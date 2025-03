Danny Romero: “No me siento valorado en Canarias”

En plena adolescencia, cuando la música de Juan Magán reinaba dentro y fuera de las discotecas, un joven de Ingenio empezó a hacer sus primeras producciones en casa. De manera autodidacta, Daniel lanzó su primer single, ‘Agáchate’, y se convirtió en todo un éxito internacional. Así nació el fenómeno Danny Romero, que al demostrarle al mundo de lo que era capaz hasta su profesor de Música en el instituto cambió su plan de enseñanza y modernizó un temario que se antojaba demasiado clásico. Tener al artista del momento en clase le hizo abrir los ojos y dar la oportunidad al resto de alumnos de conocer los entresijos de la industria de primera mano.

Luego publicó 'Motívate’, una colaboración con Maluma y un sinfín de éxitos que llevaron al de Ingenio por todo el mundo. Y, a pesar de que muchos creyeron que desapareció del foco mediático en su mejor momento, el artista ha estado inmerso en la producción para otros cantantes y labrando su porvenir de cara al futuro ya que, como él mismo dice, “no se ve cantando ‘Agáchate’ y de giras con 60 años”. De ahí que ahora compagine su faceta artística con la empresarial. El gremio le ha ido enseñando, a base de palos, que debe enriquecer sus dones más allá de la creación de sus propias canciones.

“La gente reconoce mi sonido en cuanto le da al play”, dice Danny Romero sobre su mayor logro en un encuentro exclusivo para La Provincia. Aprovechando la promoción de ‘Los reyes de esto’, su nuevo EP, quedamos para reflexionar largo y tendido sobre todo lo vivido. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo que abre esta noticia.

Quevedo existe gracias a que antes hubo un Danny Romero, unas K-Narias, un Foncho, un Dasoul, un Maikel Delacalle... Danny Romero — Artista canario

“Ahora soy un artista más maduro que compone letras más completas y complejas. Estoy en mi mejor momento como productor”, confiesa. “El electrolatino lo creamos Juan Magán y yo para ‘limpiar el reggaetón’ y poder entrar en radios y televisiones’, Los reyes de esto’ éramos Juan y yo. Es el momento de colgarnos la medalla y ser representantes de ello”, dice con orgullo de lo que consiguieron para varias generaciones.

¿Cómo es alcanzar el éxito cuando se es tan solo un adolescente? Danny Romero lo recuerda tal cual lo vivió: “cuando empecé, con los éxitos de ‘Agáchate’ y ‘Motívate’, no sentía la presión. Ahora sí, la presión la pone la industria musical porque se ven todos los números en redes sociales y hay mucha repercusión”.

Sobre sus letras dice que: “antes las hacía parecidas a las de los artistas que eran mis referentes. Sin embargo, ahora tienen identidad: cuentan lo que vivo yo o la gente que me rodea. Se puede hablar de sexo en canciones sin caer en lo básico”.

Uno pensaría que, precisamente por alcanzar el éxito tan joven, Danny Romero podría haberse nublado con tanto billete, pero ocurrió lo contrario. “Obviamente, he tenido momentos en los que he sido consciente de que estaba en lo más alto, pero siempre me he mantenido noble y con valores gracias a la educación que me dieron mis padres”. Va más allá y se sincera: “Por suerte, nunca he consumido drogas. Sí he fumado, pero no he consumido drogras que podrían haber acabado con mi vida y mi carrerra profesional”.

No obstante, a pesar del evidente éxito que alcanzó y que aún conserva el empresario, productor y cantante, este no se siente valorado en las Islas Canarias: “Quevedo existe gracias a que antes hubo un Danny Romero, unas K-Narias, un Foncho, un Dasoul, un Maikel Delacalle… En Canarias tienes que demostrar demasiado para que se te valore. ¡Casi un Grammy! Amigo mío, contamos con una infinidad de artistas que han conseguido muchos números y colaboraciones muy exitosas. En esta tierra hay mucho talento”, sentencia.