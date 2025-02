El Palacio de Congresos de Canarias, con el Auditorio Alfredo Kraus como sede, bate récords en 2024 e impulsa el desarrollo sostenible

El año 2024 pasará a la historia como un punto de inflexión para el turismo de congresos. El Palacio de Congresos de Canarias, ubicado en la capital grancanaria, en el Auditorio Alfredo Kraus, ha logrado resultados sin precedentes que lo consolidan como uno de los referentes del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) a nivel nacional. Más allá de las cifras, estos hitos representan un catalizador de desarrollo económico, profesional y social en la isla, en estrecha sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Tras 27 años de actividad, el Palacio de Congresos de Canarias ha alcanzado en 2024 su año de mayor crecimiento. Las cifras hablan por sí solas: 474 eventos celebrados, de los cuales 158 pertenecen al segmento MICE. Dentro de este volumen, se llevaron a cabo 19 congresos (un 42 % de carácter internacional), marcando un nuevo récord anual de congresos celebrados. Nunca se había albergado tal número de encuentros profesionales en un solo año. Estos eventos han atraído a miles de participantes de fuera, traducidos en más de 60.000 pernoctaciones generadas en Las Palmas de Gran Canaria,impulsando la planta alojativa local en múltiples ocasiones.

El impacto de esta intensa actividad congresual se refleja en la economía: 27 millones de euros de impacto económico directo, generado por los profesionales asistentes, estimado en 2024. Esta inyección de gasto multiplica con creces los registros prepandemia y supera ampliamente los datos de 2023, confirmando una tendencia al alza. Cada congreso, jornada o convención trae consigo visitantes de alto perfil profesional cuyo gasto diario triplica al turista vacacional convencional.

Consecuencia de ello es que la ciudad y la isla haya logrado un retorno económico excepcional asociado al turismo MICE en este ejercicio. Además, la actividad del Palacio de Congresos de Canarias ha involucrado directamente a 486 empresas, donde cerca del 87 % de los clientes vienen de fuera de nuestro destino, y ha contado con 285 proveedores locales, evidencia de cómo el tejido empresarial canario se ha beneficiado de este auge. "Ha sido un año extraordinario en todos los sentidos; los congresos, además del total celebrados, han batido récord de asistencia y generado un efecto multiplicador muy positivo en la ciudad", resume Tilman Kuttenkeuler, director general del Palacio de Congresos de Canarias – Auditorio Alfredo Kraus.

Impacto económico y turismo responsable en la isla

Los logros de 2024 trascienden lo cuantitativo para adentrarse en un impacto económico y social transformador. El turismo de congresos se ha confirmado como una fuente de riqueza sostenible y de calidad para Gran Canaria. Al atraer visitantes con alto poder adquisitivo y estancias prolongadas, el efecto multiplicador del sector MICE alcanza a numerosos ámbitos de la economía local, lo que redunda en mayores ingresos para negocios locales y en la generación de empleo especializado. Cada gran evento profesional estimula la demanda en sectores como la hostelería, la restauración, el transporte, la tecnología o los servicios audiovisuales, entre otros, diversificando la economía insular y reduciendo la dependencia de la estacionalidad del turismo de sol y playa.

Ocupación hotelera, llenos en restauración, contrataciones de empresas de transporte, proveedores de equipos técnicos y personal de apoyo local son ya escenas habituales durante la celebración de congresos en Las Palmas de Gran Canaria. Esta diversificación en la cadena de valor del turismo MICE fortalece el tejido empresarial y crea oportunidades para profesionales locales en campos muy variados.

Igualmente importante es que este crecimiento se ha alineado con un turismo responsable y sostenible, en consonancia con la estrategia de la ciudad y la isla de desarrollar un destino de congresos respetuoso con el entorno y la comunidad. Muchos de los eventos organizados en 2024 incorporaron medidas de sostenibilidad: desde el desarrollo de la actividad con proveedores y productos locales, hasta implementar acciones que involucran a la ciudadanía en los programas formativos de los encuentros. Las condiciones naturales de la isla también aportan su grano de arena: su clima suave durante todo el año minimiza costes energéticos en climatización y ofrece un entorno agradable y saludable para los asistentes.

Además, la ciudad forma parte activa de iniciativas nacionales enfocadas en la sostenibilidad en el sector de eventos. De hecho, Las Palmas de Gran Canaria ha sido uno de los destinos piloto en España para impulsar un desarrollo más sostenible del turismo MICE, fomentando que las reuniones y eventos que acoge generen un impacto positivo en la ciudad.

