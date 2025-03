La Galería Manuel Ojeda recuerda a su eterno fundador en una "despedida íntima"

La puertas de la galería Manuel Ojeda reabren para acoger un homenaje íntimo a su fundador. Los familiares del galerista junto a los amigos artistas a los que arropó en su trayectoria rinden un sentido homenaje el próximo viernes 28 de febrero a las 19.00 horas, dedicado al que fuera impulsor de la cultura en Las Palmas de Gran Canaria.

El sector de la cultura se reúne a un día de cumplirse dos meses de su fallecimiento para celebrar la vida y obra del galerista, así como el profundo calado cultural de la sala que Ojeda regentaba, uno de los espacios artísticos más relevantes de Las Palmas de Gran Canaria. El tributo tendrá lugar en el local fundado en 1984, en el que se incluirán proyecciones de piezas audiovisuales grabadas por sus allegados, música en directo compuesta por el propio Ojeda y la lectura de uno de sus textos realizada por su hermano Claudio Ojeda.

El galerista Manolo Ojeda / María R. Cadenas

Durante la cita, la familia del galerista hará público el acuerdo con el Servicio de Museos gestionado por la Consejería de Cultural del Cabildo de Gran Canaria para que los amplios fondos documentales de Manolo Ojeda sean parte del futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea), cuya apertura está prevista para finales de 2026. «No queríamos que la colección de mi tío perdiera la unidad, sino que se conservara como fondo para la investigación del arte contemporáneo», sostiene su sobrina Cristina Ojeda.

Representación en ARCO

Respecto a la naturaleza de este patrimonio, se trasladarán el resultado de las investigaciones de Ojeda en sus múltiples viajes a la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO), como uno de los pocos representantes de galeristas canarios. Toda la información y registros que este impulsor del arte recabó en ARCO, como son una serie de catálogos artísticos, será parte de los fondos del Mubea. «Él siempre estuvo pendiente de darles a conocer a los artistas, especialmente en esta última etapa, de mujeres creadoras», reconoce Ojeda.

Este «homenaje caluroso en calidad humana» en el que participarán familiares y amigos artistas, como Juan E. Correa, José Antonio Godoy, Cayetana Cuyás, Sara Velázquez, Lía Ateca y Capi Cabrera, que contaron con exposiciones dentro de la sala del galerista. Otros de los artistas cercanos que estarán presentes serán Ana Beltrá, Luis Palmero, Nicolás Lisardo, José Herrera y Pepe Dámaso, íntimo amigo que expuso sus caracoles de bronce en la primera sala gestionada por Ojeda, la galería Attir en Vegueta.

La amplia labor de Manolo Ojeda como dinamizador cultural de Las Palmas de Gran Canaria le llevó a patrocinar la carrera de creadores que despuntaban en el Archipiélago. «Realmente, él siempre fue un luchador coherente en su circunstancia como galerista y activo dentro del entramado artístico de las Islas Canarias», subraya Beltrá. «Queremos honrarle y agradecerle todo lo que contribuyó en nuestra vida personal y profesional. Él era una persona con una sensibilidad que manifestó de diversas maneras», señala la fotógrafa y arquitecta María Rodríguez Cadenas, quien expuso en la Galería Manuel Ojeda las series Risco y Calima que fueron parte del Festival Off de PHotoEspaña.

Como intérprete de violín, Rodríguez Cadenas participará en este homenaje tocando una de las últimas piezas compuestas por Ojeda, que fue alumno del Brighton School of Music and Drama. El canto del viento, el nombre que recibe la partitura, se concibió hace justo un año: «Él me envió la partitura por correo porque quería que la interpretase, así que quedamos para tocarla él al piano que tenía en la galería y yo al violín».

Versado en el arte

Además, su hermano Claudio Ojeda leerá una de las composiciones que escribió el galerista, versado también en el campo de las letras, como reflejaba en su columna de opinión Cartas a Gregorio en LA PROVINCIA/DLP. Otra de las acciones que se llevarán a cabo en el encuentro será una proyección del trabajo de la cineasta y artista plástica Cayetana H. Cuyás, responsable de la última exposición que acogió la galería, Rumores primarios.

«Lo que me hizo entrar en la galería fue el espacio, es cierto, pero lo que me vinculó fue su persona. El poder colaborar de tantas formas con alguien que me enriquecía tanto con su sabiduría y sensibilidad hacia todo lo que hacía... Para mí el que se interesara por conocer mi trabajo fotográfico y todas las colaboraciones artísticas y profesionales que fueron viniendo después a lo largo de tiempo, ha sido seguramente uno de los aprendizajes más grandes y valiosos», concluye Rodríguez Cadenas. n