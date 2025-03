"Llenazo total" de Última Parada en el Teatro Guiniguada

Aún nos queda mucho talento musical en las islas y el grupo musical Última Parada, que ha titulado así su último álbum, lo demostrará en su próxima exhibición mañana viernes 28 de marzo con la presentación del disco. En el corazón de la capital de Gran Canaria, el Teatro Guiniguada abrirá sus puertas a las 20.00 horas para que el rock canario haga temblar su escenario. De la mano de una de las bandas más veteranas del panorama musical canario, el público será testigo del regreso de estos veteranos del rock en castellano.

Cartel del concierto de Última Parada el próximo 28 de marzo. / LP / DLP

Nacida en un patio de colegio de los años 90, el grupo formado por Dani Hernández en la voz, Diego Mesa al bajo, Fede Fabelo a la batería, y el dúo de guitarristas Toni Angulo y Penti Guzmánha ha vuelto con un trabajo que recoge canciones creadas en sus 20 años. Aún nos queda, es un álbum que regresa con las mismas melodías pero «con un toque más maduro que conserva el saborcito rockero que mantiene nuestra esencia», explica el vocalista.

Del patio del colegio a la producción profesional

Este nuevo proyecto no es solo un disco, es el testimonio de una vida en equipo dedicada a la música. Tras años de versiones y participar en recopilatorios, la banda ha dado el salto a la producción profesional en un trabajo que «pasa a limpio todas esas canciones guardadas de hace muchos años y que no pasan de moda», explica Daniel Hernández. La voz de Última Parada considera que la música que sus compañeros y él crean no cuenta con un estilo común dentro del marco musical actual, pero que sí tiene un buen recibimiento porque sus oyentes los reclaman: «Nosotros estamos vivos porque la gente nos demanda y nos pide estar en sus fiestas y conciertos porque les gusta lo que hacemos».

«Nosotros estamos vivos porque la gente nos demanda y nos pide estar en sus fiestas y conciertos porque les gusta lo que hacemos» Daniel Hernández — Vocalista de Última Parada

La banda pasó del patio de un colegio a reunirse en el local del batería, donde dedicaban los ratos a ensayar. Daniel Hernández asegura que tras tantos años de trabajo en conjunto y amistad aprendes a lidiar con las idiosincracias de cada uno y, de este modo, «terminas en tus 50 años siguiendo con la música y con el mismo grupo de toda la vida». En ese sentido, tantos años y tanta confianza también traen consigo muchos altibajos y desafíos. Cinco integrantes implican cinco ideas y el mayor reto es «que a todos nos guste el resultado final».

Sin embargo, el fuerte vínculo entre componentes permite conocer y respetar los puntos fuertes y limitaciones de tus compañeros. Para Última Parada la unión grupal ha permitido limar asperezas y conocerse mejor los unos a los otros, «eso se nota en el escenario con la complicidad que tenemos porque lo que realmente nos diferencia es que somos amigos ante todo», afirma Hernández, quien cree que esta sincronía grupal se refleja siempre en el proceso de creación musical y en los escenarios.

«Se nota en el escenario con la complicidad que tenemos porque lo que realmente nos diferencia es que somos amigos ante todo» Daniel Hernández — Vocalista de Última Parada

Los integrantes de Última Parada Daniel Hernández, Fede Fabelo, Toni Angulo, Diego Mesa y Penti Guzmán, de izquierda a derecha. / LP / DLP

El álbum, producido por Alby Ramírez y Sergio Miró, representa un salto cualitativo para la banda. Di que sí, Amigo mío o Siempre amanece otra vez son algunas de las canciones que este recopilatorio incluye y que trasmiten al mundo temáticas que hablan del amor, la amistad o cantos al positivismo. Hernández explica que «todas las canciones tienen un hilo conductor, algo que no habíamos hecho nunca y que, bajo mi modesta opinión, no ha salido mal».

Entradas agotadas

El 28 de marzo el Teatro Guiniguada abrirá sus puertas para que Última Parada ofezca un espectáculo cargado de de «diversión, ambiente y música muy actual que a la vez transporta a los 90 y los 2000», garantiza el cantante. El conjunto ha reconocido que este espectáculo ha sido preparado por todos con especial mimo. Con ese mismo cariño y un plus de sudor, todo esfuerzo tiene su recompensa, logrando con este concierto un «llenazo total, el espectáculo va a estar lleno de gente, cosa que nosotros agradecemos muchísimo». Última Parada demuestra que, incluso después de décadas en la música, aún les queda mucho por decir y mucha música por compartir.