Todo ello muestra un claro compromiso con la Agenda 2030: el impulso del turismo de congresos en la isla contribuye al ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) al crear empleo de calidad, al ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) al atraer eventos de alta tecnología y ciencia, y al ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) al promover un modelo turístico menos estacional y más equilibrado.

Este esfuerzo es posible gracias a alianzas público-privadas y académicas, un ejemplo práctico del ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos). En resumen, el boom del sector MICE en Gran Canaria en 2024 no solo se mide en euros sino también en legado: conocimiento, contactos profesionales, proyección internacional y buenas prácticas sostenibles que perduran más allá de la clausura de cada evento.

Casos de éxito y testimonios destacados

Detrás de estas cifras récord hay eventos emblemáticos y testimonios que ilustran el alcance del éxito de nuestro destino como sede de congresos. A lo largo de 2024, el Palacio de Congresos de Canarias fue escenario de encuentros de primer nivel en campos tan diversos como la medicina, la tecnología aeroespacial, la oceanografía o académicos, todos ellos con un denominador común: organizaciones internacionales confiando en Las Palmas de Gran Canaria y Gran Canaria para la celebración de su encuentro profesional.

Uno de los impulsores clave de este posicionamiento ha sido también la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que en 2024 reforzó su papel como colaborador en congresos científicos y tecnológicos. El respaldo académico local no solo facilita la captación de eventos, sino que también garantiza contenido de alto nivel.

"La celebración de congresos académicos en nuestra isla ha cobrado un nuevo impulso. Desde la ULPGC nos orgullece apoyar estos eventos, puesto que elevan el prestigio internacional de nuestra universidad y conectan a nuestros mejores investigadores en áreas punteras a nivel global con el mundo, como son la medicina clínica, las ciencias del mar, la microelectrónica o el sector turístico", señala Lluis Serra Majem, rector de la ULPGC, en una valoración sobre este año récord. Gracias a esta sinergia, congresos universitarios y científicos han encontrado un lugar ideal, lo que redunda en la proyección global del talento canario y en colaboraciones que perduran más allá del evento.

Un ejemplo palpable fue el 17th International Conference on Cochlear Implants and Implantable Auditory Technology, un congreso médico-científico de alcance mundial que reunió en Las Palmas de Gran Canaria a casi 2.000 especialistas en otorrinolaringología y tecnología auditiva. Durante varios días, la ciudad vibró con la presencia de científicos, médicos y expertos, ocupando prácticamente la totalidad de los servicios de la ciudad. Este congreso internacional no solo generó un impacto económico notable por el volumen de asistentes, sino que dejó huella en la comunidad médica local mediante intercambios de conocimiento de vanguardia.

"Venir aquí desde Europa, en febrero, es una experiencia única en este espacio emblemático. Es alucinante poder salir y disfrutar del clima, la hospitalidad, cuando en Europa hace frío y llueve. Es una experiencia increíble e inolvidable.", comentó satisfecho Frank Lin, director del Cochlear Center for Hearing and Public Health, al cierre del evento.

Sus palabras reflejan cómo la profesionalidad en la organización y el atractivo del destino confluyeron para garantizar el éxito rotundo del encuentro. No en vano, alrededor del 42 % de los congresos celebrados en 2024 fueron de carácter internacional, una señal de que el mundo mira cada vez más hacia Gran Canaria para este tipo de citas.

También el sector aeroespacial tuvo su escaparate en la isla. La 9th International Workshop of On-Board Payload Data Compression congregó en la capital grancanaria a ingenieros y científicos especializados en compresión de datos satelitales, un campo puntero de la tecnología espacial. Organizado por la Agencia Espacial Europea (ESA) en colaboración con el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia (CNES) y la ULPGC, este taller internacional puso de relieve la capacidad de Gran Canaria para acoger eventos altamente especializados.

"Cuando hablo con compañeros y estoy alrededor del mundo y digo que vengo de las Islas Canarias, no se imaginan lo que somos. Este Palacio es un lugar perfecto para hacerles saber quiénes somos y demostrar que podemos albergar grandes eventos.", expresó Lucana Santos, investigadora de la Agencia Espacial Europea, durante el evento, destacando la importancia de la localización.

Además de las sesiones técnicas, los asistentes pudieron disfrutar de la oferta cultural y natural de Gran Canaria, llevando consigo una imagen inmejorable de las posibilidades que ofrece la isla para eventos científicos de primer nivel. Este caso de éxito evidenció que, incluso en ámbitos de altísima tecnología, Gran Canaria puede competir de tú a tú como sede de congresos con cualquier gran ciudad europea.

