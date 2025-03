NIA: “Ha tardado en llegar el reconocimiento, pero, por fin, ha llegado”

Cansada por las largas horas de avión y abrumada por el cariño de la gente, NIA nos abre las puertas del hotel en el que se hospeda en el centro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para hacer un balance exclusivo de su momento de mayor gloria mediática. Y es que ella bien sabe lo que es el triunfo -se hizo con el primer puesto en ‘Operación Triunfo 2020’-, pero como artista independiente y mujer emprendedora el camino sigue siendo algo más difícil.

“Han sido unos meses muy locos, de muchísimo trabajo, porque quería subirme al escenario de La Quinta Vergara (Chile) súper segura. Aun así, impuso y sentí mucho respeto cuando me subí allí y vi el recinto abarrotado por 18.000 personas”, dice sobre su reciente participación en Viña del Mar, el festival de música de habla hispana más importante a nivel internacional. “Mi meta siempre ha sido Latinoamérica. Gracias al concurso se me ha abierto una puerta muy grande. No descarto Benidorm Fest, por ejemplo, pero con total honestidad: tengo la mira puesta en otro sitio, en el otro lado del mundo. Me han comentado que se va a hacer un Eurovisión latino… ¡¡eso me encantaría!!”, confiesa ilusionada.

“Acabo de volver de Chile y ya me han pedido que vuelva. Estamos organizando un concierto con los diferentes participantes de la reciente edición de Viña del Mar, quiero hacer una buena comunicación y hacer mi propia gira. Estoy deseando vivir cosas interesantes por allí”. Además, añade un mensaje de agradecimiento a todas esas personas que se han volcado con su historia: “Llevo mucho tiempo luchando y muchas veces me he preguntado si lo que estoy haciendo musicalmente tiene sentido en España. Por suerte, me he dado cuenta de que sí y estoy muy agradecida por el apoyo internacional recibido. Otra cosa que agradezco mucho es que la gente crea que puedo ir a Eurovisión y puedo hacer un buen papel porque eso quiere decir que gusta lo que hago y se confía en mí”.

Adolfo Rodríguez

A pesar de haber triunfado con ‘Caminito de lamento’, una salsa que define su proyecto musical a la perfección, la canaria es perfectamente consciente de que hay gente que espera de ella una show-woman, tal y como vieron durante su paso por la Academia liderada por Noemí Galera. “Nunca he pensado en dejar de hacer música latina. ¡Es lo que me gusta! Tengo 31 años y tengo las cosas claras. Si me subo a un escenario es para ofrecer lo que soy. Insisto, aunque nunca me he planteado dejar el género, sí que soy consciente de que a la gente que me veía en ‘Operación Triunfo’ le encanta que baile, por lo que sí que ofreceré más shows encima del escenario apostando por la salsa. De momento, al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hemos venido a servir ese show que se requiere”.

Alcanzó el éxito y su mayor foco mediático en el año 2020, ¿por qué el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha tardado tanto en llamarla para ser cartel de sus fiestas? “Yo soy de Costa Ayala (Gran Canaria) y sí que me habría gustado que desde el primer momento los carnavales de mi isla pensasen en mí. Por lo que sea, no se ha dado la oportunidad hasta ahora. Estoy muy agradecida a Josué Quevedo y a Giovanni Déniz porque me lo prometieron en cuanto llegaron a la dirección y han cumplido su palabra. Mi alegría ahora es doble porque voy a cumplir el sueño de subirme a ese escenario estando ellos al frente del show”, dice con verdadero entusiasmo.