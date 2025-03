El Monopol Music Festival crece con el retorno de Standstill, Moullinex GPU Panic y Sara Socas ampliando programación y documentales musicales

El Monopol Music Festival (MMF), cuya undécima edición se celebra del 2 al 6 de abril próximos en distintos espacios de Las Palmas de Gran Canaria, da un salto cualitativo en su programación manteniéndose fiel a su línea de descubrir artistas, propuestas sonoras y audiovisuales y contenidos lejos de los circuitos habituales. En este 2025 el MMF sigue apostando por el maridaje de cine y música como evento único en su género en Canarias, y crece en lo musical y en la cartelera de documentales que se exhiben en la primera semana de abril.

El cartel artístico del Monopol Music Festival 2025 tiene de protagonistas a Standstill, en la vuelta de la banda barcelonesa a los escenarios, los portugueses Moullinex △ GPU Panic, las tinerfeñas Sara Socas y Jela, la joven promesa de la música Barry B, los barceloneses Playback Maracas y el dúo afincado en Gran Canaria US (Himalaya Set) Una propuesta de música en directo que tendrá sedes y escenarios en la trasera del Parque Santa Catalina, la sala Alboroto y Lambada Records Bar.

Cinco películas conforman la programación de documentales del MMF 2025, entre las que cabe destacar La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés, de C. Tangana, premiadas con dos Goya; y Soundtrack To A Coup d'Etat, nominada a los Oscars 2025 a mejor documental. Además, dos iconos femeninos como Gata Cattana y Bad Gyal se asoman a la pantalla del festival y reafirman la apuesta del MMF por el formato mixto de conciertos y documentales, que en esta undécima edición se proyectarán en la sala de cine del Museo Elder.

La agenda de contenidos del Monopol Music Festival 2025 se completa con dos actividades: tras el Listening Party celebrado el pasado jueves 27 de febrero eh Lambada Records con el pre-estreno del nuevo álbum de Pumuky No Sueltes Lo Efímero, el lanzaroteño Borja Rubio presentará el sábado 5 de abril, a las 12.30 horas en Lambada Records su ensayo 928-922, Apuntes Sobre La Canariedad Hirviendo, que servirá de punto de partida para abrir una mesa de debate sobre la nueva identidad canaria, con la periodista Nora navarro, la poeta Ainara Oleaga y Víctor Ordóñez, músico y director del MMF.

Artistas y escenarios

La trasera del Parque Santa Catalina, la sala Alboroto y Lambada Records son los tres escenarios de la programación musical de la undécima edición del Monopol Music Festival. El viernes 4 y sábado 5 de abril son las citas con la música en directo de este año. El viernes 4 y en la sala Alboroto, en la calle Remedios, el MMF 2025 presenta a Barry B y Playback Maracas, a las 20.00 horas; y el sábado 5, en la trasera del parque de Santa Catalina, las actuaciones de Jela, Sara Socas, Standstill, US (Himalaya Set) y Moullinex △ GPU Panic, a partir de las 20.00 horas.

El Monopol Music Festival presenta un ecléctico menú sonoro el que caben los sonidos urbanos y el verbo afilado con nombre de mujer, el rock, punk, electrónica, hip hop y funk, por citar algunos estilos en los que se mueven los protagonistas de 2025.

El retorno a los escenarios de los barceloneses Standstill es uno de los atractivos del Monopol Music Festival. Emparentados con el hardcore y el indie rock, el cuarteto que forman Enric Montefusco, Ricky Falkner, Piti Elvira y Ricky Lavado, en activo desde 1997, se despedía de los escenarios en 2015, y ahora está de vuelta en un excelente estado de forma, tal como se ha podido constatar en sus conciertos en festivales como Tomavistas, PortAmérica, Vida Festival, Sonorama, Canela Party o Vive Latino. Los autores de Vivalaguerra y Adelante, Bonaparte prometen un show a la altura de su leyenda.

Jela Guerra / La Provincia

En un género distinto al que practica Standstill está Moullinex △ GPU Panic. Moullinex es el proyecto del dj y productor portugués Luis Clara Gomes, que conduce a la pista de baile con un elegante catálogo de texturas electrónicas melancólicas, house y disco. Su obsesión por la ciencia fue el trampolín hacia la música electrónica, primero con maestros de la banda sonora electrónica como Vangelis y Giorgio Moroder y, más tarde, con Air, Stevie Wonder y la MPB brasileña.

