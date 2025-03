La «geometría social» de PSJM que homenajea la trayectoria de Martín Chirino

La gran trayectoria de Martín Chirino se transforma en un mural que refleja su curriculum vitae ubicado en la fundación que lleva su nombre. Así, este espacio dirigido por Jesús M. Castaño, celebra sus 10 años de trayectoria, ocasión para la que han querido contar con el trabajo de la pareja de artistas PSJM integrada por Cynthia Viera (Las Palmas de Gran Canaria, 1973) y Pablo San José (Mieres, 1969), autores de este homenaje al escultor grancanario.

«La obra se sitúa entre la pintura mural y la instalación. Está a medio camino entre la escultura monumental y la intervención arquitectónica. Se trata de un retrato en el tiempo. Un retrato geométrico y orgánico de 80 años de exposición pública. Desde 1944, año de su primera participación en una exposición, a 2024, la obra de Chirino se ha podido disfrutar en 86 muestras individuales y un total de 541 exposiciones colectivas», empezó diciendo Viera en el acto de presentación de esta iniciativa.

«Las curvas del mural responden a la oscilación de los datos. Al bailar de los números biográficos a un recuento histórico vital. A partir de los números, se crea el arte, haciendo aparecer la musicalidad de las matemáticas. La obra discurre así sobre un muro como una melodía visual», añadió la artista.

«Geometría social»

Curriculum vitae de Martín Chirino -nombre de la obra- refleja datos estadísticos sobre un soporte plástico que, en este caso es un gran mural, pero que bien podrían ser cuadros, esculturas o dibujos. Así, PSJM lleva a cabo lo que ellos mismos han denominado como «geometría social»: «un procedimiento plástico conceptual de factura propia» que refleja el espíritu de su marca.

«Nosotros llevamos una trayectoria profesional en la que es cierto que jugamos con la geometría, pero somos artistas conceptuales también, y parecería que a priori no hay un vínculo especial, pero son muchos los que nos unen a la obra de Martín Chirino. Cuando pasas por la carretera y te encuentras la Lady Harimaguada, ¿qué es lo que sientes? Lo que siento es belleza. Y eso es para lo que creemos que los artistas y las artistas estamos aquí, para aportar belleza y reflexión por medio de la estética», indicó por su parte San José.

«Son muchos los vínculos y pueden verse cuando haces ese paseo maravilloso por dentro del Castillo [de la Luz] y vas viendo las obras y encuentras una referencia a Marinetti, al constructivismo ruso, a nuestro admirado Brâncuși, que de alguna forma está siendo un precursor del minimalismo, casi también con formas africanas. Pues claro que aquí tenemos un vínculo indiscutible con el tipo de arte que nosotros defendemos, con el tipo de arte que nos queremos hacer y con lo que hacía este gran maestro internacional», añadió el artista.

Para hacer esta obra que también recuerda que este año se celebra el centenario del nacimiento de Chirino, el dúo PSJM ha empleado pintura para metal con los colores del hierro y de la propia Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino. Esta pintura, en palabras de San José, «evoca la escultura, la escultura sobre un muro construido, porque parece que el muro estaba aquí, pero ha habido que construirlo, con lo cual hay también un vínculo con la arquitectura», indicó señalando el mural.

En este sentido, la pareja de artistas ha dejado que los trazos del mural queden visibles para el público, brochazos hechos con cariño y paciencia que se pueden apreciar si se mira de cerca. «Queremos que se vea a la mano. Porque Martín Chirino es un geómetra, pero en el que se nota muesca, se nota mano. Queremos que se vea que es una obra que tiene carácter», explicó San José. «Que está hecho por personas y no por máquinas», completó Viera a continuación.

La idea de «de lo particular a lo universal» es la que lleva marcando el rumbo de la fundación durante los diez años de trayectoria que celebran con esta obra de arte que permanecerá hasta finales de año en el muro exterior del edificio diseñado por el estudio Nieto Sobejano. Este es el lema que les ha inspirado durante una década y que, en palabras de Castaño, hace que sigan «trabajando no solo para contemplar las diversas etapas de su obra, sino también como un centro de actividad intelectual y de humanidades activo, abierto a la reflexión y el debate». Porque, al igual que PSJM, «Chirino no concebía el arte sin reflexión», concluyó el director.