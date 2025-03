Muere el historiador, profesor universitario e investigador Alberto Anaya

El historiador, docente e investigador Luis Alberto Anaya Hernández, vinculado al departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) desde sus comienzos, falleció ayer, a los 82 años, en la capital grancanaria, como consecuencia de una enfermedad.

Profesor titular de Historia Moderna de la ULPGC y jubilado desde hace más de una década, Anaya se distinguió como uno de los historiadores e investigadores más destacados y rigurosos de Canarias, comprometido con la memoria histórica, así como uno de los primeros militantes de la enseñanza durante el franquismo en el Archipiélago, además de erigirse entre los primeros profesores que accedieron a la universidad en la Isla. Discípulo de Antonio Rumeu de Armas, su trayectoria académica y sus contribuciones al estudio de la historia de Canarias lo han consolidado como una figura relevante en el ámbito de la investigación histórica regional.

Anaya fue profesor titular del Departamento de Ciencias Históricas de la ULPGC y, más adelante, se especializó en Historia Moderna. Con una amplia bibliografía y publicaciones especializadas a sus espaldas, el estudio de la historia de la Inquisición en Canarias y de minorías como los moriscos o judeoconversos, la represión franquista de los maestros o la Guerra civil española y sus consecuencias en las Islas conformaron los campos de estudio académico en los que más ahondó a lo largo de su trayectoria.

Romeu de Armas dirigió su tesis Judeoconversos e Inquisición en las islas Canarias (1402-1605), ámbito en que se consagró como máximo referente, pero Anaya también fue de los primeros investigadores que estudió la represión franquista en las décadas de los 70 y 80, toda vez que él mismo fue represaliado por el franquismo por su ideología de izquierdas. «Alberto era un hombre de izquierdas y por eso lo represaliaron», recuerda Juan Manuel Santana Pérez, catedrático de Historia Moderna de la ULPGC. «Contribuyó mucho en Magisterio durante el régimen y la Transición, siempre estuvo implicado socialmente y contribuyó mucho a la democratización», añade. «Además, Alberto era un gran docente. Una persona muy divertida, implicada y excelente, que destacaba por su sentido del humor y que nos dio grandes momentos de gloria y diversión».

Pese a su especialización en Historia Moderna, que abarca los siglos XVI, XVII y XVIII, Anaya formó un equipo para investigar la historia de la represión franquista en Canarias, integrado por José Alcaraz, Alexis Orihuela, Sergio Millares y Miguel Suárez Boza. «Formamos ese grupo desde distintas disciplinas debido a la insuficiencia que había, porque nos planteamos, desde la izquierda, reivindicar la memoria histórica y a sus víctimas aquí en Canarias», relata Sergio Millares. «Unimos fuerzas y trabajamos durante años y sacamos distintas publicaciones, que fueron estudios pioneros en las Islas. Lo recuerdo como un historiador muy meticuloso, muy del estudio del documento», añade. Además de su labor investigadora, Anaya participó activamente en la divulgación histórica a través de numerosos ciclos y conferencias de historia.

Las primeras huelgas de docentes

En cuanto a su vertiente política y sindical, Anaya militó junto a su hermano, el abogado Vicente Anaya, en el Partido Comunista y se significó desde sus comienzos en la enseñanza liderando las primeras huelgas de docentes como protesta ante los impagos, que el propio historiador describía como «huelgas muy amplias» a las que concurrió el 80% o 90% del sector, según revela en una entrevista alojada en la colección Memoria digital de Canarias de la ULPGC.

«La primera amenaza de huelga la hice yo porque no nos pagaban y, una vez que nos movilizamos, nos pagaron a los dos días», relataba Anaya. «Hicimos la tira de huelgas y se fueron consiguiendo cosas hasta que me echaron del instituto». En 1972 fue expulsado, junto con otros profesores, del Instituto de Secundaria en el que trabajaba en el municipio de Agüimes debido a su militancia política. «Me dijeron que cojeaba del pie izquierdo y me denominaron como un ‘individuo extraordinariamente peligroso’», rememoraba.

Tras su destitución, Anaya compaginó distintos trabajos, como un puesto en una inmobiliaria en Casablanca, con impartir clases de español por las tardes en centros fuera de la enseñanza pública, como el Colegio Alemán, academias particulares o la Escuela de Turismo, dado que tenía vedado el acceso a los institutos. Finalmente pudo acceder a una plaza en la Escuela de Magisterio, donde comenzó su carrera en la Universidad. «Paradójicamente, me vino muy bien que me echaran del instituto porque pude entrar en la universidad», recordaba.

Por su parte, la Casa de Colón, institución con la que Anaya mantuvo un vínculo estrecho durante décadas, emitió ayer en un comunicado para manifestar sus condolencias por «una gran pérdida para la Historia de Canarias». «Miembro del comité científico del Coloquio de Historia Canario Americana, donde presentó muchos de sus trabajos, apoyó numerosas iniciativas dirigidas a difundir los estudios de Historia de Canarias, participando en multitud de proyectos y actividades. A sus aportaciones fundamentales a la historiografía canaria, y su labor docente, recordada por generaciones de estudiantes, se suma una personalidad singular dotada de un carácter afable y un gran sentido del humor. Sin duda, le echaremos mucho de menos», concluye el comunicado.