Bajo el seudónimo de Moullinex, empezó a hacer remezclas para Cut Copy, Sebastien Tellier, Royksopp y Robyn, entre muchos otros, al tiempo que publicaba originales de calidad a través de su propio sello Discotexas, junto a Xinobi. En su discografía, referencias como Flora(2012), Elsewhere (2015), Hypersex (2017) y Requiem for Empathy (2021).

En el Monopol Music Festival llega en formato dúo con el también productor portugués Guilherme Tomé Ribeiro, con el que ha formado Moullinex △ GPU Panic. Una asociación creativa que comenzó con el disco Hypersex (2017), el tercero de Moullinex, que se ha convertido en parte esencial de la escena clubbing mundial. A través de lanzamientos en Crosstown Rebels, Watergate y TAU, han cautivado a audiencias de todo el mundo con sus actuaciones, y han sido remezclados por Patrice Bäumel y apoyados por creadores como &ME, Adriatique, Damian Lazarus y Rüfüs du Sol.

Acerca del evento

Desde Aranda de Duero, Burgos, llega al Monopol Music Festival 2025 una joven promesa llamada que marca tendencia y que se ha convertido en una palabra mayor en la escena nacional. Se trata de Barry B. Un artista impredecible y original, que bebe del rock, punk, electrónica, hip hop y funk, y se inspira en experiencias personales que cancelan y reviven su existencia. El autor del álbum Chato (2024) es el artista de moda gracias a canciones como Yo pensaba que me había tocado dios (con Carolina Durante), Corazón vaquero, El lago de mi pena o El BB de la luz. Además, sus habilidades en producción, composición y la faceta de multiinstrumentista han llevado a artistas como RalphieChoo, Ruwosky y Recycled J a pedirle colaboración.

Playback Maracas es otra de las apuestas del MMF 2025. El trío catalán que forman Álex Pérez, Eloi Martínez y Julian Álvarez logró conquistar, con su disco de debut Playback Maracas & The Electronic Moon Orchestra, festivales como el Sónar, Primavera Sound, Vida, BAM, Tomavistas y Eurosonic, entre muchos otros. Tras dos años sin publicar, se han dedicado a crear un estudio propio en el que seguir produciendo sus temas y a otros artistas. Ahora, Playback Maracas vuelven a los escenarios con nueva música de la mano del sello Oso Polita, con parada en la capital grancanaria.

Sara Socas / La Provincia

La escena insular está representada en el Monopol Music Festival por Sara Socas, Jela y US (Himalaya Set). Siendo todavía una adolescente, la rapera Sara Socas (Tegueste, Tenerife; 1997) irrumpió en el mundo de las batallas de MCs en 2017 y se ha forjado fama y respeto mundial en el mundo de la competición a base de valentía, talento y jabs. Gastando el símil pugilístico, Socas ha tirado muchos jabs en las batallas de gallos para hacerse con su lugar en los campeonatos: tiradas rápidas, siempre con un pie al frente y marcando y midiendo distancia con sus oponentes. Así, a base de valentía, talento y muchos jabs, se ha alzado como Ganadora de la Gold Battle BCN 2021, Campeona de la Copa Federación en la Final Nacional de la Batalla de Maestros 2021, semifinalista internacional de la Red Bull 2019 o Ganadora de la Girl Battle 2017, Femm Battle 2018 y de la Batalla de Azuqueca 2018.

En marzo de 2023 la rapera tinerfeña anunciaba su despedida del mundo de la competición para dar paso a una prometedora carrera como cantante, multi-instrumentista y compositora. Sin soltar el lazo de velocidad, Sara Socas presentaba ya en mayo de 2023 All Star, el primer single y videoclip de lo que sería su disco de debut, con Acción Sánchez de SFDK al beat. En noviembre de 2023 lanzaba su primer álbum TFN-MAD.

Sara Socas no ha dejado de saltar a la comba y darle al rap, pero mira por el retrovisor ahora ya el mundo del freestyle y ha dejado atrás la técnica del jab para encarar un futuro tan brillante como prometedor en el que su valentía y su talento conforman el gancho perfecto para tomar por KO la escena mundial de las músicas urbanas.

La también tinerfeña Jela alza su voz en el MMF 2025. Una cantante a la que se le queda corta la etiqueta de rapera, con un directo orgánico gracias al pulso de la banda que integran Manu Alles, Héctor Izquierdo, Fernando Angulo y Alberto Martín, y en formato dj junto a Bliss, colaboradora habitual de Jela. Con influencias de Mercedes Sosa, Wu Tang Clan, o Gata Cattana. en diciembre de 2023 saca su primer trabajo Templo, con piezas del calibre de Rial Guerrera, La mesías o Te kiero a morir.

