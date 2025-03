Los 'pájaros de desván' de Litus echan a volar en Talleres Palermo

Litus Ruiz se lava la cara con agua fría tres veces -siempre tres- antes de subir al escenario. No sabe por qué tiene esa costumbre, pero después de cinco discos y cientos de conciertos a sus espaldas, le sigue acompañando, igual que las ganas de subirse a las tablas a compartir su música. Lo cuenta entre carcajadas, a pocos días de viajar a Las Palmas de Gran Canaria para presentar su último disco en su gira Pájaros de desván, que aterriza en Talleres Palermo el próximo domingo 23 de marzo a las 20.00 horas.

El compositor, actor y cantante de la banda del programa Late Motiv de Andreu Buenafuente trae bajo el brazo las canciones que conforman su último álbum que, con el mismo título que la gira, está conformado por un total de 12 canciones cuyos acordes van a flotar entre las paredes de la vieja carpintería del barrio grancanario de Guanarteme.

Fue grabando como Ruiz se vinculó de forma definitiva a la música. Tenía 18 años y se metió en el estudio con su banda Los Mutis. Ahí se produjo la magia. "Esa primera grabación para mí fue una escuela y una universidad a la vez, fue el momento en el que me enamoré de lo que es grabar discos, me apasionó grabar mis canciones, me quedé enganchado para siempre", confiesa.

Y recuerda el término con el que su primer productor se refería a todo este tiempo acumulado entre las paredes del estudio: "horas de vuelo", horas que dan tranquilidad "para poder sacar tu honestidad, para poder sacar lo que eres". Porque en esos momentos también hay nervios, provocados por la certeza de que todo va a quedar registrado para siempre.

Los años de carrera profesional le han dado a Litus Ruiz más temple, pero no han hecho que esta cosquilla desaparezca del todo. "Siempre hay nervios", recuerda. ¿Y sobre el escenario? "Ahí son distintos. A mí el escenario me revoluciona, antes de salir soy como un tigre enjaulado", revela.

Pero antes de grabar o de subirse al escenario, hay otro proceso que enfrentar: el de la composición. "Normalmente hago primero la música", empieza contando el cantante en este sentido. "Se puede hacer de mil maneras. Primero escribo la melodía, la rueda de acordes y, paralelamente, tengo libretas en las que voy apuntando ideas, hasta que hay un momento en el que caso las dos cosas, como que la melodía te sugiere un tema y empiezas a tirar del hilo", explica.

Para Ruiz, las letras reflejan "lo que has sido, pero también lo que quieres ser", indica. "Es curioso, siempre se ha hablado mucho de eso, tienen un punto terapéutico total", reflexiona. En estos años de profesión -y vocación- su proceso compositivo ha ido evolucionando. Antes pensaba los discos de manera racional, se anticipaba a lo que quería contar, planeaba aquello de lo que iba a hablar. Ahora se deja más llevar: es el propio proceso el que le hace descubrir qué quiere transmitir, qué caminos van a andar sus letras. "Es un proceso tan misterioso que la poesía es la única manera que encuentro de contarlo", admite.

En este sentido, el mayor aprendizaje que el compositor se ha llevado en este tiempo es el de "llegar al final de las ideas", es decir, conseguir plasmar exactamente en las canciones aquello que previamente imagina en su cabeza. "Ahora, la mayoría de veces consigo que las canciones suenen como lo hacen en mi cabeza, gracias al aprendizaje y también gracias a ser muy insistente".

Disco de colaboraciones

Pájaros de desván es un disco repleto de colaboraciones y en el que Ruiz ha podido disfrutar del placer de cantar con casi todos sus ídolos. Nombres como Coque Malla, M-Clan, Sopa de Cabra, Iván Ferreiro, Rufus T. Firefly, Gaby Moreno, La Guardia, Gemma Humet o Mikel Erentxun resuenan entre los temas que componen esta obra musical que el público grancanario podrá disfrutar la próxima semana. "Si uno me ha quedado, es Jorge Drexler", confiesa como el que lanza al aire un deseo.

En la discografía de Litus Ruiz también se incluyen títulos como Chadanaca (o el gozo aterrador de bailar al borde del tejado), álbum publicado en 2022 al que el músico decidió bautizar con una palabra en bengalí, término que se traduce en la segunda parte del título. Aquí también destaca alguna colaboración, como la que hace con El Kanka en el sencillo Kreptafibia, que también está incluido en su último disco.

Colaborar y compartir es lo que, en última instancia, persigue el músico con sus creaciones, espíritu que ya estaba presente en esas sobremesas en las que veía a su padre tocar la guitarra y donde el cantante ya se dio cuenta de que él también quería hacer aquello, también quería pasárselo así de bien. ¿Y lo ha conseguido? "Diría que incluso mejor. He tenido la suerte de ir un poquito más allá. Pero sin duda esos momentos fueron una fuente de inspiración total. Es como la pureza de la música, disfrutar, compartirla con la gente que quieres. Cuando estoy perdido, siempre pienso en esas sobremesas", concluye el artista.