Mónica Lleó celebra su 40º aniversario con la presentación de `La Automónica´

Con una performance que habla sobre la vida en el arte y viceversa, Mónica Lleó, quien se define como «la actriz conocida más desconocida de Canarias», estrenará mañana La Automónica, un espectáculo con el que esta polifacética actriz celebra sus 40 años de profesión. La representación tendrá lugar a las 20.00 horas en el café cultural Riga, junto al Mercado del Puerto. Dividida en cuatro episodios que muestran diferentes etapas de la vida de la artista, La Automónica dará a luz a su primer capítulo titulado La gran ilusión. En un ambiente rico en creatividad y arte, la creadora ofrecerá un show cargado de experiencias que muestran los lados más bonitos y oscuros del mundo de la actuación.

La actriz Mónica Lleó durante su actución en `Soy actriz´ / LP / DLP

La Automónica

La Automónica nace de las vivencias de su creadora, desde su niñez, en la cual veía el teatro «para hacerlo como algo amateur»; hasta su juventud en Londres, donde tras ver Cats, asegura que «tuve una revelación y decidí que quería dedicarme profesionalmente a esto». Esta performance compartirá con el público los años de trayectoria de la artista recurriendo a la improvisación, el manejo de diferentes acentos y cambios de personaje. Hasta el momento, solo se conoce el título de la primera toma de La Automónica, los tres capítulos restantes están aún en proceso de creación, pero lo que sí tiene seguro su autora es que en todas las partes «voy a contar mis intimidades y anécdotas de infancia, cuando mi madre me llevaba obligada al teatro, cómo empecé, cómo me empezó a gustar».

Mónica Lleó, en su participación en la serie de Disney `Campamento Newton´ / LP/DLP

Aunque principalmente se dedica a la actuación, la intérprete también ha tocado áreas como la docencia, la costura, el dibujo o la escritura. «Cuando haces tu propio vestuario, lo haces en función de lo que tú misma necesitas» detalla destacando la importancia de la multidisciplinariedad como método para la adaptación a diferentes ámbitos. «Hay que saber aprovechar todo lo que una sabe, porque el mundo del teatro es un mundo bastante pobre», añade denunciando la falta de recursos que el sector artístico sufre.

«Hay que saber aprovechar todo lo que una sabe, porque el mundo del teatro es un mundo bastante pobre» Mónica Lleó — Actriz

La artista, cuenta con una amplia oferta de obras como From Canarias con amor, Manual de Urbanidad para jovencitas o Robespierre. Esta última, Lleó la recuerda con especial cariño debido a su complejidad: Un monólogo de una hora sin interrupciones repetido más de 40 veces antes de su primera representación en directo, todo un reto que le supuso «un antes y un después, tras hacer Robespierre me siento capaz de todo».

La actriz Mónica Lleó durante su interpretación en `Robespierre´. / LP / DLP

La mujer en el teatro

En el panorama teatral actual, la lucha contra el machismo sigue siendo una constante, pero se vislumbran cambios positivos en el horizonte. Así lo afirma Lleó, quien piensa que «estamos permanentemente combatiendo el machismo, cada vez hay más oportunidades y reconocimiento de las mujeres creadoras». La artista, conocida por su independencia y determinación, reflexiona sobre su propia trayectoria: «Yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana, nunca me he sometido a cosas en las que yo no me encontraba cómoda. He preferido tener menos y más tranquilidad y más paz». Sin embargo, reconoce con entusiasmo el progreso en la industria al advertir que «las posibilidades son mayores y es una maravilla que por fin todas esas mujeres estén pudiendo mostrar su trabajo». Este progreso evidencia la importancia de la perseverancia en la lucha por la igualdad en las artes escénicas.

«Yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana, nunca me he sometido a cosas en las que yo no me encontraba cómoda. He preferido tener menos y más tranquilidad y más paz» Mónica Lleó — Actriz

Un espacio para las almas artísticas

La polifacética intérprete estrenará mañana su espectáculo en el local Riga. El pequeño café cultural abrirá sus puertas a las 20.00 horas para celebrar los 40 años de profesión de Lleó. «El lugar me eligió a mí», expresa recalcando que el pequeño espacio es un lugar abierto a todas las artes. Desde exposiciones de pintura a recitales de poesía o clases de teatro para niños, «es un espacio pequeño pero muy grande de alma». De este modo, Lleó invita a todos los amantes del arte a conocer los secretos de su vida.