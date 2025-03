Yolanda Arencibia, adonde llega la semilla nunca se sabe

Pues ya estarás comiendo garbanzos con don Benito y revisando juntos las galeradas de los Episodios Nacionales, que si aquí no podías estarte quieta me imagino allá, donde se puede ser libre del todo, puro espíritu flotando en el éter. Así eras, Yolanda, entusiasta y enérgica, siempre con algo entre manos, disfrutando de la cultura, del conocimiento, de la investigación y la docencia.

Así te conocí, precisamente, cuando era solo una chiquilla que estudiaba bachillerato en el Instituto de Schamann. Mira que fuimos felices en aquella aula, yo escuchando en primera fila y tú hablando de Literatura Contemporánea. Yo, que soy más bien dormilona, no falté a una sola de aquellas clases a las nueve de la mañana, y tiene mérito la cosa porque encima eras más puntual que un reloj suizo.

La catedrática y experta en Galdós, Yolanda Arencibia, en un momento de la presentación del libro. | | LP/DLP / Paz Bernal

Más valor tiene aún que me llevaras de la mano a las actividades culturales que había en la Casa de Colón, que no había pisado hasta entonces, que me presentaras a Alfonso de Armas, me invitaras a aquellas tertulias en Triana donde tímidamente tomaba Coca Cola ¡junto a Eugenio Padorno o Andrés Sánchez Robayna!, entre otros, que me dejaras aquellos libros de autores hispanoamericanos que luego supe que comprabas sólo para prestármelos, que me explicaras qué era hacer una tesis doctoral y me dijeras que estabas segura de que algún día yo también haría una.

Yo era solo una muchacha que vivía en el barrio galdosiano de Schamann y que escribía poemas adolescentes y, de repente, me abriste puertas, ventanas y experiencias que no sólo no había imaginado, sino que ni siquiera sabía que existían. ¿Cabrá en la palabra gracias todo lo que pude vivir en aquel año tan rico e intenso, justo el último antes de irme a estudiar a La Laguna? A veces qué pobres las palabras frente a la magnitud de la vida.

Casi es poesía que la vida nos reuniera luego en la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas donde trabajamos juntas unas cuantas décadas. Capitaneabas desde el despacho de Decana los primeros años de aquel proyecto universitario, eran tiempos precarios y difíciles, pero tan fascinantes para todos los que arrimamos el hombro con ilusión y horas extras como si no hubiera un mañana.

Y aprendiste a perdonarme que me inclinara más a García Márquez que hacia el Galdós de tu alma, lo intentaste de todas las maneras, pero no fue posible; tampoco yo pude aproximarte a México más que al Madrid de Fortunata y al final de cuentas fuimos felices los cuatro porque el vínculo entre el maestro y el alumno es más fuerte que cualquier adulterio literario.

Cuántos años, Yolanda, que han pasado como el Halley sin darnos cuenta. Y qué vida la tuya, universitaria cuando pocas mujeres accedían a los estudios superiores, doctora cuando el título era como una trufa negra en la sociedad de aquel tiempo, Catedrática de la ULPGC, Consejera Delegada de Educación del Cabildo de Gran Canaria, Directora de la Cátedra Benito Pérez Galdós y primera Decana de la Facultad de Filología de la universidad grancanaria, Hija Predilecta de esta ciudad, editora de las obras completas de Galdós, veintinueve tomos ni más ni menos, miembro del Consejo de Dirección de los Anales Galdosianos, Vicepresidenta de la Asociación Internacional de Galdosistas y, como colofón a una trayectoria que solo estoy esbozando con brocha gorda, Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias por Galdós. Una biografía, libro voluminoso y documentado que ya es indispensable en todo el mundo para el estudio del autor. Vamos, que cuando allá arriba ya te hayas dado el gusto de abrazar a Galdós y saludar a todos sus personajes, con ese desparpajo que te caracteriza, y tengas un minuto de silencio para mirar la huella de tu paso por este mundo, vas a decirte orgullosa y pletórica ¡Vaya, pues no estuvo mal para una muchacha de Playa Chica que pasaba los domingos en Firgas!, ¡quién iba a decírmelo!

Y eso, Yolanda, no será nada comparado con lo que vas a decirte cuando veas adonde llegó la semilla que plantaste en aquella muchacha que vivió en Schamann y que hoy te despide con tristeza y un profundo agradecimiento por aquel año extraordinario. Debe ser de una belleza abrumadora contemplar la magia que hacemos, sin saberlo, en la vida de los demás.