendo el más reciente, Star Birth, publicado por Glitterhouse Records en 2020.

En paralelo, Hugo Race fue miembro de la formación original de los ya míticos Nick Cave & The Bad Seeds, donde actuó como guitarrista y vocalista en los discos From Her To Eternity (1984), Kicking Against The Pricks (1986) y Tender Prey (1988). Además, Race fue coautor de la canción que daba título al disco de debut de tan legendaria banda. Tras su separación del proyecto, Hugo Race permanece en las filas de las bandas Hugo Race Fatalists y Dirtmusic, aunque el pasado 2024 volvió a reunirse con los integrantes de The Wreckery, emblemas del post-punk australiano de los 80, para grabar y publicar su nuevo disco Fake Is Forever (Helixed, 2023).

El músico Domingo Alemán, anfitrión

En los dos conciertos de Hugo Race & The True Spirit en Canarias, el músico y productor grancanario Domingo Alemán será el encargado de abrir las dos actuaciones del de Melbourne. En Gran Canaria, lo hará al frente de su proyecto musical Sunday German Flowers en la sala Faro, mientras que en la Lone Star actuará bajo las siglas de DOM, su proyecto personal, con el que acaba de publicar el EP Dancing with myself.