Sergi Reboredo revela el `Punto de no retorno´ del planeta en una exposición de 40 fotografías en la Biblioteca Insular de Gran Canaria

Con una mirada cruda pero necesaria, el fotoperiodista Sergi Reboredo ha inaugurado hoy su Punto de no retorno en la Biblioteca Insular de Gran Canaria. Tras más de veinte años de trabajo dedicados a documentar los efectos del cambio climático, la exposición situada en la Plaza de las Ranas regalará a sus visitantes una reflexión visual sobre el estado crítico del planeta hasta el próximo lunes 14 de abril. Todos los días de 9.00 a 19.45 horas, el público podrá visitar la exposición que cuenta con cuarenta imágenes sacadas en decenas de paises.

Una de las imágenes de `Punto de no retorno´ / Sergi Reboredo

Un viaje visual a través de la crisis climática

Fruto de más de dos decadas de documentación, esta exposición es un testimonio de la crisis ambiental que azota a todo el mundo. Dividida en tres secciones, Punto de no retorno muestra el deterioro en los ecosistemas, la vida silvestre y sus consecuentes daños y repercusiones en las vidas humanas, la comunidad y los procesos migratorios.

No hay ningún bloque más afectado que otro porque, como considera Reboredo, «unos son consecuencia de los otros: el cambio climático se carga el medioambiente, esto destruye los ecosistemas y estos, a su vez, son necesarios para que puedan vivir las especies». Es el caso de problemáticas como la extinción de las abejas en Cataluña, la destrucción de la barrera de coral en Australia o Venecia, cuya desaparición se estima en unos quince o veinte años.

El fotoperiodista afirma que «la gente piensa que el cambio climático es algo que sucede muy lejos de sus casas y que nunca les va a ocurrir, por ello intento que haya muestras de todo el mundo». Mucho más lejos, la realidad de los efectos del cambio climático se puede observar más rápido de lo que los dirigentes comunican. Sin embargo, cuando ocurren sucesos de gravedad como inundaciones o fenómenos atmosféricos poco comunes «la población durante una semana se acuerda pero luego lo olvida» explica Reboredo, matizando que si la sociedad no toma conciencia, para el año 2035 no habrá marcha atrás.

La población piensa que el cambio climático es algo que sucede muy lejos de sus casas y que nunca les va a ocurrir Sergi Reboredo — Fotoperiodista

La belleza puede salvarnos del caos

Reboredo ha recorrido diversos países que sufren las consecuencias medioambientales con el fin de capturar imágenes que muestren su belleza, huyendo del catastrofismo natural pero que, revelen la urgencia de la situación. En este sentido, ha aclarado que el horizonte de este proyecto se cumple «cuando los visitantes lean el pie de foto y se den cuenta de que esa imagen preciosa de una tortuga en Seychelles o esos glaciares bonitos de Alaska y el Polo Sur probablemente desaparezcan si no hacemos nada para evitarlo». Para Reboredo la importancia del proyecto no reside en recurrir al desastre como captación, sino en como próximas generaciones no podrán disfrutar de la belleza del mundo si no se pone freno a esta situación.

El fotoperiodista ha retratado los mismos lugares durante quince, diez y cinco años para mostrar la velocidad a la que estos lugares se han deteriorado. Asimismo, estas degradaciones provocarán que más de 216 millones de personas sean movilizadas para el año 2050. Para Reboredo «el cambio no se consigue solo con simples modificaciones políticas o personales, el cambio se consigue a nivel sociedad».

El cambio no se consigue solo con simples modificaciones políticas o personales, el cambio se consigue a nivel sociedad Sergi Reboredo — Fotoperiodista