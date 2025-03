‘Weiss & Morales’, de Canarias al Festival de Cine de Málaga: así es el thriller con Miguel Ángel Silvestre que promete arrasar en RTVE

La serie Weiss & Morales, rodada en Canarias con Miguel Ángel Silvestre y Katia Fellin como protagonistas, se preestrenó ayer en el Festival de Cine de Málaga antes de su emisión en Radio Televisión Española (RTVE). Coproducida por el ente nacional junto a la cadena pública alemana ZDF, Portocabo, Nadcon y ZDF Studios, este southern noir sigue a los agentes Weiss y Morales mientras desentrañan crímenes entre Gran Canaria y La Gomera, donde conviven ciudadanos alemanes e isleños.

Durante la presentación en el cine Albéniz de Málaga, Sergio Calderón, director de TVE, ha recordado que se trata de «una coproducción excelente entre televisiones públicas europeas». Esa misma idea ha sido subrayada por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, al destacar que la Corporación «es el motor de la industria audiovisual».

«Weiss & Morales será un gran evento de cuatro noches exclusivas. Una apuesta por el género procedimental, muy demandado por la audiencia femenina y adulta”, ha añadido Calderán, quien también ha destacado que la serie supone «la gran vuelta a la televisión después de diez años de Miguel Ángel Silvestre».

Para Miguel Ángel Silvestre y Katia Fellin, el proyecto ha sido «una experiencia excepcional». «Vivo esta vuelta como una gran oportunidad. Se ha combinado muy bien el thriller español y el alemán», ha señalado Silvestre.

Katia Fellin y Miguel Ángel Silvestre en la playa de Las Canteras / lp/dlp

«Fue mi primera vez en España y en español. No quiero que acabe este viaje. Me han aportado tanto: un nuevo país, una nueva cultura... Este proyecto me ha abierto un mundo», ha confesado Fellin.

Alfonso Blanco, productor ejecutivo de Portocabo, ha afirmado que se trata de «una serie laboriosa, pero que ha dado sus frutos. Una coproducción muy orgánica y natural». «Han sido varios años de trabajo, especialmente feliz porque está diseñado y realizado desde ambos países», añade.

Por su parte, Susanne Frank, directora de Ficción de ZDF Studios, ha destacado que «es la primera vez que las dos cadenas han coproducido juntas». Mientras que Peter Nadermman, productor ejecutivo de Nadcon, ha resaltado que «la serie es muy interesante para la audiencia internacional. En España hay talento, hay cadenas para producir y compañías que tienen ideas».

Oriol Ferrer, uno de los directores de Weiss & Morales, la define como «una serie autoconclusiva con una historia transversal. El espectador se sentirá muy cómodo viajando con ellos porque su relación crece a lo largo de los capítulos. Crece una amistad».