Nia cuenta todo sobre cómo está viviendo la experiencia de Viña del Mar

Nia Correia está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su carrera. La artista canaria, ganadora de Operación Triunfo 2020, se encuentra en Chile participando en el Festival Internacional de Viña del Mar, donde compite en la categoría internacional con su canción Caminito de lamento. Su primera actuación en la Quinta Vergara fue todo un éxito, y este jueves, 27 de febrero, volverá a subirse al escenario para conquistar al público chileno con su imponente voz, su energía arrolladora y una puesta en escena impactante.

Horas antes de su segunda presentación, Nia compartió sus emociones y expectativas sobre esta experiencia única. "Las sensaciones fueron increíbles, el público era inmenso y el escenario impone muchísimo", confiesa emocionada. "Era un sueño que tenía desde hace años y estoy muy contenta con el resultado. Me han valorado bien y me siento satisfecha con lo que hice", contó a la revista Hola.

Para su segunda actuación, Nia se siente más segura, aunque no planea grandes cambios. "El primer día lo di todo y mañana haré lo mismo. La propuesta vocal y escénica será la misma, aunque en el directo siempre hay detalles que pueden variar", explica.

Un vestuario de alto impacto

La imagen de Nia en el escenario es un aspecto clave de su presentación, y para ello cuenta con un equipo de diseñadores de primer nivel. "Mi primer look fue una creación de Juan Carlos Pajares, junto a David Rivas. Los siguientes serán de Abraham Martínez, diseñados por mi amigo Pol Chamorro. Me encanta trabajar con personas que me quieren y buscan que brille en el escenario".

Una experiencia inolvidable en Viña del Mar

El festival está siendo toda una aventura para la cantante, marcada por momentos inesperados, como un apagón nacional que afectó la programación del evento. "Hoy no se ha podido realizar la competencia por el corte de luz. Es un caos, pero estamos adaptándonos", comenta entre risas.

Además, ha sido testigo de situaciones sorprendentes, como la reacción del público ante el humorista George Harris, quien fue abucheado en repetidas ocasiones. "Nunca había visto algo así. Salía, lo abucheaban, volvía a entrar, lo intentaba otra vez... Pero aquí es normal, la dinámica del festival es así".

Con su participación en Viña del Mar, Nia espera dar un gran paso en su carrera y consolidar su presencia en Latinoamérica. "Lo más importante de estar aquí es que quiero hacer una gira por esta parte del mundo. Estoy convencida de que después de esta experiencia mi carrera cambiará", afirma con ilusión.