US es un dúo de músicos y productores de música electrónica español afincado en las Islas Canarias formado por Kilian B. Millares y Leonardo Segovia. Su música está envuelta de experiencias vividas en la amistad y en el amor, y del paisaje de las islas. Se mueven entre el melodic house, progressive y melodic techno. Ambos, músicos de sesión para varios artistas de la escena canaria, conforman este proyecto en 2022 tras haber vivido unos años en Madrid y Lanzarote, y deciden "jugar con la libertad de sonidos, melodías y ritmos que nos da la música electrónica".

Tras publicar de forma independiente canciones como Movements of Time o Himalaya, US se estrenó el pasado año en el Monopol Music Festival, en el Castillo de Mata, para luego dar el salto a festivales como Arrecife en Vivo y Noches de Fermina y publicar su primer Ep Attractive Disconnection, que fue presentado en varias salas de Madrid. En esta ocasión presentan The Himalaya Set mezclando una performance en directo junto con un reworking de varios de sus temas acompañado de otros trabajos que estarán presentes en su primer álbum de estudio que se titulará The Space Between Us.

En pantalla

La cartelera del Monopol Music Festival presenta en su undécima edición cinco documentales, que se proyectarán en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología: La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés (2024) de C. Tangana, premiadas con dos Goya; Soundtrack To A Coup d'Eta (2024), nominada a los Oscars 2025 a mejor documental; La joya: Bad Gyal (2024); Eterna (2022), película sobre la rapera Gatta Cattana; y Siglo XX Ruido en Canarias. Los 80 (2024).

Eterna (2022), pieza audiovisual sobre Gata Cattana, el alias de la rapera y poeta cordobesa Ana Isabel García Llorente, que falleció en 2017 a los 25 años, firmada por Juanma Sayalonga y David Sainz, inaugura las proyecciones del MMF 2025, el miércoles 2 de abril, a las 18.30 horas. Tras su fallecimiento, Gata Cattana se ha convertido en un símbolo para toda una generación. Eterna no es solo un documental sobre una de las nuevas voces más relevantes del rap de habla hispana en los últimos años, es también una reflexión sobre la memoria, el tiempo, el arte y la huella que dejamos en el mundo.

Ana Viotti / La Provincia

El jueves 3 de abril, el MMF 2025 programa una sesión doble desde las 18.30 horas con: La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés (2024) de C. Tangana, y La joya: Bad Gyal (2024). La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés es la ópera prima de Antón Álvarez, más conocido como C.Tangana en su faceta musical. Esta película, protagonizada por Yerai Cortés, gira en torno a un secreto familiar que tiene que ser contado. Las proyecciones del jueves se completan con La joya: Bad Gyal (2024), de David Camarero, en la que sigue a la cantante barcelonesa Bad Gyal en la salida al mercado de su primer álbum, La Joia.

El sábado 5 de abril, también a las 18,30 horas, el Monopol Music Festival descubre Soundtrack To A Coup d'Etat (2024), nominada a los Oscars 2025 a mejor documental. En esta Banda sonora para un golpe de estado, dirigida por Johan Grimonprez, "el jazz y la descolonización se entrelazan en esta montaña rusa histórica que reescribe el episodio de la Guerra Fría que llevó a los músicos Abbey Lincoln y Max Roach a colarse en el Consejo de Seguridad de la ONU en protesta por el asesinato de Patrice Lumumba". (FILMAFFINITY).

La jornada de clausura del MMF 2025, el domingo 6 de abril, a las 18.30 horas, tiene de protagonista en pantalla el documental Siglo XX Ruido en Canarias. Los 80 (2024). Un trabajo de investigación sobre la discografía moderna hecha en las islas, que lleva desarrollando el realizador y músico grancanario desde 2006 y que desembocó, inicialmente, en el libro La Discografía Canaria del siglo XX, y que continúa con una serie de 13 capítulos. Los 4 capítulos de la década de los 80 es lo que llega al MMF, en donde sus protagonistas, los músicos, relatan cómo consiguieron introducirse en el mercado del disco, con la dificultad extra de la lejanía. Un interesante trabajo para los amantes de la música en un periodo en el que aparece el tecno-pop, el punk, entre otras propuestas que enriquecen el mundo de la cultura en las Islas.