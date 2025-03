África, racismo y colonialismo

De muy meritoria puede calificarse la labor de Casa África. No solo celebra exposiciones, charlas, cursos y conferencias para que conozcamos mejor al continente de al lado sino que se embarca en una serie de concursos: ensayo, reportajes, fotografía, relato, que nos permiten acceder al pensamiento, la historia y las artes de África.

Esta política de dinamización cultural nos acerca ahora un magnifico ensayo sobre las consecuencias de la colonización y de su hermano mayor, el racismo, sobre la salud global de los africanos y su relación con la salud global del resto del planeta. En África viven mil cuatrocientos millones de personas de las cuales un 47% tiene menos de dieciocho años.

Esto la convierte en la población más joven del mundo; en Europa los menores de dieciocho representan el dieciséis por ciento de la población. Tiene además la tasa de natalidad más alta del mundo, 4,7 nacimientos por mujer, el 29% de los mundiales.

Sus riquezas han sido esquilmadas durante décadas por los europeos. Y en general por occidente. Empezando por la fuerza humana; según unos historiadores unos doce millones de africanos fueron llevados a la fuerza como esclavos a América entre los siglos XVII y XVIII, otros hablan de veinte millones. Una sangría humana que convirtió al negro en algo cosificado, un objeto apto para su compra venta y que permitió la entrada violenta en la región de los colonialistas europeos. Al fin y al cabo, decían, venimos a tratar con seres infrahumanos, con no humanos, no creyentes, paganos, caníbales, incultos, lo más cercano a un mono. Y los sistemas que implantaron los europeos fueron brutales y con dos objetivos: el máximo aprovechamiento de las riquezas del continente y el embrutecimiento de la población nativa. Que ella misma se considerada inferior a sus amos. Este proceso, nos lo recuerda Varo Cobos, está perfectamente descrito por Achille Mbembe en Crítica de la razón negra, y continúa en la actualidad, con los gobiernos títeres y las intervenciones armadas de las antiguas potencias coloniales y los Estados Unidos.

Es precisamente en la perpetuación de los modos e ideología del colonialismo, lo que permite la continua destrucción de la vida en África. Hombres y mujeres sufren epidemias y enfermedades que en occidente ya han desaparecido o están muy mitigadas. La eficiencia de los sistemas sanitarios de Europa ha logrado que los muertos neonatos no superen en España, por ejemplo, las 3,3 defunciones por mil neonatos; en Chad es de 127,6 por mil. La media del total de África es 14 veces superior a la de Europa. Las enfermedades infecciosas sistema respiratorio, el SIDA, las diarreas y la malaria son responsables del 58% de las muertes en el continente. Entre los recién nacidos hay que sumar la sepsis postnatal, las infecciones después del parto que afectan a niños y madres por igual.

Varo Cobos afirma que la situación no es una maldición bíblica ni una némesis helénica. No es tampoco producto de la dejadez, la ignorancia o la brutalidad de los africanos. Es producto de un sistema de explotación de personas y medio ambiente que se implantó en el continente en el siglo XIX y se ha perpetuado por diversos medios hasta la actualidad. No solo la violencia física o económica es responsable. También el racismo que el colonialismo expandió, promulgó y, sobre todo, enseñó a través de las religiones importadas o sistemas educativos básicos, diseñados para que el alumno enlenteciera las instrucciones y órdenes de los hacendados y funcionarios blancos. La independencia no trajo una mejora de la situación pues en la mayoría de los casos los gobernantes nativos asumieron los modos de los antiguos amos y se convirtieron en sus intermediarios para que el despojo de África continuara. Cuando hubo alguno que intento revertir la situación fue rápidamente eliminado por sus compatriotas traidores y los servicios secretos occidentales, el caso Sankara es solo una muestra de las formas en que occidente ha seguido interviniendo y controlando la política y la economía de la zona. Ya lo dijo Aimé Césaire en su libro sobre Toussaint Louverture: no se desarma al colonialismo pactando con él.

Las potencias coloniales nos solo trajeron sus ejércitos y empresas, vinieron con ellos científicos de distintas ramas: geólogos, botánicos, médicos… todos con una visión sesgada de la ciencia. Venían a civilizar, convertir, educar, curar a los indígenas, sobre todo de ellos mismos. Los desplazamientos de población, la desaparición de las estructuras sociales de apoyo comunitarias, la implantación de los valores del capitalismo, del individualismo, produjeron un desastre social junto con el humano y el medioambiental. De esta forma las enfermedades se expandieron por todo el continente. Un ejemplo fue el alto porcentaje de tuberculosos entre los mineros de Sudáfrica. La enfermedad tenía una incidencia muy baja hasta que el hacinamiento de la población, los ritmos inhumanos de trabajo y la deficiencia alimentaria, facilitaron su extensión convirtiéndola en una plaga.

Hoy son las neumonías y otras enfermedades respiratorias las principales causas de muerte en el continente. Diversas ONG, organismos de la ONU y de los propios gobiernos centran sus esfuerzos en combatir estas enfermedades. Pero Varo Cobos, que ha estado en ese frente de lucha en países como Mozambique, nos dice que ni es suficiente ni se tendrán resultados hasta que no se cambien las relaciones poder y sociales.

Mientras un puñado de dirigentes aliados a las empresas occidentales siga favoreciendo que se esquilmen los recursos inmensos de África, no se avanzará. No se trata solo del desarrollo sanitario o el económico, es imprescindible el social, un cambio en la forma de ver las cosas y verse a sí mismos por los africanos. Romper la dependencia, económica, social e ideológica. Dada la cercanía que nuestro Archipiélago tiene con el objeto de Varo Cobos deberíamos preocuparnos seriamente por el futuro de esas sociedades, nos jugamos el nuestro con ellas.