La ciencia marina y la sostenibilidad también tuvieron un momento estelar con la Ocean Optics Conference 2024, celebrada el pasado octubre. Este congreso internacional sobre óptica y observación oceanográfica, coorganizado nada menos que junto a la NASA, además de batir récord de asistencia, trajo a Las Palmas de Gran Canaria a centenares de oceanógrafos y expertos en ciencias marinas de todo el mundo.

Detrás de su elección por Gran Canaria estuvo el empuje de la investigadora Violeta Sanjuan, exalumna de la ULPGC e investigadora en NASA, quien como prescriptora de la conferencia apostó personalmente por llevar el evento a la tierra donde se formó como profesional. "El Palacio de Congresos es un lugar de inspiración. Combina la ciencia y la música, a espaldas del mar que es justo lo que estamos estudiando.", afirmó Sanjuan durante la clausura del congreso.

Sus palabras resaltan el orgullo local y la relevancia internacional que convergieron en Ocean Optics 2024: por un lado, una joven científica canaria conectando sus raíces con la élite investigadora global; por otro, organismos líderes como la NASA confiando en Gran Canaria como punto de encuentro para avanzar en el conocimiento de los océanos. El resultado fue otro éxito organizativo y de participación, con ponentes de decenas de países elogiando la calidad de las instalaciones, la belleza del entorno y las oportunidades de networking brindadas por la conferencia.

Posicionamiento internacional y futuro del MICE en Gran Canaria

Los logros cosechados en 2024 han cimentado el posicionamiento internacional de Las Palmas de Gran Canaria como hub de innovación y conocimiento, abriendo un horizonte prometedor para el futuro del sector MICE en la isla. Cada congreso ganado frente a otras candidaturas internacionales refuerza la marca como destino competitivo para eventos de alto nivel. La celebración exitosa de congresos punteros, desde medicina y tecnología espacial hasta energías renovables y ciencias marinas, subraya la reputación creciente de la isla como un hub internacional de innovación y conocimiento.

En pocos años, Las Palmas de Gran Canaria y Gran Canaria han pasado de ser un actor emergente a una sede consolidada en el circuito mundial de congresos, compitiendo con grandes capitales gracias a sus ventajas diferenciadoras. Entre ellas destacan la combinación de infraestructura moderna, como el propio Palacio de Congresos de Canarias – Auditorio Alfredo Kraus y una planta hotelera de primera categoría, así como la cadena de valor de empresas de servicios locales, en un entorno seguro y atractivo, y el respaldo decidido de las instituciones locales.

Mirando hacia el futuro, las estrategias para seguir atrayendo congresos internacionales ya están en marcha. Las autoridades insulares y municipales, junto con el Gran Canaria Convention Bureau, acudiendo a ferias especializadas y estableciendo alianzas con asociaciones profesionales para presentar candidaturas sólidas. La colaboración entre el sector público, el privado y el académico seguirá siendo la piedra angular de este crecimiento.

Las Palmas de Gran Canaria encara 2025 con ilusión frente al futuro que nos depara. Tras un 2024 de cifras récord, el Palacio de Congresos de Canarias – Auditorio Alfredo Kraus se ha ganado un lugar privilegiado en el mapa global de destinos MICE. Los congresos internacionales venideros ya en agenda, desde encuentros científicos de primer orden hasta convenciones empresariales, confirman que la isla está en el radar de organizadores de todo el mundo.

Y es que nuestro destino ofrece un equilibrio único: la eficacia y profesionalidad de un destino de congresos maduro, junto al encanto y la calidad de vida de un enclave atlántico. Cada ponente que llega se convierte en embajador de las excelencias de la isla, y cada evento exitoso engendra nuevas candidaturas para los años siguientes. Con la vista puesta en el futuro, el Palacio de Congresos de Canarias, bajo su lema 'Un Palacio al conocimiento', seguirá apostando por la innovación, la colaboración y la sostenibilidad como ejes para que el sector MICE continúe siendo un motor de progreso económico y profesional, haciendo de esta ciudad y esta isla un lugar donde las ideas del mundo se den cita.

Como reflejo natural de las ambiciones trazadas para 2025 y de los éxitos alcanzados en 2024, la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE) ha anunciado el Encuentro Conmemorativo de su 30º Aniversario, que se celebrará los próximos días 5 y 6 de marzo en el Palacio de Congresos de Canarias, en sus sedes el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria.

Este encuentro se erige como consecuencia directa del dinamismo y la proyección que han caracterizado el reciente éxito del sector MICE en nuestro destino, y combinará sesiones formativas de alto nivel, charlas inspiradoras y actividades sociales destinadas a fomentar el networking y el intercambio de ideas entre los principales profesionales del sector.