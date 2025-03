¿Qué significa haber heredado el legado de Martín Chirino?

Hace seis años que mi padre falleció. No sabíamos entonces lo que significaba hacernos cargo de su legado y Fundación. Hasta entonces, habíamos ido desarrollando nuestras vidas y profesiones, y era mi padre el que se hacía cargo de su trabajo, pues mantuvo una lucidez absoluta y genial hasta sus últimos momentos. Le echamos muchísimo de menos. Era maravilloso.

En este sentido, ha significado un gran sacrificio, porque no nos queda tiempo para seguir con nuestras trayectorias, y resulta muy extraño hacer un cambio tan radical en los esfuerzos y sueños personales. Sin embargo, siendo conscientes de la importancia de Martín Chirino como artista y por su gran aportación a la cultura, un legado que hoy todos disfrutamos y, por supuesto, por el amor que le profesamos, hicieron que, de manera natural, diéramos preferencia a su figura. No haber continuado con su labor hubiera significado truncar su inmenso esfuerzo a nivel artístico y como hombre fundamental en el desarrollo de la cultura de este país, y dejar a Martín Chirino en un importante, pero, al fin y al cabo, rincón de la historia. Como hija esto hubiera sido imperdonable.

En este 2025, estamos absolutamente volcados en que el Centenario de mi padre sea un momento histórico también. No se trata sólo de hacer homenajes reflejados en importantes exposiciones y actividades que, por supuesto, nos llenan de orgullo e ilusión y de grandísimo agradecimiento, sino que estamos trabajando con el convencimiento de que figuras así deben reivindicarse, y no con fines personales, sino porque su legado constituye un patrimonio cultural, que nos pertenece a todos. Su obra no solo se considera un referente a nivel nacional, sino que también ha alcanzado un gran reconocimiento internacional pues forma parte de importantes colecciones en todo el mundo, destacándose especialmente en las europeas y americanas, en parte gracias a los muchos años que vivió y trabajó como artista en los EEUU para la Galería Grace Borgenicht de Nueva York.

Por su relevancia, consideramos que es fundamental para Canarias reivindicar su figura como identidad propia. En un archipiélago tan famoso por su turismo de playa, es absolutamente necesario reforzar la oferta cultural, no solamente preservando el patrimonio sino también, reivindicando a sus creadores de todos los ámbitos. De Canarias al mundo no sólo por sus maravillosos parajes naturales o históricos sino también, a través de la rica y personalísima cultura que aportan sus ciudadanos.

Confieso que a veces me resulta muy difícil mantener la ilusión para seguir adelante con la Fundación, por las dificultades que surgen y porque también pasan los años para todos, pero, sin embargo, por todo lo anterior, estoy convencida de que mi labor habrá de continuar hasta que, junto con su gran equipo y el apoyo de instituciones, familia y amigos, podamos pasar el testigo final a la ciudad.

En las Islas, nuestro gran sueño sería que los canarios sintieran con orgullo a Martín Chirino como su artista. El legado de mi padre debe seguir vivo inspirando por su generosidad y genialidad, la dinámica de todos nosotros.

