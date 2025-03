Mercedes Cañas, cantante y compositora: "Taylor Swift es el gran ejemplo de que la música de autor también puede ser mainstream"

En 2021 alegaba que le daba apuro un concierto lejos de Madrid y fuera de un bar. Mírese ahora: de tour por Latinoamérica, la Península y las dos capitales de las Islas Canarias, el próximo 21 de marzo (Auditorio Alfredo Kraus, Gran Canaria) y el 22 de marzo (Búho Club, Tenerife). ¿La vida pasa demasiado rápido?

Va muy rápido. Creo que al final las cosas pasan si lo trabajas, si te esfuerzas, si no paras y no te rindes, porque la trampa de esta profesión es que te dan ganas de rendirte todo el rato. Mucha gente abandona y el truco es seguir hasta que algo pase, eso lleve a que otra cosa ocurra y así sucesivamente.

Existen casos insólitos como el de Íñigo Quintero: un día amaneció y su canción era número uno internacional de la plataforma Spotify.

Mi madre siempre me dice "Hija, ¿alguna vez te pasará algo así? Despertarte y hacer tu sueño realidad". Yo le digo "Claro, mamá". Ese es el camino rápido, pero de esta forma disfrutas del camino, o aprendes a hacerlo. Asumes que las cosas no son fáciles, ni en esta profesión ni en ninguna otra. En cualquier trabajo tienes que empezar de cero e ir creciendo.

¿Podría digerir un éxito repentino?

El reto sería mantenerse, porque puede que pegue un petardazo una canción, pero que la gente te siga escuchando es un desafío. Creo que me centraría en seguir sacando música que me guste, seguir esforzándome. El otro día hablaba con unas amigas como hace unos años para mí todo lo que estoy viviendo era impensable: poder trabajar en la música y dedicarme únicamente a esto, que es mi sueño. Miro atrás, pero tampoco demasiado, y digo: "¡Madre mía!

En retrospectiva, ¿cómo ve su recorrido? Ahora que prepara su tercer disco.

Sería como el segundo realmente, un LP. Porque el primero son siete canciones que saqué como si fueran de hobby [risas]. Estamos terminando de producirlo, aunque es verdad que ya hay muchas canciones fuera que serán parte de este disco, como La vida es movimiento (2024), Me iría contigo (2024), Tercero A (2024). En septiembre es cuando saldrá el disco, que todavía no lo he dicho en redes sociales, pero en las entrevistas lo digo porque soy muy espontánea [risas].

Es lo que tiene autogestionarse todo.

Con mi carácter he de decir que creo que es mejor estar así, autogestionándome todo, porque tengo las cosas muy claras. No es que me cueste delegar, pero soy muy meticulosa, me gusta hacerlo todo de una determinada manera.

Mercedes Cañas / lp/dlp

¿Le gusta tenerlo todo bajo control?

Soy un poquito perfeccionista, sí.

¿Y que queda de la niña que iba al conservatorio para aprender violonchelo, cuando en realidad lo que quería era ser cantante?

Todo lo que hago lo hago porque quiero, porque me gusta. Siempre me ha gustado cantar y comunicarme de esa forma. Existe esa comunicación real y hay gente al otro lado de la pantalla, de las canciones. Eso es lo bonito.

Fuera de la música, ¿llegó a trabajar como después de estudiar ingeniería?

Me lo he saltado y he ido directamente a ser autónoma, que es lo que soy con mi música. Ni de broma volvería a la ingeniería.

¿Cuándo dio el paso de comunicárselo a su familia?

Yo era la típica niña que sacaba buenas notas, no me salía de la línea de lo que se esperaba de mí. Soy la mayor de tres hermanos, obediente. Nos confinaron, empecé a subir vídeos y ya dije adiós a la ingeniería. Bueno, pues pasó. O sea, es que ya ha pasado y de hecho, mi madre da la razón. Ella ha flipado y yo también.

¿Cómo valora su crecimiento en los directos, en comparación con la última vez que estuvo en Canarias?

En directo es donde más he evolucionado. Antes me daba muchísima vergüenza moverme, era súper tímida. Ya me noto más suelta. Bueno, al final es lo que te dan las tablas, ¿no? Vas haciéndote al escenario y vas acostumbrándote a las sensaciones. Y bueno, también el cómo me comunico con el público, como que lo disfruto todo más.

¿Goza de buena salud la canción de autor en España?

Creo que se está un poco perdiendo como tal. La gente prioriza ser famosa y se sube al carro de lo que esté de moda. La canción de autor a veces se ve como algo alternativo incluso. En festivales la gente siente que si va un cantautor entonces ya no pegas nada ahí. En mi caso, por ejemplo, mi música es pop, ¿sabes? En muchos otros, pues es indie, pop, folk... Es nuestra labor como cantautores poner a la música de autor de moda en el sentido de que esto es algo que podemos llevar a festivales sin ningún problema. Necesitamos defenderlo y decir que podemos estar en todas partes. Taylor Swift es el gran ejemplo de que un cantautor puede ser mainstream.