Guaxara Baldassarre, creadora escénica: «Hay patrones de discriminación hacia la mujer que se siguen repitiendo»

¿Cómo llegó a los libros de la activista Tomasa Cuevas en los que se basa el montaje La rebelión de las parias?

Todo empezó porque hace un par de años estuve trabajando en una performance sobre la historia de mi madre y de mi abuela sobre esta época. Le hice preguntas a mi madre, preguntándole cómo habían vivido mi abuela y mi bisabuela toda esa parte de la historia. A raíz de ahí, empecé a buscar por internet información y me encontré con este libro, con la historia de Tomasa Cuevas. Me enteré que ella había ido por los pueblos de España con grabadora en mano, yendo por todas las casas de las mujeres que habían estado en las cárceles franquistas, que habían vivido la guerra, la posguerra, los primeros años de la dictadura, activistas, escritoras, maestras, agricultoras, todo tipo de mujeres. Ella decidió recoger todos esos testimonios para que llegaran al presente. Tomasa Cuevas escuchaba en los años 60 historias de la guerra y no escuchaba ninguna historia de mujer. ¿Y las mujeres dónde están? Que estuvieron allí y no se dice nada de ellas. Di con ese libro y empecé a leerlo y pensaba que qué extraño que no conociéramos esta historia. Me pareció tan importante que se conozca, que de ahí salió la idea de hacer La rebelión de las parias.

Es complicado conocer los testimonios de estas mujeres durante el franquismo cuando estamos en un país en el que hay una parte de ese periodo -torturas, represión, etc.- que aún continúa en la oscuridad.

Sí, exacto. Por eso me llamó mucho la atención. De lo que no se habla, parece que no existe. Exacto, desconocemos la historia de los hombres y, además también hay de mujeres, historias de la misma categoría de agresividad y de violencia que nos podamos imaginar. Es algo muy surrealista, algo muy duro. Entonces, de ahí surge esta motivación de contar esta parte a partir de testimonios reales de ellas.

Ha mencionado el surrealismo. En el montaje escénico que presenta este 7 de marzo en el Galdós, ¿se ha utilizado también un lenguaje que se podía definir como surrealista para hacer conectar al público con esta sensación?

Sí, todo lo que contamos en escena es a través del lenguaje de la acción, de lo performativo. Está presente la palabra, la música, la escritura, la lectura de testimonios y la luz también tiene un papel importante. Contamos a través de un lenguaje extraño que no es el convencional. No es una obra de teatro, yo más bien la considero una pieza multidisciplinar en la que contamos la historia a través de distintos lenguajes escénicos: música, escritura, palabra, lectura... Un lenguaje cercano a lo surrealista, a lo abstracto, a lo conceptual. Surgió como idea de alejarnos de los personajes. Porque no son personajes de los que se habla en escena. No se han construido personajes, son personas reales. Es contar esa historia real a partir de las palabras reales de estas personas. No consideramos que en escena haya personajes, hay personas. Hay momentos en los que se representan determinadas escenas a través de lo que conocemos como lenguaje teatral, pero son muy anecdóticas. Lo que se cuenta en escena es totalmente real.

Aunque no hay personajes, están presentes las voces de mujeres relevantes del Siglo de Oro. ¿Por qué ha decidido que aparezcan ellas también?

Porque me resultaba curioso cuando estaba leyendo los testimonios. Había leído poemas de mujeres del Siglo de Oro, también muy conocidas e invisibilizadas. Conocemos a Calderón de La Barca, a Lope de Vega, pero no conocemos a las mujeres dramaturgas de esa época. Estas mujeres del Siglo de Oro nos conectan tanto con las mujeres del siglo XX como con las mujeres del presente. Leíamos los poemas de Ana Abarca de Bolea, Sor Juana Inés de la Cruz o María de Zayas, y parece que estamos leyendo algo actual, algo presente, la historia de las mujeres de ahora. Es curioso como, a pesar del paso de los siglos, se siguen repitiendo patrones de discriminación hacia la mujer por el hecho de ser mujeres.

¿Cómo se mezcla o combina el verso de ellas con la prosa de las actuales?

Los poemas aparecen como una especie de ruptura, porque en la obra se está constantemente rompiendo la narración principal. Se cuenta la historia de una de las mujeres de los testimonios y esa historia se va fragmentando o va siendo interrumpida en escena por otras cosas. Esa historia principal se interrumpe con la aparición de los poemas que nos conectan exactamente con eso que está pasando. Si en la historia principal están contando que las mujeres activistas durante la guerra no podían estar en la lucha, tenían que estar en la retaguardia, en las labores de costura, los cuidados, la comida..., esto nos hace conectar con uno de los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz sobre esta discriminación de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Vamos conectando los poemas que están relacionados con lo que está pasando en la historia principal.

¿Qué respuesta esperáis del público ante esta performance?

Contamos la historia desde nosotros mismos, que es el lenguaje de la performance. Yo a través de mí y Óscar [Guerra Suárez], el violinista, a través de la música. Las personas que hacen performance cuentan la historia desde sí mismas. Espero que la respuesta sea buena. Espero que ayude. La idea es hacerlo de esta manera para invitar a que cada uno, desde su mochila personal, interprete lo que se está contando a través de la reflexión, que surjan diferentes interpretaciones de lo que se está viendo, del lenguaje simbólico. Esa simbología invita al público a reflexionar, a buscar las diferentes interpretaciones. Se espera que el público sea libre de interpretar lo que ve, que saquen sus propias conclusiones, que se sientan espejo de lo que está pasando en la escena. Estamos contando el pasado pero lo estamos haciendo con visión de presente. La pieza es una pieza que va contra los fascismos, que vemos que están teniendo un auge en Europa y en el mundo en general. El pasado es la excusa para hablar del presente.